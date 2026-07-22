Ardahan'a veda eden Vali Mehmet Fatih Çiçekli'den çok konuşulacak sözler

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ardahan Valiliği görevinden alınan Vali Mehmet Fatih Çiçekli için Valilik bahçesinde duygusal bir veda töreni düzenlendi. Tören sırasında hem helallik isteyen hem de samimi açıklamalarda bulunan Vali Çiçekli, "Mülki amir olmak için çok dua etmiştim. İdarecilik gerçekten ateşten gömlekmiş. Bir şehrin, bir ilçenin ve bir sürü insanın vebalini sırtlanmak büyük cehaletmiş" ifadelerini kullandı.

TÖRENE EŞİYLE BİRLİKTE KATILDI

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda Ardahan’daki görev süresi sona eren Vali Mehmet Fatih Çiçekli için veda töreni gerçekleştirildi. Valilik bahçesinde düzenlenen törene, kendisi gibi mülki idare amiri olan Vali Yardımcısı eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte katılan Mehmet Fatih Çiçekli, kendisini uğurlamaya gelen Ardahanlılara seslendi. Zaman zaman duygusal anların yaşandığı törende Vali Çiçekli, görev süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

"BÜYÜKLERİMİN YÜZÜNÜ KIZARTMADIM"

Uğurlama töreninde Ardahanlılara hitap eden Vali Çiçekli, şehre hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek şunları söyledi: "Tüm bu süreç boyunca bizlerle beraber olan, birlikte bu şehri yüceltmeye, yükseltmeye omuz veren, gayret veren, kararnamemizin çıktığı günden bugüne, ilk andan itibaren arayıp soran şükranlarımı sunuyorum. Eğer bir şey yapabildiysek onların, sizlerin, hak aşığı dostların desteğiyle duasıyladır.

"BÜYÜKLERİMİN YÜZÜNÜ KIZARTMADIM"

Bize verilen, önümüze konulan işi aşk ile sıdk ile yapmayı, bunu namus, iman bellemeyi kendimize yol edinmiştik. Burada da Elhamdülillah elimizden geldiğince bu şehre, bundan önceki yerlere olduğu gibi hizmet etmeye çalıştık. Bize güvenen, başından itibaren mesleğe alan, meslekte ilerleten, kariyer basamaklarında bize güvenip burası dahil önceki yerler dahil bizlere kamu görevlerini takdim eden bütün büyüklerimi saygı ve şükranla yad ediyorum. Bana referans olup mesleğe, bugüne geldiğim noktaya kadar arkamda duranların yüzlerini kızartmadığıma inanıyorum. En büyük şerefin de bu olduğuna inanıyorum."

"BÜYÜK CEHALET ETMİŞİM"

İdarecilik mesleğinin zorluklarına ve sorumluluğuna dikkat çeken Vali Çiçekli, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle sürdürdü: "Zamanında kaymakam olmak için çok niyazda bulunmuştum. 'Yarab, bana kaymakamlık nasip edersen senin emrettiğin gibi olacağım' diye söz vermiştim. Sonra mesleğe girince gözlemledim ki büyük cehalet etmişim. İdarecilik gerçekten ateşten gömlekmiş. Bir şehrin, bir ilçenin ve bir sürü insanın vebalini sırtlanmak büyük cehaletmiş. Mülki amir olmak için çok dua etmiştim. Ayette diyor ki: 'İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder.' Ben de öyle yapmışım aslında. Mülki amir olayım diye çok dua etmiştim."

BİSİKLETLİ SPORCULAR EŞLİĞİNDE VEDA ETTİ

Konuşmasının ardından uğurlama alanında bulunan vatandaşlar ve protokol üyeleriyle tek tek helalleşip vedalaşan Vali Çiçekli, "Muhteşemsin Ardahan. Elveda Ardahan" sözleriyle makam aracına bindi. Ardahan'dan ayrılan Vali Mehmet Fatih Çiçekli’nin aracına, şehir çıkışına kadar bisikletli sporcular eşlik etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı