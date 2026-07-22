CHP'de il başkanları değişikliği: 4 il başkanı görevden alındı, 5 ilde atama yapıldı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı il başkanlarının görevden alındığını; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak il başkanlıklarında görevlendirme yapıldığını söyledi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı ardından basın açıklaması yaptı. Sarı, Özgür Özel ekibinin yeni parti kuracağını açıklamasına ilişkin, "Biz aslında bunun öteden beri böyle olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki mutlak butlan tartışmalarının, aslında arkadaşlarımızın başka bir siyasal partiye doğru evirilmek için kendi tabanlarını, kendi yapılarını konsolide etmek amacıyla kullandıklarını söylemiştik. Dolayısıyla bu gerçek oldu. Bugün varmış olduğumuz noktada, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden başka bir siyasal partinin çıkacağını görüyoruz. Henüz bununla ilgili resmi adımlar atılmış değil bildiğim kadarıyla. Ancak bu konuyla ilgili açıklamalar var, niyetler var, niyet açıklamaları var. Bu konu da bizim MYK'mızın etraflı bir şekilde değerlendirdiği konulardan biri oldu" dedi.

'KAÇMAYI TERCİH ETMİŞLERDİR'

Sarı, partinin bölünmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Hiçbir zaman bir siyasal partinin içinde olup o siyasal partinin olanaklarından yararlanıp, onun kürsüsünden konuşarak, onun amblemi altında, onun ilçe örgütleri ve il örgütlerinden faydalanarak, onun grup salonunda ve onun grup odasında bir başka siyasal partinin ilanı yapılamaz. Bunun çok ahlaki bir şey olmadığı çok açıktır. Dolayısıyla bu yolla böyle bir siyasal parti ne dünyada ne de Türkiye'de kurulmuştur. Bunun bir defa ciddi bir etik sorunu, ciddi bir ahlak sorunu oluşturduğu çok açık ve nettir. İkinci olarak, biz bu arkadaşlarımızı daha önce partiyi bölmemeleri konusunda uyarmıştık. Neden olmadığımız bir butlan sürecinde, kendilerinin neden olduğu, iş ve eylemleriyle, konuya ilgisizlikleriyle ve süreci yanlış yönetmeleriyle neden oldukları butlan sürecinin artçı şoklarını ya da bu sürecin olumsuzluklarını ortadan kaldırmak üzere birlikte mücadele edeceklerine ve bizim her türlü çağrımıza rağmen, 'Gelin bu süreci birlikte el birliğiyle çözelim' dememize rağmen böyle bir tutum sergileyeceklerine ve böyle bir tavır takınacaklarına, kaçmayı tercih etmişlerdir" ifadelerini kullandı.

Sarı, "Bütün bu arkadaşlarımızı hala Cumhuriyet Halk Partisi içinde siyasal ayrılıklarımızdan farklı, onları bir tarafa bırakarak, parti içi çekişmeleri ve mücadeleleri bir tarafa bırakarak hala bu yanlıştan dönmeye çağırıyoruz. Bütün bunlara rağmen bu konuda ısrar ediyorlarsa da kendilerinin AKP iş birlikçisi olduklarını, kendilerine koltuk aradıklarını, kendilerinin bölücü olduğunu, Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmek için bir iş ve eylem içerisinde olduklarını açıkça ilan etmek istiyoruz. Bizler bu sürecin sonuna kadar karşısında duracağız" değerlendirmesinde bulundu.

'İL BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPACAĞIZ'

Sarı, MYK'da yine bazı kararlar aldıklarını söyleyerek, "4 il başkanlığımız merkez ilçelerle beraber görevden alındı, örgütler feshedildi. Bunlar Kütahya, Uşak, Karaman ve Çankırı illerimiz. Onun dışında 5 ilimizde de il başkanlığı görevlendirmesi yaptık. Bu illerimiz Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerimiz. Önümüzdeki hafta ya da ondan sonraki hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanları toplantısı yapılacak. Atamasını gerçekleştirdiğimiz il başkanlarıyla beraber ve atamasını yapmadığımız ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği içerisinde siyasal mücadeleye devam etmek isteyen il başkanlarımızla beraber önümüzdeki günlerde bir il başkanları toplantısı yapacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütünü önümüzdeki süreçte kongreler yapmaya hazır hale getireceğiz" diye konuştu.

'İSTİFA FURYASI YOKTUR'

Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında sosyal medyada üyelik istifalarına ilişkin rakamların sorulması üzerine Sarı, "Üyelerin istifasıyla ilgili sosyal medyada koparılan yaygaranın hiçbir şekilde doğru olmadığını ifade etmek isterim. Cumhuriyet Halk Partisi üyelerinin onda birine bile ulaşmamıştır istifa. Dolayısıyla her 10 üyeden 9 tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasal kimliği içinde siyasal mücadele yapmaktadırlar. Böyle sosyal medyada dile getirildiği gibi bir istifa furyası söz konusu değildir" diye konuştu.

'BELEDİYE BAŞKANLARIMIZ KALMAYI TERCİH EDİYOR'

Belediye başkanlarıyla iletişim halinde olduklarını belirten Sarı, "Hem büyükşehir belediye başkanlarımıza hem ilçe belediye başkanlarımıza, hatta belde belediye başkanlarımıza kadar belediye başkanlarımız, Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmayı tercih ediyorlar. Bunlar çok ağırlıklı bir oran. 'Biz yolculuğumuzu Manisa Milletvekili Özgür Özel'in kuracağı bir partide yaparız, oraya doğru gideceğiz' diyen belediye başkanlarımızın sayısı çok az. Önümüzdeki günlerde de bunu net olarak göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı