Kilosu 400 lira, topu 10 lira: Kilisli dondurmacıdan topu 400 liraya satılan dondurmaya tepki

Yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden dondurma fiyatları son günlerde tartışma konusu olurken, Kilis'te 30 yıllık dondurma ustası Burhan Temur, uyguladıkları fiyatlarla dikkat çekiyor. Temur, doğal ürünlerle hazırladıkları dondurmanın kilosunu 400 liradan, bir topunu ise 10 liradan sattıklarını söyledi.

Muğla'da bir top dondurmanın 400 liraya satılması gündem olurken, Kilis'te 30 yıldır dondurmacılık yapan Burhan Temur, kilosu 400 lira olan dondurmanın bir topunu 10 liradan sattıklarını belirterek, bir top dondurmanın 400 lira olamayacağını ifade etti. Mesleğin üçüncü kuşak temsilcisi olduğunu belirten Temur, dondurmacılığı babadan oğula sürdürdüklerini söyledi. Dondurmanın kilosunu 400 liradan sattıklarını ifade eden Temur, Antep fıstıklı dondurmanın kilosunun 600 lira, sade dondurmanın ise 350 lira olduğunu dile getirdi.

"Bir top dondurma 400 lira olamaz, altın suyu da koysa 400 lira etmez"

Bir top dondurmayı 10 liradan sattıklarını kaydeden Temur, "Bir top dondurma 400 lira olamaz. Bu dönemde dünyanın hiçbir yerinde bir top dondurma 400 lira etmez. Keçi sütünü her gün köyden getiriyoruz. Salep doğal, şeker doğal, kullandığımız meyvelerin tamamı doğal. Dondurmanın öyle aşırı pahalı malzemeleri yok. Altın suyu da koysa 400 lira etmez. Büyükşehirlerde kira ve giderler fazla olabilir; 50 lira olur, 100 lira olur ama bir top dondurmanın fiyatı 100 lirayı geçmemeli" diye konuştu.

Öte yandan vatandaşlar da Kilis'te dondurma fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, 400 liraya bir kilogramdan fazla dondurma alınabildiğini ve kentte fiyatların genel olarak bu seviyelerde olduğunu ifade etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı