Galatasaray'da Icardi krizi çözüldü

Galatasaray'da milli ara döneminde başlayan Mauro Icardi krizi, yapılan görüşmelerin ardından çözüme kavuştu. Kulüp ile Arjantinli yıldız arasında anlaşma sağlandı.

AVUKATLAR DEVREYE GİRDİ

Icardi'nin avukatının kulübe gönderdiği ihtarname sonrası oyuncunun alacakları gündeme geldi. Menajer komisyonlarını da kapsayan ödemeler için tarafların avukatları bir araya gelirken, yapılan görüşmeler sonucunda uzlaşma sağlandı.

4 MİLYON EUROLUK SORUN ÇÖZÜLDÜ

Yaşanan krizin, yıldız futbolcunun yaklaşık 4 milyon euroyu bulan imaj hakları ödemelerinde yaşanan aksaklıklardan kaynaklandığı belirtildi. Taraflar arasında yapılan anlaşmayla birlikte sorun tatlıya bağlandı.

SÜRECİN PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'da yıllık 6 milyon euro garanti ücret kazanan Icardi'nin, imaj hakları kapsamında da ek gelir elde ettiği biliniyordu. Söz konusu ödemenin kulüp dışında bireysel anlaşmalardan kaynaklanması, sürecin karmaşık hale gelmesine neden oldu.

TÜRKİYE'YE DÖNÜŞÜ UZADI

Öte yandan Arjantinli futbolcunun Türkiye'ye dönüşünün gecikmesinde özel hayatının etkili olduğu öğrenildi. Icardi'nin çocuklarını daha uzun süre görebilmek için ülkesindeki mahkemeye yaptığı başvurunun kabul edilmesi, dönüş sürecini uzattı.

"MENAJERİNİN İŞGÜZARLIĞI"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, konuyla ilgili, "Icardi'nin olaydan haberi bile yok. Menajerinin işgüzarlığı. Biz tüm oyunculara peyderpey tüm ödemelerini yapıyoruz. Zaten 30 Mart'ta UEFA'ya borçsuzluk kağıdını göndereceğiz. Ödemeleri yapmadan böyle bir kağıdı alabilir miyiz? Bu yaşanan Galatasaray ve Başkan Dursun Özbek'i yıpratmak için yapılan bir operasyondur.

Yok Torreira gidecek, yok Barış Alper ayrılacak, yok Uğurcan'a teklif var… Bunlarla üzerimize transfer oyunları oynanıyor. Biz bu oyunlara gelmeyiz. Şampiyonluk ve hedeflerimiz için ilerliyoruz. Biz Osimhen için bugüne kadar 75 milyon Euro ödedik. Oyuncuların yıllık ücretleri, bonservislerinde bu sezon ödemeler yaptık. 4 milyon Euro bizim için bahşiş olur. Herkes görecek kimin kime borcu olduğunu. Bu haberlerle Icardi'yi taraftar gözünde itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar" demişti.