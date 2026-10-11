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Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı

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Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı Haber Videosunu İzle
Eda Ece’den rol şartı! Evlilik ve annelik sonrası kararını anlattı
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Oyuncu Eda Ece, evlilik ve annelik sonrası rol seçimlerinde daha dikkatli davrandığını anlattı. Öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını, dekolte giymediğini söyleyen oyuncu, bu tercihlerinin kişisel olduğunu ve meslektaşlarını eleştirmediğini belirtti.

Eda Ece, katıldığı programda evlilik ve annelik sonrası oyunculukta kendisine koyduğu sınırları anlattı. Buğrahan Tuncer ile evlenip anne olduktan sonra bu tercihlerine daha fazla dikkat ettiğini söyleyen oyuncu, “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum” dedi.

OYNADIĞI AŞK FİLMİNİ ÖRNEK GÖSTERDİ

Kaan Yıldırım ile başrolü üstlendiği Netflix yapımı aşk filminden söz eden Ece, bu projede de öpüşme ya da açık sahnelerde yer almadığını belirtti. Oyuncu, filmin buna rağmen izleyiciden ilgi gördüğünü ifade etti.

MESLEKTAŞLARINI ELEŞTİRMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Tercihlerinin kendisiyle ilgili olduğunu vurgulayan Eda Ece, öpüşme sahnelerinde oynayan meslektaşlarını eleştirmediğini söyledi. Oyuncu arkadaşlarının bu açıklamalarına kızabileceğini dile getiren Ece, kariyerinde yapmak istediklerinin de bir sınırı olduğunu anlattı.

EDA ECE VE EŞİ BUĞRAHAN TUNCER

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıÜmit Kaşakcı:

İsini sayginlikla yapan da varmiş demkki oluyor.illede orasi burasini acmaya gerekyok

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Haber YorumlarıEnver Işık:

.... Yemini..... Görene kadar...

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