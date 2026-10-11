Alanya'da dehşet: Kız kardeşini balkondan attı, ardından kendini vurdu

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Antalya'nın Alanya ilçesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kanlı bitti. İddiaya göre, 51 yaşındaki Timuçin Çilkin, kavga ettiği 47 yaşındaki kız kardeşi Ayçin Çilkin'i balkondan attıktan sonra tabancayla başına ateş etti. Hastaneye kaldırılan Timuçin Çilkin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, saat 13.30 sıralarında Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barış Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında meydana geldi. Aynı evde bulunan Timuçin Çilkin ile kız kardeşi Ayçin Çilkin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Timuçin Çilkin'in, iddiaya göre kız kardeşini iterek balkondan aşağı attığı öne sürüldü. Ardından evde bulunan tabancayla başına ateş ettiği belirtildi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balkondan düşen Ayçin Çilkin, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Evde ağır yaralı halde bulunan Timuçin Çilkin'e ulaşmak için itfaiye ekipleri sepetli araçla balkona girdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen Timuçin Çilkin, burada yaşamını yitirdi.

KIZ KARDEŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Olayda yaralanan Ayçin Çilkin'in hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı