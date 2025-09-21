Haberler

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı
Haber Videosu

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultayı başladı. Bin 127 delegenin sandık başına gideceği kurultayda Özgür Özel tek aday olarak yarışacak. Kurultayda eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, İstanbul il delegeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Parti tüzüğü gereği, Genel Başkan ile birlikte 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için önce güven oylaması yapılacak, ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

ÖZEL TEK ADAY

Hukuki engelleme girişimlerine rağmen toplanan kurultayda, Özgür Özel'in karşısına rakip çıkması beklenmiyor. Yönetimde köklü bir değişiklik öngörülmezken, mevcut kadronun büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

"A TAKIMI" KORUNACAK

Güven oylamasının ardından genel başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri için sandık başına gidilecek. Özel, tek aday olarak blok liste yöntemiyle yarışacak ve geçtiğimiz kurultayda belirlenen "A Takımı"nı koruyacak.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Salonun fiziki koşulları nedeniyle kurultaya seyirci kabul edilmeyecek. Basın mensupları için ise fuaye alanında özel çalışma bölümleri oluşturuldu.

KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN KATILMAYACAK

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı delegeler ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de salonda olmayacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA KOLTUK AYRILMADI

CHP kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı.

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

DİVAN BAŞKANLIĞI MURAT EMİR'E

Kurultayda Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in adı önerildi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem

Kütahya'da gece yarısı korkutan deprem! Çevre illerde de panik yaşandı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSeyit Adnan Diri:

Adam tek adamlık mücadelesini devam ettiriyorlar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMustafa Kurt:

Diktatörlük koltuk sevdası böyle bir şey

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da özel hastanede skandal iddia: Hastalara ilaç verip binlerce erken doğuma neden oldu

Hastalara vajinal yoldan ilaç verip binlerce erken doğuma sebep oldu
Öğrenci yurdundaki skandala imza atan 4 kişi yakalandı

Öğrenci yurdundaki skandala imza atanlar için gereken yapıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.