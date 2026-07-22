Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki cezaevine uyuşturucu madde taşımak amacıyla kullanılan Kedi, cezaevi görevlileri tarafından yakalandı.

TASMAYA SAKLAMIŞLAR

Yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan 17 numaralı cezaevi yetkilileri, kedinin üzerinde tespit edilen iki adet el yapımı kumaş tasma içerisinde yasaklı maddelerin yer aldığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda, tasmadaki maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı.

DOĞAYA SALINDI

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınmasının ardından sağlık durumu kontrol edilen kedinin doğaya salındığı bildirildi.

Kaynak: AA