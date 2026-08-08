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ABD Eski başkanı Biden'in kanseri tüm vücudunu sardı

ABD Eski başkanı Biden'in kanseri tüm vücudunu sardı
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Eski ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını belirterek hastalığın artık “çok ağrılı ve yıpratıcı” bir hale geldiğini söyledi. BBC’ye konuşan Hunter Biden, babasının yaşadığı süreci izlemenin ailesi için son derece zor olduğunu ifade etti.

  • Joe Biden'ın prostat kanseri vücudunun diğer bölgelerine ve kemiklerine yayıldı; oğlu Hunter Biden hastalığın çok ağrılı ve yıpratıcı bir hal aldığını söyledi.
  • Joe Biden'a prostat kanseri teşhisi Mayıs 2025'te, başkanlıktan ayrılmasından yaklaşık dört ay sonra konuldu; kanserin agresif formda olduğu, kemiklere yayıldığı ve Gleason skorunun 9 olduğu bildirildi.
  • 83 yaşındaki Joe Biden, sağlık sorunlarına rağmen kamuoyunun karşısına çıkmaya ve siyasi gündeme ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili oğlu Hunter Biden'dan endişelendiren açıklama geldi. BBC'ye konuşan Hunter Biden, babasının prostat kanserinin kemiklerine ve vücudunun diğer bölgelerine yayıldığını belirterek hastalığın son derece ağrılı ve yıpratıcı bir hal aldığını söyledi.

“ÇOK AĞRILI VE YIPRATICI”

Hunter Biden, 7 Ağustos'ta BBC'nin Newsnight programına verdiği röportajda babasının hastalığından söz ederken duygusal anlar yaşadı.

Babasının kanserinin ilerlediğini belirten Hunter Biden, hastalığın kemiklere yayıldığını ve bunun Biden açısından “çok ağrılı ve çok yıpratıcı” olduğunu ifade etti. Hunter, babasının yaşadığı sıkıntıları izlemeyi “gerçekten üzücü” olarak nitelendirdi.

Hunter Biden ayrıca babasının sağlık durumuyla ilgili, “Daha fazla şikayet etmesini isterdim” diyerek Biden'ın yaşadığı ağrıları çoğu zaman dile getirmediğini söyledi.

KANSER 2025'TE ORTAYA ÇIKMIŞTI

Joe Biden'ın prostat kanseri teşhisi Mayıs 2025'te, başkanlık görevinden ayrılmasından yaklaşık dört ay sonra açıklanmıştı.

Biden'ın ofisinden yapılan açıklamada kanserin agresif bir formda olduğu, kemiklere yayıldığı ve Gleason skorunun 9 olduğu bildirilmişti. Hastalığın aynı zamanda hormonlara duyarlı olduğu ve bu nedenle tedaviyle kontrol altında tutulabileceği belirtilmişti.

83 YAŞINDA MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

83 yaşındaki Biden, sağlık sorunlarına rağmen kamuoyunun karşısına çıkmaya ve siyasi gündeme ilişkin açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Hunter Biden da babasının sağlık durumunun ağırlaşmasına rağmen kamuoyundan tamamen çekilmediğini belirterek, Biden'ın ülkesine olan bağlılığını sürdürdüğünü söyledi.

Biden'ın kanser tedavisi sürerken ailesi de sağlık durumuyla ilgili zaman zaman açıklamalarda bulunuyor. Eşi Jill Biden daha önce hastalığın yaşamının geri kalanında Biden'la birlikte devam edeceğini belirtmişti.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSalih yaşar:

alma mazlumun ahını çıkar aheste aheste

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Haber Yorumlarıozgur ozturk:

bu seneyi zor çıkartır uykucu Joe darısı trumpa

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