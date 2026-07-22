Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2025/284884 sayılı “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturması kapsamında Ece Üner olarak tanınan sunucu Özge Ece Bayramoğlu, sanatçı Gökhan Özoğuz ve sunucu Öykü Serter’in ifadelerine başvuruldu.

İŞTE AHBAP SORUŞTURMASINDA ÜÇ İSMİN İFADESİ

Savcılıkta kendilerine yöneltilen soruları cevaplayan üç isim, Ahbap Derneği ve Haluk Levent’le ilişkilerine, 6 Şubat depremlerinin ardından yaptıkları sosyal medya paylaşımlarına ve yürütülen soruşturma sonrasında oluşan kanaatlerine ilişkin dikkati çeken açıklamalarda bulundu.

İfadelerde, geçmişte yapılan bazı paylaşımların deprem dönemindeki duygusal ortamın etkisiyle gerçekleştirildiği savunulurken, soruşturmanın ortaya çıkardığı iddialar sonrasında Haluk Levent ve Ahbap’a yönelik sert tepki ve hayal kırıklığı öne çıktı.

ECE ÜNER: KENDİMİ KANDIRILMIŞ HİSSEDİYORUM

Kamuoyunda Ece Üner adıyla tanınan Özge Ece Bayramoğlu, Haluk Levent’i sanatçı kimliği ve Ahbap Derneğinin yöneticisi olması nedeniyle tanıdığını, kendisiyle ilk kez 6 Şubat depremlerinin ardından Oğuzhan Uğur’un YouTube kanalında düzenlediği programda yüz yüze geldiğini söyledi.

Bu görüşmenin dışında Haluk Levent’le telefonla veya yüz yüze herhangi bir temasının olmadığını belirten Bayramoğlu, Ahbap Derneğine bağış yapmadığını ve banka hesaplarının incelenebileceğini ifade etti.

Deprem dönemindeki sözlerinin Ahbap lehine özel bir destek açıklaması olmadığını savunan Bayramoğlu, o tarihte birlik ve beraberlik mesajı vermeyi amaçladığını söyledi.

Ece Üner

Bayramoğlu’nun ifadesindeki en çarpıcı bölüm ise soruşturmanın ardından Ahbap ve Haluk Levent’e yönelik kullandığı ifadeler oldu.

“Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum” diyen Bayramoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım.”

“O PAYLAŞIMI YAPTIĞIM İÇİN PİŞMANIM”

Bayramoğlu, deprem döneminde Haluk Levent’e çeşitli devlet yetkilileri tarafından teşekkür edilmesi ve ödüller verilmesinin kendisinde güven oluşturduğunu savundu.

Geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu açıkça dile getiren Bayramoğlu, savcılık ifadesinde şunları söyledi: “O dönemde böyle bir paylaşımda bulunduğum için pişmanım. Ahbapla ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum.”

Haluk Levent’in soruşturma kapsamında yaptığı savunmaya da tepki gösteren Bayramoğlu, “Haluk Levent’in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır” dedi.

Bayramoğlu, bu savunmanın ve iddia konusu eylemlerin kamu vicdanına sığmadığını düşündüğünü belirterek sözlerini şu ifadeyle tamamladı: “Haluk Levent’in eylemlerini lanetliyorum.”

GÖKHAN ÖZOĞUZ: HALUK LEVENT'E YA DA AHBAP'A PARA GÖNDERMEDİM

Gökhan Özoğuz da savcılıktaki ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneğinin yönetici veya üyeleriyle herhangi bir tanışıklığının olmadığını belirtti. Haluk Levent’i aynı sektörde bulunmaları nedeniyle ismen tanıdığını anlatan Özoğuz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri sırasında kendisiyle kısa bir telefon görüşmesi yapmış olabileceğini söyledi.

Özoğuz, bu görüşmenin herhangi bir yardım faaliyetine veya para transferine dönüşmediğini, Haluk Levent’e, Oğuzhan Uğur’a ya da Ahbap Derneğine ait hesaplara para göndermediğini savundu.

Deprem döneminde Oğuzhan Uğur’un ofisine gittiğini anlatan Özoğuz, burada göçük altında kalan kişilere ait yardım çağrılarını dinlediğini ve bu durumdan psikolojik olarak etkilendiğini ifade etti.

Gökhan Özoğuz

Özoğuz, sosyal medya paylaşımlarında yalnızca Ahbap’ı değil AFAD, Kızılay ve AKUT’u da etiketlediğini belirterek amacının herhangi bir kurumu öne çıkarmak değil, depremzedelere yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.

"HALUK LEVENT VE AHBAP ÜZERİNDEN YARDIM YAPILMAMASINI TELKİN ETTİM"

Özoğuz’un ifadesinde Haluk Levent hakkında geçmiş yıllarda duyduğunu söylediği iddialar da yer aldı. 1990’lı yılların sonu ile 2000’li yılların başında Haluk Levent’in çok sayıda üniversite konserine gittiğini duyduğunu belirten Özoğuz, konser gelirlerinin kumar ve bahis borçları için kullanıldığı yönünde duyumlar aldığını söyledi.

Ancak Özoğuz, bu iddialara doğrudan tanık olmadığını özellikle ifade etti. Geçmişten beri yakın çevresine Haluk Levent ve Ahbap üzerinden yardım yapılmaması yönünde telkinde bulunduğunu savunan Özoğuz, buna rağmen deprem dönemindeki kamuoyu desteği ve bazı resmî isimlerin programlara katılımının güven oluşturduğunu belirtti.

“YANILDIK, HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM”

Soruşturmanın içeriğini öğrendikten sonra kendisi gibi düşünen birçok insanın yanıldığını gördüğünü söyleyen Özoğuz, Ahbap’a yönelik hayal kırıklığını şu sözlerle anlattı: “Bahse konu soruşturmadan ve kısmen içeriğinden haberdar olduktan sonra gerek şahsım gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük, hayal kırıklığına uğradım.”

Özoğuz, bu gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından “Ah Ahbap, vah Ahbap, hep böyle mi olacak bu işler?” şeklinde bir paylaşım yaptığını da anlattı.

AFAD, Kızılay ve AKUT’a karşı herhangi bir güvensizliğinin bulunmadığını vurgulayan Özoğuz, devlete ve millete bağlılığını şu sözlerle ifade etti: “Ben vatanıma, milletime, devletime aşk ile bağlıyım. Aksi düşünülemez.”

Özoğuz, iyi niyetinin kötüye kullanılmış olabileceğine ilişkin ise şunları söyledi: “Benim iyi niyetimi kötüye kullanarak ve yapılan yardımların kötü iş ve işlemlerde kullanılmasına sebebiyet verilmiş ise benim için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur.”

ÖYKÜ SERTER: BU TÜR TOPLULUKLARA İTİBAR ETMEM

Öykü Serter de savcılık ifadesinde, doğal afetlere ilişkin hassasiyetinin 1999 Marmara Depremi’ne dayandığını anlattı. O dönem muhabir olarak sahada görev yaptığını ve çok ağır görüntülere tanıklık ettiğini belirten Serter, bu yaşadıklarının kendisinde derin izler bıraktığını söyledi.

6 Şubat depremlerinin ardından yaptığı sosyal medya paylaşımlarını öfke ve acının etkisiyle kaleme aldığını anlatan Serter, devletin yardım kuruluşlarının yetersiz kaldığını düşündüğü için değil, ortak acıyı paylaşmak amacıyla duygularını dile getirdiğini savundu.

Serter, insanları Ahbap’a veya başka bir özel yardım kuruluşuna yönlendirmediğini belirterek Haluk Levent’i şahsen tanımadığını söyledi. Haluk Levent hakkında geçmişte dolandırıcılık haberleri çıktığını bildiğini ifade eden Serter, şunları kaydetti: “Şahsen bu tarz yardım faaliyeti yapan topluluklara itibar etmem.”

SERTER: İNSANLARI AHBAP'A YÖNLENDİRECEK HİÇBİR SÖYLEMDE BULUNMADIM

Serter, Haluk Levent’le hayatının hiçbir döneminde kişisel veya ticari ilişkisinin bulunmadığını belirtti. Ahbap Derneği aracılığıyla yardım faaliyeti yürütmediğini vurgulayan Serter, “Ahbap Derneğine para yatırmadım. İnsanları Ahbap Derneğine yönlendirecek hiçbir söylemde bulunmadım” dedi.

Öykü Serter

Yürütülen soruşturmayı bir vatandaş ve medya mensubu olarak takip ettiğini belirten Serter, insanların duygularının sömürülerek menfaat sağlanmasına sert tepki gösterdi.

“İNSANLARIN DUYGULARINI İSTİSMAR EDENLERİN KARŞISINDAYIM”

Serter, ifadesinde yardımların gecikmesine nasıl tepki gösteriyorsa, insanların zor durumlarından faydalanılmasına da aynı şekilde karşı olduğunu söyledi. Serter’in şu sözleri soruşturma dosyasına yansıdı: “İnsanların duygularının sömürülerek bu tür menfaat sağlayıcı faaliyetleri kabul etmem mümkün değildir.”

Serter, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “İnsanların zor durumlarından faydalanarak, insanların duygularını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin her zaman karşısındayım.”

ÜÇ İSİMDEN ORTAK SAVUNMA: PARA İLİŞKİMİZ YOK

Üç ifadenin ortak noktasını, Ahbap Derneği veya Haluk Levent’le herhangi bir para, bağış ya da ticari ilişki bulunmadığı yönündeki beyanlar oluşturdu. Ece Üner geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle pişman olduğunu ve kendisini kandırılmış hissettiğini açıklarken, Gökhan Özoğuz soruşturma sonrasında yanıldığını ve hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

Öykü Serter ise Ahbap’a bağış yapmadığını, kimseyi derneğe yönlendirmediğini ve insanların acıları üzerinden menfaat sağlanmasına karşı olduğunu ifade etti. Soruşturma kapsamında ifadelerine başvurulan isimlerin beyanları dosyaya girerken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının “Ahbaplar Suç Örgütü” soruşturmasını çok yönlü olarak sürdürdüğü öğrenildi.