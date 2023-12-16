CHP Genel Başkanı Özel: "Belediye başkanlarının hiçbirisi, 'acaba durumum riskte mi' diye düşünmesin"

MANİSA (İHA) – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Öncelikle 226 aday duyurduk. Hepsi bölgesinde tek adaydı. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi, 'acaba durumum riskte mi' diye düşünmesin. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde, aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu, memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık. Önümüzdeki dönemde peyderpey duyurulacak" dedi.

CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, yerel seçimleri konuşmak, yeni üyelik kampanyasının başlangıcını yapmak ve ülke gündemini konuşmak için Genel Başkan Özgür Özel'in memleketi Manisa'da bir araya geldi. Otelde düzenlenen toplantının bir bölümüne Özel de katılarak konuşma yaptı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, "Bizler kentlerimizi, ülkemizi yönetmeye talibiz. Biz İstanbul'da, Ankara'da adaylarımızı açıkladık. Sayın Cumhurbaşkanı kendisi seçime 3 ay kalmışken hala adaylarını açıklamadı. Bir an önce açıklamasını bekliyoruz" dedi.

"Biz Hezarfen Ahmed Çelebi'yiz"

Manisa'nın tarihi, kültürel, ekonomik ve tarımsal özelliklerini tanıtarak sözlerine başlayan Özgür Özel, daha sonra gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Özel, "Şehzadeler şehrindeyiz. Sadece sağ siyasetçilerin Osmanlı'yı kendilerince sahiplenenlerin, bir büyük mirası kendilerine tapulamaya çalışanların büyük kibrine rağmen, iyisiyle kötüsüyle Cumhuriyet ilan edilene kadar yükselme döneminde dünyaya kattıklarıyla, bize bıraktıklarıyla ve sonrasında 1808'deki Senedi İttifak'la önce 1. Meşrutiyet'le, 33 yıl kapatılan parlamentosuyla, demokrasi yürüyüşüyle çok önemli topraklardayız. Mimar Sinan'ın sadece İstanbul'da yaptığı bir sarnıç için dünyanın en önemli sanat tarihçileri ve mimarları, 'Bir tek bunu yapsaydı tarihe geçmeye yeterdi' diyor. Ama o Mimar Sinan işte bizim övüneceğimiz bu toprakların yetiştirdiği en önemli şahsiyetlerden bir tanesi. Hesabı, kitabı, bilimi önemseyen çağlar ötesine eserler bırakan önemli bir değerimiz. Bir yanda Fatih Sultan Mehmet'ten bahsettik diğer yandan baktığınızda bu toprakların neresine bakarsanız çok önemli bir yürüyüş öyküsü var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak tarihiyle barışık, denetimsiz bir tek adam yönetiminin koca bir imparatorluğu önce hasta adam sonra işgale uğramış bir ülke yaptığını, ondan bir kurtuluş savaşının nasıl örgütlendiğini, önce kurtuluşun sonra kuruluşun nasıl gerçekleştiğini, bunun sonucunda Cumhuriyet'in kıymetini en iyi bilenler bizleriz. Biz Hezarfen Ahmed Çelebi'yiz. Galata Kulesi'nden uçmayı hayal edebiliyoruz. Birileri uçarsa ne olur diye aşağıdan ona ok atanları destekliyor olabilirler. Biz Mimar Sinan'ı destekliyoruz. Biz bu toprakların gelişimi için taş üstüne taş koyan herkesi destekliyoruz ama biz en çok bu toprakların yetiştirdiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü destekliyoruz" dedi.

"Bizim iktidarımızda bakanların yarısı kadın, yarısı erkek olacak"

Kendi hükümetleri döneminde bakanlıklarda kadın-erkek eşitliğine ve gençlere ayrı önem vereceklerini belirten Özel, "Daha önce parti meclisinde söz verdim, yaş ortalaması 43 parti meclisinin. 'Kadın-erkek eşit temsil olacak' dedim, 9 kadın, 9 erkek gölge kabine olarak hepsi MYK üyesi. Tayyip Erdoğan 18'e sadece bir kadın koydu. O da aileden sorumlu. Önemli bir Bakanlık ama 'Senin yerin aile. Kadın bir tek o işten anlar' diyor. 'Dış politika, iç politika, turizm olmaz' diyor. 'Gerisi erkek işi, karışma elinin hamuruyla' diyor. Bizim iktidarımızda bakanların yarısı kadın, yarısı erkek olacak arkadaşlar söz veriyorum" diye konuştu.

" Türkiye'de gençlerin yüzde 75'i, bavulları kafada toplamış"

Ülkenin önemli sorunları olduğunu vurgulayan Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Büyük bir beka sorunu olduğuna katılıyorum; Sayın Bahçeli gibi, Sayın Erdoğan gibi. O sorun, bu ülke dünyanın en güzel ülkesi, bu ülke üzerinde bütün dünya hesap yapıyor, hayal kuruyor. Onlara bakarsan sorun bu. Yarın gelebilirler, işgal edebilirler. Bu tarafı kolay, 100 yıl önce nasıl izin vermediysek, bütün dünya hayal kursa da kimsenin emellerine ulaşmasına izin vermeyiz. Ama bütün dünya bu güzel ülke üzerinde hayal kurarken, bu ülkenin gençleri dünyanın başka ülkelerinde hayal kuruyor. Türkiye'de gençlerin yüzde 75'i, bavulları kafada toplamış, fiilen toplaması an meselesi. Ey Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkenin beka sorunu dünyanın burada hayal kurması değil. Bu ülkenin gençlerinin sizin yüzünüzden yurt dışında hayal kurmasıdır."

"Filistin meselesi, siz kulağınızın üstüne yatarken CHP'nin meselesiydi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Refah Sınır Kapısı'na gitmeye davet eden Özel, "Bugün Tayyip Erdoğan halen bizi, Netanyahu ağzıyla konuşmakla suçluyor. Türkiye Filistin meselesini, iç politikada elverişli bir alan gördükleri için, bizim meselede Yaser Arafat-Ecevit çizgisinden geldiğimizi görüyor ama görmezden gelmeye çalışıyor. Tayyip Erdoğan, Filistin meselesi; siz kulağınızın üstüne yatarken, CHP'nin meselesiydi, devrimci gençlerin meselesiydi, yine bizim meselemizdir. Kendisine bir çağrıda bulundum: Eğer cesaretin varsa ben hazırım. Benim valizim hazır. Ben zaten izin bekliyorum, Gazze'ye gideceğim. Gel Devlet Bahçeli'yi çağır, bütün partilerin genel başkanlarını çağır; hep beraber Refah Sınır Kapısı'na dayanalım, Filistin meselesini bütün dünyaya anlatalım" dedi.

"Birden çok adayın olduğu yerlerde aday duyurmadık"

Yerel seçimler için adaylarını açıklamaya devam edeceklerini ifade eden Özel, aday seçme kriterlerini şöyle anlattı:

"Öncelikle 226 aday duyurduk. Hepsi bölgesinde tek adaydı. Şu an duyurulmayan belediye başkanlarının hiçbirisi, 'acaba durumum riskte mi' diye düşünmesin. Çünkü birden çok adayın olduğu yerlerde, aday duyurmadık. Belediyenin bizde olduğu, memnuniyet anketi yaptığımız yerlerde duyurmadık. Önümüzdeki dönemde peyderpey duyurulacak. Dört büyükşehri açıkladık. Biz belediye başkanı açıklarken, örneğin Halk Ekmeği kuran Ahmet İsvan'ları açıklıyoruz, suyun ilk 10 tonunu bedava veren Osman Özgüven'leri açıklıyoruz, Türkiye'nin ilk metrosunu yapanları, sosyal belediyecilikle Türkiye'yi tanıştıranları açıklıyoruz. Tabii ki bu listelerde çok istememize rağmen arzu ettiğimiz kadar genç ve kadın olmayacak. Bir öğrenilmiş çaresizlikten, bir cam tavandan dolayı olmuyor. Kazanmaya en yakın, kazanabilecek adaylarla yol yürüyoruz. Ama burada kadın varsa, genç varsa onları tercih ediyoruz. Belediye meclis listelerinde kadın ve gençlik kotası uygulanacak. Bu koltuğa kimse sefa sürmek için gelmiyor. CHP'nin oklarının arasında sefacılık yok, devrimcilik var. Atatürk nasıl cesaret ettiyse, biz de cesaret edeceğiz. Bu neye mal olursa olsun. Bu yaptığımız; gençleştiren, kadınlara alan açan işler neye mal olursa, kim bozulacak olursa, kim karşımıza geçecek olursa olsun; biz bu işi usulüne uygun, olması gerektiği gibi, CHP'nin değerlerine uygun, bir sosyal demokrat partide nasıl olması gerekiyorsa o şekilde yapacağız. Bize güçlü erkeklerin atadığı kadınların olduğu listeler değil; güçlü kadınların ve gençlerin bileğinin hakkıyla geldiği listeler lazım, böyle listeler yapacağız. Bir genci kim yıldırıyorsa sizin haberiniz olacak, Gençosman'ın haberi olacak, Özgür Özel'in olacak. Üç telefonla genel başkan. Siz sadece haberi verecekseniz, gerekli tutumu ben alacağım. Biz önümüzdeki seçimlere giderken, seçmen baktığında; bu CHP bu ülkeyi yönetir diyecek. Bak, yüzde 50'si kadın ülkenin, CHP'de de öyle. Şunlara bak pırıl pırıl gençler var diyecek. Kimin nasıl inandığı, nasıl yaşadığı değil; önemli olan kafanın içindeki. Başının üzerine sardığı ile ilgilenmiyoruz, çok da saygı duyuyoruz. Herkesin kafasının içine bakıyoruz. Dürüst mü, ahlaklı mı, çalışkan mı; bu partiyi seviyor mu, bu ülkeyi seviyor mu? Bütün gençleri kucaklayın. Ailesi hangi görüşte olursa olsun, kucaklayın. Hep birlikte Türkiye'yi kucaklarsak, başaracağımıza önce kendimizi sonra Türkiye'yi inandırırsak, Türkiye'yi kurtaracağız. Size inanıyorum."

Özel, konuşmasının ardından toplantıdan ayrıldı. CHP Gençlik Kolları İl Başkanları, yarın sona erecek çalıştayın ardından bir yerel seçim bildirisi yayınlayacak. - MANİSA