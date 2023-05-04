CHP'li vekil, İçişleri Bakanlığı'nda paralel seçim takip sistemi iddialarını doğruladı

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in açıklamalarını doğrulayarak İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu belirtti. Bakan ayrıca Torbalı'da GAMER sistemi kurmak için kanunsuz bir şekilde bilgisayar istendiğini ve seçim kurullarına yazı yazıldığını söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in " İçişleri Bakanlığı'nda paralel bir seçim takip sistemi kurulduğunu tespit ettik" açıklamasının ardından " Torbalı'da GAMER'i kurmak için bilgisayar istendiği duyduk. Kiraz Kaymakamlığı'nın seçim kurullarına yazı yazdığını duyuyoruz" açıklamasını yaptı. Murat Bakan, "Bu yapılacak işlemlerin hukuk dışı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu; bu konuda verilen emrin de kanunsuz emir olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili 30 ilçe başkanlığımız, hazırlayacağımız dilekçe ile hem savcılığa hem seçim kurullarına başvuracak… İçişleri Bakanı'nın kanunsuz emrini uygulayanlar, hepsi yarın bununla ilgili idari soruşturmayla, bir ceza soruşturması ile karşı karşıya kalabilirler. Biz burudan uyarıyoruz. Hukuk çerçevesinde hareket etsinler diye" dedi.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Bakan, şunları söyledi:

"İki gün önce Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Muharrem Erkek, İçişleri Bakanlığı'nda YSK'ya bağlı paralel bir yapı oluşturulduğunu, sistemin nasıl çalıştığını da gösterecek şekilde açıkladı.

O açıklamayı yaptıktan sonra konuyu biz de inceledik. Geçmişten bugüne; yasadışı olarak İçişleri Bakanlığı'nın, Süleyman Soylu döneminde; polisleri kendi görevli oldukları sandıklarda, WhatsApp grupları aracılığıyla seçim sonuçlarını İçişleri Bakanlığı'na ulaştırıldığını biliyorduk. Ama bu sistem; GAMER dediğimiz, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi sistemi içinde hukuki olmayan bir şeyi meşru bir zemine oturtma anlamına geliyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın 1 Nolu kararnamesi, İçişleri Bakanlığı'nın yetkilerini anlatır. İçişleri Bakanlığı'nın yetkisi güvenliktir, asayiştir, nüfus ve vatandaşlıkla ilgili işlemlerdir, pasaport işlemleridir. Bunların dışında; YSK'nın yapacağı işlemlere ilişkin bir yetkisi yoktur. İçişleri Bakanlığı, bu sistemi kurmuş olmakla; tüm memurlar için söylüyorum, bu sisteme veri gönderecek tüm memurlar için söylüyorum, suç işlemiş oluyor.

Süleyman Soylu da şu anda İçişleri Bakanı olarak milletvekili adayı. Milletvekili adayı olarak seçim sonuçlarını hakkı ve yetkisi olmayan, yetkisini aşan bir şekilde, paralel yapı kurarak herkesten önce ediniyor. Bunu aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın istihdam ettiği trol olarak görev yapan personel aracılığıyla seçimleri sonuçlarını manipüle edebilme olanağına sahip.

Yine Süleyman Soylu'nun elinde doğrudan kendisi ile çatışan, sadece muhalefet değil iktidar milletvekilleri ile de zaman zaman haber yapan internet siteleri var. Buradan da yapılan operasyon var. Seçim sonuçları ile ilgili birtakım şeyler söylüyor. Meşru seçim sonuçlarını darbe ile karşılaştırıyor.

"TORBALI'DA GAMER'İ KURMAK İÇİN BİLGİSAYAR İSTENDİĞİ DUYDUK"

Biz bununla ilgili İzmir'de de duyum alıyoruz. Torbalı'da GAMER'i kurmak için bilgisayar istendiği duyduk. Kiraz Kaymakamlığı'nın seçim kurullarına yazı yazdığını duyuyoruz.

Bu yapılacak işlemlerin hukuk dışı olduğunu, hukuka aykırı olduğunu; bu konuda verilen emrin de kanunsuz emir olduğunu söylüyoruz. Bununla ilgili 30 ilçe başkanlığımız, hazırlayacağımız dilekçe ile hem savcılığa başvuracak hem seçim kurullarına başvuracak.

Ve bu kanunsuz emri uygulamamasını isteyeceğiz personelden; hem polislerden, hem kaymakamlardan kendi görev ve yetkilerinde olmayan, polisin de kanunda gösterilmeyen bir konuda polise sorumluluk verilmesi hukuka aykırıdır. İçişleri Bakanı'nın bir de milletvekili adayı olduğunu düşünürsek, tamamen kanun dışı yapılmış, görevi kötüye kullanma suçunu oluşturabilecek durumdur. Burada İçişleri Bakanı'nın kanunsuz emrini uygulayanlar, hepsi yarın bununla ilgili idari soruşturmayla, bir ceza soruşturması ile karşı karşıya kalabilirler. Biz burudan uyarıyoruz. Hukuk çerçevesinde hareket etsinler diye… Bir iki gün içinde hem seçim kurularına hem de cumhuriyet savcılıklarına başvurumuzu yapacağız."

Murat Bakan, açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Seçim güvenliği" ve bakanların milletvekili adayı olmaları ile ilgili soru üzerine Bakan, şunları söyledi:

"Bunlar OHAL koşullarında daha önce seçim yaptılar. Bugün de benzer bir şey yapıyorlar. Devletin tüm olanaklarını kullanarak bir kampanya yürütüyorlar. Devlet dairelerine, kamu binalarına bile kendi afişlerini asıyorlar. Bir İçişleri Bakanı olarak TV programına çıkıyor, arkasından aday olarak miting yapıyor. İki tane gömleği var. Devletin olanakları ile haksız bir rekabet içindeler. Bu, Cumhurbaşkanı için de geçerli. Bir siyasi partinin genel başkanı, Cumhurbaşkanı makam aracı ile uçağı ile tüm imkanları ile, kamunun olanakları ile seçim kampanyası yürütüyor.

Tüm sandıklarda hem asil hem yedek üyelerimiz var. İttifak ortaklarımızın da müşahit katkıları var. Artı; İYİ Parti'nin de sandık görevlileri var. Sandık güvenliği noktasında hazırlıklıyız. Her sandığın başında olacağız."