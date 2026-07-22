Arda Güler Real Madrid'i ateşe verdi! Şimdi Mourinho düşünsün

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler, 2026 Dünya Kupası’nın ardından takıma katılarak yeni sezon hazırlıklarına başladı. Teknik direktörlük koltuğuna oturan Jose Mourinho yönetimindeki ilk antrenmanına çıkan ve performansıyla adeta ateş eden milli futbolcu, sergilediği üstün performansla İspanya basınının ve futbolseverlerin odak noktası haline geldi.

ANTRENMANA ARDA GÜLER DAMGASI

Yaz tatilinin ardından ilk antrenman seansına çıkan milli yıldız, hırsı ve yüksek formuyla antrenmanın en dikkat çeken ismi oldu. İspanyol gazetesi AS, Arda’nın idmandaki performansını överek, genç oyuncunun tatil dönüşü ilk çalışmanın açık ara yıldızı olduğunu ve bu performansın teknik heyetin gözünden kaçmadığını vurguladı.

MOURINHO'YU ZOR KARAR BEKLİYOR

İspanyol basınında daha önce Bernardo Silva ve Jude Bellingham gibi isimlerin milli futbolcunun bölgesinde ön plana çıkacağı yönünde haberler yer alıyordu. Ancak Arda Güler, ilk idmandan itibaren ortaya koyduğu dinamik ve hazır görüntüyle bu isimlerden geri kalmayacağını kanıtladı. Milli futbolcunun bu göz dolduran başlangıcı sonrası futbol kamuoyunda, teknik patron Jose Mourinho’nun ideal 11'i belirlerken epey zorlanacağı yorumları yapıldı.