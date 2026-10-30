Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya kalktı! Çığlıklar üzerine mahalleli seferber oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ABD'nin Hawaii eyaletinde 24 yaşındaki bir kadına yönelik kaçırma girişimi güvenlik kameralarına yansıdı. Otoparkta karşılaştığı genç kadını kovalayan şüpheli, onu kollarına alarak kamyonetine doğru taşımaya başladı. Kadının çığlıkları üzerine çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Yaklaşık 3 saat sonra sokakta çıplak halde koşarken yakalanan zanlı tutuklandı.

OTOPARKTA İKİ KADINA SALDIRDI

Olay, 26 Ekim Pazartesi günü öğle saatlerinde Honolulu kentinin Diamond Head bölgesindeki Kainalu apartman kompleksinin otoparkında meydana geldi. Polis kayıtlarına göre 23 yaşındaki Diesel Makanikaiaulu Kawelo, otoparkta bulunan 77 yaşındaki kadın ile 24 yaşındaki arkadaşına yaklaştı.

Şüphelinin genç kadını kovalamaya başladığı, araya girerek arkadaşını korumaya çalışan yaşlı kadını ise dirseğiyle yüzünden yaraladığı belirtildi. Ardından 24 yaşındaki kadını kollarına alan şüpheli, onu park halindeki kamyonetine doğru taşımaya başladı.

GENÇ KADIN ÇIĞLIK ATARAK KURTULMAYA ÇALIŞTI

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının şüphelinin elinden kurtulmak için çırpındığı ve yardım istediği görüldü. Yaklaşık 35 feet (11 metre) boyunca taşınan kadın, şüphelinin aracına birkaç adım kala kurtulmayı başardı.

Kadının ve arkadaşının çığlıklarını duyan apartman sakinleri olay yerine koştu. Komşuların müdahalesiyle genç kadın şüphelinin elinden kurtulurken, zanlı kamyonetine binerek hızla bölgeden uzaklaştı.

3 SAAT SONRA ÇIPLAK HALDE YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Olaydan yaklaşık 3 saat sonra çıplak halde koşan ve eşkale uyan bir kişi ihbar edildi. Bölgeye giden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

23 yaşındaki Diesel Kawelo hakkında adam kaçırma ve ikinci derece saldırı suçlamaları yöneltildi. Zanlının kefalet bedelinin 500 bin dolar olarak belirlendiği, 29 Ekim'de hakim karşısına çıktığı ve bir sonraki duruşmasının 2 Kasım'da yapılmasının planlandığı bildirildi.

İKİ KADIN OLAYIN ŞOKUNU ATLATAMADI

Saldırıya tanık olan 77 yaşındaki kadın, yaşadıkları korku dolu anların ardından kendisinin ve arkadaşının kabuslar gördüğünü anlattı. Genç kadının ise polis tarafından düzenlenen teşhis işleminde şüpheliyi belirlediği aktarıldı.