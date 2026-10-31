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Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı

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Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı Haber Videosunu İzle
Polonya'da Anayasa Mahkemesi başkanı, zinciri keserek binaya girmeye çalıştı
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Polonya’da Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile Başbakan Donald Tusk arasındaki güç savaşı Anayasa Mahkemesi kapısında fiziksel çatışmaya dönüştü. Görevden uzaklaştırıldığı iddia edilen Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski, kilitli kapı zincirlerini kestirip içeri girmek isteyince polis barikatıyla karşılaştı.

  • Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, Varşova'daki mahkeme binasının giriş kapısındaki zinciri kestirerek yerleşkeye girdi, ancak binaya birkaç metre kala çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu.
  • Mahkemenin internet sitesinde Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinin bir ay süreyle askıya alındığı duyuruldu; mahkemenin sosyal medya hesabı bu kararı hukuka aykırı olarak nitelendirdi.
  • Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal ziyaretini yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı.

Polonya'da Anayasa Mahkemesi üzerinden yaşanan siyasi ve hukuki kriz, bu kez mahkeme binasının önünde tansiyonu yükseltti. Mahkeme Başkanı Bogdan Swieczkowski, giriş kapısına takılan zinciri kestirerek içeri girmeye çalıştı. Mahkeme yerleşkesine giren Swieczkowski'nin önü, binaya birkaç metre kala çevik kuvvet polisleri tarafından kesildi. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

ZİNCİRİ KESTİRİP MAHKEMEYE GİRMEK İSTEDİ

Polonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Bogdan Swieczkowski, cuma akşamı Varşova'daki mahkeme binasının önüne geldi. Giriş kapısındaki zincirin kesilmesini isteyen Swieczkowski, kapının açılmasının ardından mahkeme yerleşkesine girdi. 

Ancak binaya ulaşmak istediğinde çevik kuvvet polisleri tarafından durduruldu. Polisler, Swieczkowski'nin binaya girişine izin vermedi.

KRİZİN MERKEZİNDE MAHKEMENİN YÖNETİMİ VAR

Olayın arka planında, Anayasa Mahkemesi'nin yönetimine ilişkin tartışma bulunuyor. Mahkemenin internet sitesinde Swieczkowski ile Başkan Yardımcısı Bartlomiej Sochanski'nin görevlerinin bir ay süreyle askıya alındığına ilişkin duyuru yayımlanmıştı. Ancak mahkemenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bu kararın hukuka aykırı olduğu savunulmuş, yaşananlar "darbe girişimi" olarak nitelendirilmişti.

CUMHURBAŞKANI SENEGAL ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Mahkeme çevresinde yaşanan gerilimin ardından Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Senegal'e yaptığı uçuşu yarıda keserek ülkesine dönme kararı aldı. Nawrocki, böyle bir dönemde cumhurbaşkanının Polonya'da bulunması gerektiğini belirtti

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Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEkSeS YAV:

Kimin gücü kime yeterse.. bu yüzdenn 1 Lider/başkan şart!

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