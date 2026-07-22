Haberler

Yanan evde cansız bedeni bulundu

Yanan evde cansız bedeni bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında Fedai Küçükdağ (77) hayatını kaybetti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Fedai Küçükdağ (77), hayatını kaybetti.

Düğerek Mahallesi Funda Sokak'taki tek katlı müstakil evde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye, orman, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın evin tamamını sardı. Yangın, ekiplerin çalışması ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından eve giren ekipler, içeride bulunan Fedai Küçükdağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Küçükdağ'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Yerkesik Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
CHP'de 4 il başkanı daha görevden alındı

CHP'de yaprak dökümü! 4 il başkanı daha gitti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şampiyon Çorum'da yıldız futbolcu ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor

Şampiyon Çorum'un yıldız ismi ortadan kayboldu! Tüm şehir onu arıyor
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor
Bolu'da köylüleri isyan ettiren uygulama: Kendi imkanlarıyla yaptıkları su hattına sayaç takılacak

Her şeyi kendi imkanlarıyla kurdular ama sayaç takılacak

Mısır'da tur otobüsü kazasında 26 Türk vatandaşı yaralandı

Yurt dışında Türk vatandaşları kabusu yaşadı! Çok sayıda yaralı var
Maltepe'de kadına şiddet iddiasını duyan mahalleli balkona çıkan kişiye taş attı

Mahalleliyi sokağa döken olay! Çığlıkları duyan önünde toplandı
İran'dan kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi

Kara harekatı sinyali! İki ülkenin ismi verildi
Murat Ongun CHP'den istifa etti

İmamoğlu'nun prensi de tarafını belli etti