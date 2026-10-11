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Avcılar'da ceza korkusuyla sokağa bırakılan kıyafetleri çevredekiler seçip götürdü

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Avcılar'da ceza korkusuyla sokağa bırakılan kıyafetleri çevredekiler seçip götürdü
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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadının binanın bodrum katında sakladığı kıyafetler, yakınları tarafından ceza korkusuyla sokağa bırakıldı. Çevredekiler işlerine yarayan giysileri seçip götürdü; ekipler kalanları iki kamyonetle topladı.

AVCILAR'da, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen kadının çevreden toplayarak binanın bodrum katında sakladığı kıyafetler, yakınları tarafından ceza yazılacağı endişesiyle sokağa bırakıldı. Kıyafetler, çevredekiler tarafından poşet ve çantalara doldurularak götürüldü. İhbar üzerine gelen belediye ekipleri, duruma müdahale ederek kıyafetleri topladı.

Gümüşpala Mahallesi'nde meydana gelen olayda, psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen bir kadın, yakınlarının tüm uyarılarına rağmen kullanılmış veya yeni kıyafetleri toplayarak oturduğu binanın bodrum katına doldurdu. Kadının bu alışkanlığı nedeniyle belediye ekiplerinin ceza yazacağını öğrenen yakınları, çanta ve bavullar dolusu kıyafeti evlerinin yanındaki boş alana bırakarak uzaklaştı.

KIYAFETLERİ SEÇİP GÖTÜRDÜLER

Sokakta sahipsiz kıyafetleri gören çevredekiler, alanda toplandı. Torba ve bavulları açarak işlerine yarayabilecek kıyafetleri seçen bazı kişiler, çuvallar dolusu giysiyi alıp evlerine götürdü. Forma, ayakkabı ve battaniyelerin de bulunduğu çeşitli kıyafetlerin büyük bölümü götürüldü.

BELEDİYE EKİPLERİ KALAN KIYAFETLERİ TOPLADI

Şikayetler üzerine Avcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bölgeye gelerek tespit yaptı ve kadının ailesinin oturduğu eve gitti. Ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine görevliler, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nden araç ve personel istedi. Bölgeye sevk edilen ekipler, etrafa saçılan kıyafet ve tekstil ürünlerini iki kamyonete yükleyerek götürdü.

'ÇÖPTEN TOPLAYIP BODRUM KATA YIĞIYORMUŞ'

Mahalle sakini İsmet Karadağ, "Bu gerçekten yanlış bir şey. Poşetlere doldurursun, belediyeye söylersin gelir alırlar, böyle sokağa dökülmez" dedi. Hüseyin Mutlu ise "Bunları bir çocuk buraya taşıdı. İhtiyar kadın, bayağıdır çöpten toplayıp bodrum kata yığıyormuş" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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