Cemevi Külliyesi bugün açılıyor! Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı ise belirsiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na hibe edilen Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi bugün açılıyor. Fiziki yapısı ve kapasitesiyle dünyanın en büyük cemevi projesi olarak öne çıkan külliye, Alevi inanç ve kültürünün mimari öğelerini yansıtıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK CEMEVİ PROJESİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesindeki arazisini Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu'na bağışlamasının ardından yapımına başlanan Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi, bugün törenle kapılarını açıyor. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alanda inşa edilen külliye, hem Türkiye'nin hem de dünyanın fiziki olarak en büyük cemevi projesi olma özelliğini taşıyor.

ALEVİ GELENEĞİNİ YANSITAN MİMARİ DETAYLAR

Külliyenin mimarisinde Alevi inanç sisteminin temel unsurları dikkatle işlendi. Üç kattan (bodrum, zemin ve birinci kat) oluşan yapıda, cem salonu kırlangıç motifiyle tasarlanarak 7 kat gökyüzünü temsil edecek biçimde inşa edildi. Cemevinin dört kapısı — şeriat, tarikat, marifet ve hakikat — ile 40 makamı bulunuyor. Her bir kemer bu makamlara göre ayarlandı. Cem salonunun üzeri 12 köşeli kubbe ile örtülerek 12 imamı temsil eden bir sembolizm oluşturuldu. Ayrıca sönmeyen ateş ve su figürleri, Alevi-Bektaşi öğretisinin simgesel unsurları olarak salonda yer aldı.

GENİŞ KAPASİTELİ TESİS

Külliyede 307 metrekarelik geniş bir cem salonu, 50 araçlık kapalı ve 15 araçlık açık otopark, 160 kişilik çok amaçlı toplantı salonu, fuaye alanı, dede odası, sohbet odası, yemek salonu, sanayi tipi mutfak, kurban kesim alanı, gasilhane, morg ve misafirhane bulunuyor. Ayrıca 50 yatak kapasiteli 22 misafir odası ve 2 atölye de yer alıyor. Külliyenin ikinci etabında yer alan mobilya ve iç dizayn çalışmalarının iki ay içinde tamamlanması planlanıyor.

BAHÇELİ'NİN KATILIMI BELİRSİZ

Külliyenin açılış törenine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılıp katılmayacağı konusunda farklı iddialar gündemde... Bazı basın yayın organları Bahçeli'nin açılışa katılacağını belirtirken, bazı kaynaklar ise "siyasi tartışma yaratmamak ve gölge düşmemek için" Bahçeli'nin törende yer almayacağını öne sürdü.

BAZI ALEVİ DERNEKLERİ TEPKİLİ

Birlik ve beraberliğin vurgulanacağı açılış öncesi ise bazı alevi derneklerinden tepki geldi. Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu (AABK), Avustralya Alevi Federasyonu (AFA), Türkiye Alevi Federasyonu (ADFE), Alevi Kültür Dernekleri (AKD), Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV), Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri (PSAKD), MHP tarafından yaptırılan ve 11 Ekim'de Hacıbektaş'ta açılacağı duyrulan 'Cemevi Külliyesi'ne dair açıklama yayınladı.

"BU BİR ASİMİLASYON PROJESİDİR"

"Alevi toplumu bu yapıya rızalık göstermeyecektir. Bu bir asimilasyon projesidir." denilen açıklamada, söz konusu yapının Alevi toplumunun değerleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığı iddia edildi.

"İLK DAVETİYEYİ GENEL BAŞKANIMIZA ARZ ETTİM"

Öte yandan; MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sayın Genel Başkanımız sık sık 'Bir an önce açın' diyerek süreci takip etti. İlk davetiyeyi ben Sayın Genel Başkanımıza arz ettim. Kendisi çok mutlu ve memnun oldu. Çünkü insan 15 yıl evvel bir yerden arsa alır, kafasında böyle bir proje olur. Bunun hayata geçmesini görmek önemli bir iş. O yönden çok mutlu oldu, memnun oldu" ifadelerini kullanmıştı.