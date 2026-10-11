Zelenski'den Trump'ın ateşkes açıklamasına yanıt: Haberim yok!

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Abd Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile Ukrayna arasında enerji ateşkesi ilan edildiğini açıklamasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Ateşkesten haberdar olmadığını belirten Zelenski, Washington ile Moskova arasında böyle bir anlaşma yapıldıysa kendilerine de bilgi verilmesini istedi.

“ATEŞKESİN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞINI BİZE BİLDİRİN”

Trump, Rusya ile Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırıları durdurma konusunda anlaştığını ve ateşkesin derhal yürürlüğe girdiğini duyurdu. Ancak Zelenski, yaptığı açıklamada Kiev yönetiminin anlaşmanın başlangıcına ilişkin herhangi bir bilgi almadığını belirtti.

Zelenski, ABD merkezli Axios'a verdiği demeçte, “Eğer Başkan Trump bunu Putin ile kararlaştırdıysa, lütfen ateşkesin ne zaman başlayacağını bize bildirin. Biz hazırız ve kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA'DAN KARŞILIKLILIK ŞARTI

Zelenski, daha önce yaptığı açıklamalarda da Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırıları durdurması halinde Ukrayna'nın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırılarını durdurmaya hazır olduğunu bildirmişti.

Ukrayna lideri, enerji ateşkesinin tek taraflı değil, karşılıklı olması gerektiğini vurgularken anlaşmanın uygulanmasına ilişkin somut güvenceler talep etti.

ATEŞKESİN AYRINTILARI BELİRSİZ

Trump'ın açıklamasına rağmen olası ateşkesin hangi tarihte başlayacağı, hangi tesisleri kapsayacağı ve tarafların anlaşmaya nasıl uyacağının denetleneceği konusunda netlik bulunmuyor.

Kiev yönetiminin açıklaması, Washington tarafından duyurulan ateşkesin taraflar arasında kesinleşmiş ve uygulamaya geçmiş bir anlaşma olup olmadığına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

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