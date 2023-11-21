CHP lideri Özel'in Türkiye'yi işgalci gören soprano Pervin Chakar'ın elini öpmesi ortalığı karıştırdı

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Kadıköy'de izlemeye gittiği bir opera tepkilerin odağına yerleşti. Kürt devleti istediğine dair açıklamalarla bilinen dünyaca ünlü soprano Pervin Chakar'ın konserini HEDEP'li Pervin Buldan ile birlikte izleyen ve Chakar'ın elini öperek fotoğraf veren Özel'in bu hareketi parti içinde de eleştirilere neden olurken, sosyal medya üzerinden gelen tepkilere ünlü sanatçı "Anadilimde şarkı söylemek için kimseden izin almayı düşünmüyorum" ifadesiyle yanıt verdi.

GECEYE PERVİN BULDAN DA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul-Kadıköy'de bulunan Süreyya Operası'nda ünlü Kürt soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın "Bir Opera Gecesi" dinletisine katıldı. Özel'e; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eşlik ederken, HEDEP Van Milletvekili Pervin Buldan da geceye katıldı.

"BARIŞ KARDEŞLİK MESAJLARI ETKİLEYİCİYDİ"

Sosyal medya hesabından gece ilgili paylaşım yapan Özel, şu ifadeleri kullandı; "İstanbul Kadıköy'de Süreyya Opera Sahnesi'nde ünlü soprano Pervin Chakar ve piyanist Paolo Villa'nın 'Bir Opera Gecesi' dinletisine katıldık. Sn. Chakar'ın performansı kadar verdiği barış kardeşlik mesajları ve deprem acımızı paylaşması da etkileyiciydi."

ELİNİ ÖPTÜĞÜ FOTOĞRAF ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Özel'in dinletiye katılması ve gecenin sonunda Chakar'ı reverans yaparak kutlaması sosyal medyada büyük tepki çekti. Özel'e CHP içinden de eleştiriler gelirken, Chakar ise tepkilere sosyal medya hesabından, "Anadilimde şarkı söylemek için kimseden izin almayı düşünmüyorum" sözleriyle yanıt verdi.

CHAKAR: ANADİLİMDE ŞARKI SÖYLEMEK EN BÜYÜK HAKKIM

Hedef gösterilen Chakar açıklamasının devamında şöyle yazdı; "Çok değerli takipçilerim. Dün gece Süreyya Operası'nda muhteşem bir geceye tanıklık ettik. Ravel, Delibes, Lehar, Bellini, Strauß, Massenet, Brahms, Dvorak gibi bestecilerin oda müziği eserlerini, operet ve opera aryalarını seslendirdim. Bu tarihi tiyatroda, güzel atmosferde Almanca, Çekçe, İtalyanca ve Fransızca eserlerin yanında kendi anadilim olan Kürtçe'de de eserler seslendirdim dinleyicilerime. Anadilimde şarkı söylemek en büyük hakkım olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için izin almayı da düşünmüyorum kimseden. Ayrıca konserime beni dinlemek için pek çok siyasi lider, belediye başkanları, milletvekilleri, yazarlar, entelektüeller de katılım gösterdiler. Beni dün sahnede tebrik etmeyen isteyen, duygulanan ve taktir eden siyasi liderler oldu. Tıpkı Özgür Özel ve Pervin Buldan gibi.

"YAPTIĞIM SANAT SİYASET ÜSTÜDÜR"

Konserlerime bugüne kadar pek çok farklı görüşten siyasiler katılmıştır nitekim sanatıma değer verdiklerinin en büyük göstergesidir bu. Kral Charles ve Camilla da İtalya'da opera temsilimize gelmişlerdi Venedik'te. Ayrıca İrlanda cumhurbaşkanı yine opera temsilimi izlemeye Lismore'a teşrif etmişti. Eski Irak Cumhurbaşkanı keza konserimi yakından takip etmiştir. Ben bundan daha doğal bir şey göremiyorum. Dünden beri yazılan ve çizilenlere inat -sanatımı icra etmeye ve bunu pek çok sahneye taşımaya – devam edeceğim. Sanatçılar aynı zamanda hem barış elçisi, hem iyiliğin hem de kültürün en büyük taşıyıcılarıdır. Yaptığım sanat siyaset üstüdür. Değerlerimiz, kültürümüz, dilimiz, sanatımız biz Kürtlerin ve benim kırmızı çizgimizdir. Kapımız herkese, her düşünceye açıktır. Irkçı ve hakaret dolu sözlere sanatımla cevap vermeyi yeğliyorum. Çünkü her şey gelip geçicidir ama sanat daima kalıcıdır."

CHAKAR'IN 2021 YILINDAKİ RÖPORTAJI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Pervin Chakar, 2021 yılında yaptığı açıklamada, Kürt devleti kurulması gerektiğini vurgulayıp, "Mecburi bir sürecin sonunda Türklerle aynı toprakları paylaşıyoruz. Onların dillerini öğreniyor ve konuşuyoruz. Kültür ve geleneklerini biliyoruz. Ama onlar bizimkini bilmeyi bir tarafa bırak onu yok etmek için seferber olmuş durumdalar. Bundan bir medeniyet üretilemeyeceği gibi bu güzelliklerin yok edilmesi sürecinin ta kendisi. Tekrar etmekte fayda var mesele statü meselesi, Kürtlerin devleti yoksa Kürt soprano da olmaz Kürt besteci de olmaz." ifadelerini kullanmıştı.