CHP'nin TBMM Başkanı adayı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu

CHP'nin 28. Yasama Dönemi İkinci Devre Meclis Başkanı adayı, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan oldu.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Bayraktutan'ın adaylık dilekçesini TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'a sunmasının ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

"CHP'nin, 28. Dönem İkinci Devre Meclis Başkan adayı Artvin Milletvekilimiz Uğur Bayraktutan olacaktır." diyen Emir, Bayraktutan'ın, 28. Yasama Dönemi Birinci Devrede TBMM İdare Amiri görevini aldığını anımsattı.

Emir, "Demokratik kişiliğiyle, yapıcı tutumlarıyla, adaletiyle, tecrübesiyle sadece CHP'li milletvekillerinin değil aynı zamanda tüm milletvekillerinin ve Meclis çalışanlarının takdirini, güvenini kazanmış bir arkadaşımız. Dolayısıyla olabilecek en üst seviyede destek bulacağını ve üçüncü turda Meclis Başkanlığını kazanmak üzere önemli bir şansı olduğunu düşünüyoruz. Umuyoruz ki en azından üçüncü turda, ilk iki sıradaki aday kaldığında, diğer partilerin adayları Anayasa gereği seçimden çekildiğinde, diğer partilerin milletvekilleri Sayın Uğur Bayraktutan'ı desteklerler ve yeni Meclis Başkanımız Sayın Uğur Bayraktutan olur." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Bayraktutan'ın destek turlarına başlayıp başlamayacağı" sorusuna Emir, "Yarın tüm grubu olan partileri ve diğer milletvekillerini bizzat ziyaret ederek dolaşacak, destek isteyecek ve olabilecek en geniş birlikteliği sağlamak üzere çalışmalarına başladı bile." yanıtını verdi.

Emir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir sonraki seçimde cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik açıklamaları anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bir ihtimal var, o da Meclis'in, kendisinin 360 milletvekilinin oyuyla erken seçim kararı alması. Ama kendileri diyorlar ki 'Seçim zamanında yapılacak.' O halde kafaları çok karışık. Adayları kim?" diye sordu.

"Ekime kadar neyi bekliyoruz?"

Kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifine yönelik bir soruyu Emir, şöyle yanıtladı:

"Af, çok hassas bir konudur. Çok tarafları var. Mağdurlar var, mahkum yakınları var; adalet, iddianame, hüküm bekleyen tutuklular var 450 binin üzerinde, aileler var, 'Annem babam gelsin bir an önce, kavuşayım' diyen yavrular var. Af kelimesini, hem de Türkiye'yi yönetenlerin ağzından duyduklarında büyük bir beklenti oluştu. Bugün çok büyük hayal kırıklığı var. Oysa beklenen şuydu, ilkeli, tutarlı, adil, eşitlikçi, olabildiği kadar herkesi dinleyen, anlayan; toplumsal yaraları büyütmeyen, hatta toplumsal yaraları sarmaya, onarmaya dönük bir af kanunuydu. Hiçbiri yok. 'Dağ fare doğurdu' diyemeyiz, dağ sırtlan doğurdu."

CHP Grup Başkanvekili Emir, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, Kovid-19 düzenlemesiyle ilgili "Derin bir araştırmaya, analize ihtiyaç vardır. Bunu inşallah eylül-ekim aylarında otururuz etki analizlerini yaparız, inşallah bu konuyu da çıkarırız." sözleri anımsatılarak değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Biz haftalardır söylüyoruz, 'Getirin konuşalım, katkı vermeye hazırız' diyoruz. Neyi bekliyoruz ekime kadar? İnsanların cezaevinde bir gün, bir dakika bile kalmaları çok zorken, ekime kadar neyi bekliyoruz?" diye konuştu.