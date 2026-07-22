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Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı Haber Videosunu İzle
Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı
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Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki bir cezaevine uyuşturucu sokmak için kullanıldığı belirlenen kedi, görevliler tarafından yakalandı. Kedinin boynundaki el yapımı iki kumaş tasmaya gizlenen uyuşturucu maddelere el konulurken, sağlık kontrolünden geçirilen hayvan daha sonra doğaya bırakıldı.

Rusya’nın Nijniy Novgorod bölgesindeki cezaevine uyuşturucu madde taşımak amacıyla kullanılan  Kedi, cezaevi görevlileri tarafından yakalandı.

TASMAYA SAKLAMIŞLAR

Yapılan açıklamaya göre, Nijniy Novgorod bölgesinde bulunan 17 numaralı cezaevi yetkilileri, kedinin üzerinde tespit edilen iki adet el yapımı kumaş tasma içerisinde yasaklı maddelerin yer aldığını belirledi. Yapılan inceleme sonucunda, tasmadaki maddelerin uyuşturucu olduğu doğrulandı.

DOĞAYA SALINDI

Uyuşturucu maddelerin muhafaza altına alınmasının ardından sağlık durumu kontrol edilen kedinin doğaya salındığı bildirildi.

Kaynak: AA
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