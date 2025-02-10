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CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşmesi sona erdi. Özel, zirvenin ardından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız" mesajını verirken, daha önce, "Aday belirlemek için çok erken" açıklamasında bulunan Yavaş'ın tutumunda bir değişikliğin olmadığı öne sürüldü.

CHP'de cumhurbaşkanı adayı ve ön seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken Ankara'da kritik bir zirve gerçekleştirildi.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

ÖZEL-İMAMOĞLU-YAVAŞ ZİRVESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün saat 12.00'de yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Görüşme saat 20.00'de başladı ve yaklaşık 2,5 saat sürdü.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

ÖZEL: HEP BERABER KAZANACAĞIZ

CHP lideri Özel, zirvenin ardından görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından, "Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız, hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak" notuyla paylaştı.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

3'LÜ ZİRVEDEN İLK BİLGİLER GELDİ

Öte yandan, görüşmeye ilişkin ilk bilgiler de gelmeye başladı. Kritik zirvede ön seçimden geri adım atılmamasına karar verildiği belirtildi. Ancak, daha önce, "Aday belirlemek için çok erken" açıklamasında bulunan Mansur Yavaş'ın tutumunda ise bir değişikliğin olmadığı öne sürüldü. Genel Başkan Özgür Özel'in, PM toplantısından çıkacak kararı partisinin 12 Şubat Salı günü yapacağı grup toplantısında kamuoyuyla paylaşması konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

CHP'de bugün parti genel merkezinde saat 12.00'de başlayacak PM'nin gündemi erken seçim stratejileri olacak. PM'de ön seçimin yol haritası da belirlenecek. Partinin Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin yürüttüğü yönerge çalışmasına göre, yaklaşık 1 milyon 600 bin üye, dijital ortam yerine ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda oyunu kullanacak. Aday olabilmek için de belirli bir oranda imza toplama şartı olacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde yapılan seçimlerde olduğu gibi mühürlü oy pusulaları ve zarfları kullanılacak. 30-35 günlük bir takvim içerisinde sürecin tamamlanması beklenirken PM'de, tüm bu detaylar ele alınarak yönerge görüşülecek ve oylamaya sunulacak.

CHP'deki 3'lü zirveden ilk bilgiler geldi! Mansur Yavaş detayı dikkat çekici

Haberler.com / Umut Halavart - Politika
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