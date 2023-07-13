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Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti

Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kaybedilen genel seçimlerin ardından ilk kez bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki liderin gülümsediği anlar objektiflere yansırken, Akşener geçtiğimiz haftalarda, "CHP'den 15 milletvekili istedik, en büyük pişmanlığımdır. Bedelini ödeyemedik." demişti. Akşener'in bu sözleri, "İYİ Parti Millet İttifakı'ndan ayrıldı" iddialarını da beraberinde getirmişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'ndaki ortağı İYİ Parti lideri Meral Akşener'i kaybedilen seçimlerin ardından ilk kez ziyaret etti. Görüşmeden ilk fotoğraflar basına servis edildi.

Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti

Millet İttifakı'nın ana omurgasını oluşturan CHP ve İYİ Parti'nin liderleri Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinin ardından ilk kez bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın da eşlik etti.

Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne girişinde partinin kurmayları tarafından kapıda karşılandı. Akşener'in Kılıçdaroğlu'nu karşılamaması dikkat çekti.

Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti

Görüşmeden ilk fotoğraflar da geldi. Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun neşeli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Kaybedilen seçim sonrası ilk buluşma! Kılıçdaroğlu Akşener'i ziyaret etti

Millet İttifakı, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığında girmişti. Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kaybetmesinin ardından Akşener'le aralarında soğuk rüzgarlar esmişti. Meral Akşener geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, "CHP'den 15 milletvekili istedik, en büyük pişmanlığımdır. Bedelini ödeyemedik. Ömer Seyfettin'in 'Diyet'ine döndü bu iş" demişti. Akşener'in bu sözleri, "Millet İttifakı dağıldı" iddialarını da beraberinde getirmişti.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Kemal Kılıçdaroğlu Millet İttifakı Meral Akşener Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Onur Yener:

Kaybedenler kulübü...

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Mehmet Tunç:

Samimi olmadığınız için halk sizlere yetki vermedi.

Cevap Yaz534Yayından Kaldır
TT:

Nasıl Erdoğan ı yine seçtirdik diye birbirlerini kutlamışlardır...

Cevap Yaz557Yayından Kaldır
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