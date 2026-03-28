Yol kenarında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Sancaktepe’de TEM bağlantı yolu kenarındaki yeşillik alanda yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu. Bölgede güvenlik önlemleri alınırken, bebeğin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenaze Adli Tıp’a kaldırıldı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

VATANDAŞLAR FARK ETTİ

Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu’nda hareketsiz halde yatan bebeği gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olay yerinde inceleme yaptı.

CENAZE ADLİ TIP’A GÖTÜRÜLDÜ

Yeni doğmuş bebeğin cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

