Haberler

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli futbolcu Arda Güler, 2026 Dünya Kupası'nın ardından kampa katıldığı Real Madrid'de yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Arda'nın ilk antrenmanında üstün performans gösterdiği, Mourinho'nun ideal 11'ini belirlemede zorlanacağı vurgulandı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası’nın ardından takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanına çıkan ve performansıyla adeta ateş eden milli futbolcu, sergilediği üstün performansla İspanya basınının ve futbolseverlerin odak noktası haline geldi.

ANTRENMANA ARDA GÜLER DAMGASI

Yaz tatilinin ardından ilk antrenman seansına çıkan milli yıldız, hırsı ve yüksek formuyla antrenmanın en dikkat çeken ismi oldu. İspanyol gazetesi AS, Arda’nın idmandaki performansını överek, genç oyuncunun tatil dönüşü ilk çalışmanın açık ara yıldızı olduğunu ve bu performansın teknik heyetin gözünden kaçmadığını vurguladı.

MOURINHO'YU ZOR KARAR BEKLİYOR

İspanyol basınında daha önce Bernardo Silva ve Jude Bellingham gibi isimlerin milli futbolcunun bölgesinde ön plana çıkacağı yönünde haberler yer alıyordu. Ancak Arda Güler, ilk idmandan itibaren ortaya koyduğu dinamik ve hazır görüntüyle bu isimlerden geri kalmayacağını kanıtladı. Milli futbolcunun bu göz dolduran başlangıcı sonrası futbol kamuoyunda, teknik patron Jose Mourinho’nun ideal 11'i belirlerken epey zorlanacağı yorumları yapıldı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Genel af, şahsa özel af yok

Öcalan'a af mı geliyor? TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama var
Trump gittikçe sertleşiyor! İran'a yeni tehdit

Gerilim zirvede! Orta Doğu'yu yangın yerine çevirecek tehdit
Her anı kayıtta: Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden

Bu utanç verici görüntü maalesef Türkiye'nin başkentinden
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Somer Sivrioğlu'ndan Aziz Yıldırım'a gönderme

Somer Şef de başkan Aziz Yıldırım'a meydan okudu
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler

Leyla'yla ilgili kan donduran detaylar! Amca neler yapmış neler
Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında
Yaptığını görenler ''Helal olsun Ziyech'' demeden edemiyor

Yaptığını görenler ''Helal olsun sana'' demeden edemiyor
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi

Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi