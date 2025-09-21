CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Tek aday Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 22. Olağanüstü Kurultayı, saat 10.00'da Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Genel Başkan Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda, İstanbul il delegeleri, Parti Meclisi (PM) üyeleri ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak. Parti tüzüğü gereği, Genel Başkan ile birlikte 60 üyeli Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu için önce güven oylaması yapılacak, ardından blok liste yöntemiyle parti organlarının seçimine geçilecek.

ÖZEL TEK ADAY

Hukuki engelleme girişimlerine rağmen toplanan kurultayda, Özgür Özel'in karşısına rakip çıkması beklenmiyor. Yönetimde köklü bir değişiklik öngörülmezken, mevcut kadronun büyük ölçüde korunacağı ifade ediliyor.

"A TAKIMI" KORUNACAK

Güven oylamasının ardından genel başkanlık ve Parti Meclisi seçimleri için sandık başına gidilecek. Özel, tek aday olarak blok liste yöntemiyle yarışacak ve geçtiğimiz kurultayda belirlenen "A Takımı"nı koruyacak.

SEYİRCİ ALINMAYACAK

Salonun fiziki koşulları nedeniyle kurultaya seyirci kabul edilmeyecek. Basın mensupları için ise fuaye alanında özel çalışma bölümleri oluşturuldu.

KILIÇDAROĞLU VE GÜRSEL TEKİN KATILMAYACAK

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultaya katılması beklenmiyor. Kılıçdaroğlu'na yakın bazı delegeler ile CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in de salonda olmayacağı bildirildi.

KILIÇDAROĞLU'NA KOLTUK AYRILMADI

CHP kurultay salonunda Kemal Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı.

DİVAN BAŞKANLIĞI MURAT EMİR'E

Kurultayda Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in adı önerildi.