Haberler

İlişki vaad edip evlerine çağırdıkları erkeklere kabusu yaşattılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara’da sosyal medya üzerinden erkekleri tuzağa düşürüp silahla tehdit ederek para aldıkları belirlenen 23 şüpheliden 15’i tutuklandı.

  • Ankara'da sosyal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine çağırarak silahla tehdit edip para alan şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı.
  • Operasyonda yakalanan 23 şüpheliden 15'i tutuklandı.
  • Şüphelilerin toplam 20 olayda bu yöntemi kullandığı tespit edildi.

Ankara’da sanal medya üzerinden tanıştıkları erkekleri evlerine davet ederek silahla tehdit edip para aldıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 23 kişi yakalandı, 15’i tutuklandı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TUZAK KURDULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya üzerinden iletişime geçtikleri erkekleri evlerine davet ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, eve gelen kişileri silahla tehdit edip darbederek para aldığı belirlendi.

20 OLAY ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda toplam 20 olayın bu yöntemle gerçekleştirildiği tespit edildi. Elde edilen bulgular doğrultusunda şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

23 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda toplam 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

