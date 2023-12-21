CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Milli Savunma Bakanı'na Yönelik İfadeleri Eleştiri Konusu Oldu

Tuzla Piyade Okulu'ndaki 10 Kasım törenlerinde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla ilgili başlayan tartışmalar devam ediyor. Teğmenin iğne olmadığı için Atatürk fotoğrafı takmadığını söyleyen Millim Savunma Bakanı Yaşar Güler'i hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz." demişti.

Özgür Özel'e AK Parti'den yanıt geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada, Özgür Özel'in ifadelerinin sokak ağzı olduğunu belirtti. AK Partili Çelik şunları söyledi: CHP Genel Başkanı'nın Milli Savunma Bakanımız sayın Yaşar Güler'e dönük ifadeleri gerçekten kınanacak ifadeler. Kendisinin ne kimseye akıl verecek hali var ne de kimseye akıl verecek bir tutumu olması gerekir. Hiçbir partinin genel başkanına yakışmayacak bir ifade biçimi. Sokak ağzı bile diyemeyeceğimiz bir üslupla yapıyor bunu. CHP köklü bir parti. Cumhuriyetin kuruluşundan beri var olan parti. CHP'de üslubun bu noktaya gelmiş olması, CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızı da rahatsız eden bir durum. Şunu belirtmek lazım, TSK'da Atatürk'ün aziz hatırasına saygı esastır. Asla taviz verilmez. Buna karşı bir durum olursa derhal cezalandırılır. TSK açısından bu esastır. Eğer istenmeyen durum olmuşsa, beğenilmeyen durum olmuşsa buna herhangi teğmenin kendiliğinden müdahalesi söz konusu olamaz. Emir komuta ve hukuk kuralları içinde bunun nasıl düzeltileceği hangi işlemlerden geçeceği bellidir."

NE OLMUŞTU?

10 Kasım günü Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmen iğnesi olmadığı gerekçesiyle yakasına Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafını takmamıştı. Daha sonra birlik komutanı yüzbaşı, teğmene iğne verip Atatürk'ün fotoğrafının yakaya takılmasını sağladı. Ancak bu durumdan rahatsız olan bazı teğmenlerin, fotoğrafı takmayan teğmenle arbede yaşandığı iddia edilmişti. Açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, olaya sebebiyet veren personelin geçici olarak görevden uzaklaştırıldığını belirtmişti.

CHP LİDERİ ÖZEL'İN AÇIKLAMALARI

CHP lideri Özgür Özel, Bakan Güler'in "Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve 'toplu iğnem yok onun için takamadım' gibi bir gerekçe ortaya sürüyor" açıklamasına tepki göstermişti. Özel, şunları söylemişti: "O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7'si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e düşmüş.

Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, 'teğmenler cuntası' diye haber yaparak yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri 'cunta' diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk'ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk'ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler.

Siz ,15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz'da Atatürk'ün resmini savunanlar değil Atatürk'ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk'e husumet duyanlar, Atatürk'ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı. Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz."