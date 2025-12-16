Bakan Yerlikaya: 2016 yılından bu yana ülkelerine dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bin

İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, "8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanı ve İçişleri Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sunum yaptı. 'Terörsüz Türkiye' süreci ile yeni bir dönemin kapısının aralandığını belirten Bakan Yerlikaya, "Ülkemizin kaynaklarını gençlerimizin eğitimine, çiftçimizin emeğine, esnafımızın ticaretine, sanayicimizin üretimine, şehirlerimizin turizmine ve kalkınmasına yönlendirmektir. Bakanlık olarak bir yandan 'Terörsüz Türkiye'nin inşasına omuz verirken diğer yandan da sahada güvenliği ve kamu düzenini tavizsiz bir biçimde ayakta tutuyoruz. Bu çerçevede, kırsalda arama tarama faaliyetlerimizi kesintisiz şekilde sürdürüyoruz. 2025 yılı içinde terörle mücadele kapsamında 308 mağara ve sığınağı imha ettik; İHA ve İKU'larımız 44 bin 157 saat uçuş gerçekleştirdi. 10'u Diyarbakır Anneleri'nin çocukları olmak üzere toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek güvenlik güçlerimize teslim oldu. 30 terör eylemi engellendi. Terör suçlarından hapis araması olan 439 şahıs yakalandı. Kırmızı bültenle aranan 7 şahsın ülkemize iadesi sağlandı. Terör suçlarından aranmakta olan 71 şahıs hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Terörle mücadele kapsamında bin 602'si din istismarcısı FETÖ ve 746'sı, yine, din istismarcısı DEAŞ olmak üzere, diğer terör örgütlerini de dahil ettiğimizde toplam 2 bin 578 şahıs tutuklandı" ifadelerini kullandı.

'İLLERE ÖZGÜ GÜVENLİK STRATEJİLERİ GELİŞTİRİYORUZ'

Suçu önlemek için Türkiye Bütünleşik Güvenlik Modeli'ni devreye aldıklarını ifade eden Bakan Yerlikaya, il il risk haritaları çıkardıklarını söyledi. Bakan Yerlikaya, "İllere özgü güvenlik stratejileri geliştiriyoruz. Teknolojik altyapıyı güçlendiriyoruz; yapay zeka, KGYS, gözcü kamera, yaka kameraları ve plaka tanıma sistemleri gibi yeni nesil modern araçlarla suça karşı önleyicilik ve aydınlatma kabiliyetimizi daha etkin hale getiriyoruz. Vatandaşlarımızın ihbar, mobil uygulama ve geri bildirimlerini güvenlik zincirinin bir parçası haline getiriyoruz. Dijital mecralarda yanlış bilgi ve manipülasyonla da mücadele ederek siber alanda kamu düzenini koruyoruz. Uygulamalarda şeffaflık ve hesap verilebilirliği esas alıyoruz" diye konuştu.

'KİŞİ VE MAL VARLIĞINA KARŞI İŞLENEN SUÇLARDA OLAY SAYISINI 250 BİN AZALTTIK'

Bakan Yerlikaya, bakanlık kapasitesini artırdıklarını ve bu sayede caydırıcılığı güçlendirdiklerini anlattı, şöyle devam etti:

"Ülkemiz genelinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 2025 yılının ilk 11 ayında kişilere karşı işlenen suçlarda olay sayısını 49 bin 405, mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayısını 42 bin 315 azalttık yani sadece 11 ayda 91 bin 723 daha az olay meydana geldi. Bir şey daha söyleyeyim; son iki buçuk yılda kişi ve mal varlığına karşı işlenen suçlarda olay sayılarını 250 bin 771 azalttık. Bakın, kişilere karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı yüzde 99,1'e, mal varlığına karşı işlenen suçlarda aydınlatma oranımızı yüzde 92,1'e yükselttik. Elbette biz yaptığımız işi sadece kendimizle kıyaslamıyoruz. Bakınız, veri paylaşımı yapan Avrupa ülkeleri içişleri bakanlıklarının 2024 yılı verilerinden bazıları: Evden hırsızlık aydınlatma oranı Türkiye'de 2024'te yüzde 69 iken bu oran İspanya'da yüzde 15, Almanya'da yüzde 25. Bu arada Türkiye'de bu oran geçen yıl 69'du, bu yıl, 2025'te 82'ye yükseldi. Motorlu araç hırsızlığı aydınlatma oranı Türkiye'de yüzde 84 iken Norveç'te yüzde 15, Almanya'da yüzde 29, İspanya'da yüzde 36." Bakan Yerlikaya ayrıca geçen yıl 327 kadın cinayetinin işlendiğini ancak 2025 yılında cinayet oranının yüzde 24,5 azaldığını dile getirdi.

'46 BİN 'WEB' SİTESİ VE 37 BİN SOSYAL MEDYA HESABI ERİŞİMİ ENGELLENDİ'

Siber suçlara karşı etkin bir mücadele yürüttüklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Siber devriyelerimiz teknolojik donanımı, yapay zeka destekli istihbarat analizleri ve ileri seviye tarama sistemleriyle 7 gün 24 saat görev başındadır. Bu kararlılıkla terör propagandalarına, yasa dışı bahis ve ödeme sistemi ağlarına, bilişim dolandırıcılığına, çevrim içi çocuk istismarlarına karşı operasyonlar sürdürüyoruz. 2025 yılının ilk 11 ayında 195 bin hesap ve şahıs tespit edildi; 31 bin 318 yasa dışı bahis sitesi, 46 bin 656 'web' sayfası ve 37 bin sosyal medya hesabı erişimi engellendi; 6 bin 711 şahıs da tutuklandı. Bakın, Avrupa ülkelerinde durum ne? Avrupa ülkeleri içişleri bakanlıklarının 2024 verilerine göre, siber suçlarda aydınlatma oranımız ülkemizde, bizde yüzde 86, bu oran İspanya'da yüzde 13, Almanya'da sadece yüzde 32" dedi.

'BU YIL 105 BİN DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ'

Bakan Yerlikaya düzensiz göçe karşı mücadele ettiklerini ve bu kapsamda 2025 yılında 4 bin 88 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakaladıklarını ifade etti. Bakan Yerlikaya, "Bu yıl 105 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Göreve başladığımızdan beri bu sayı 241 bin noktasına geldi, 105 binle beraber. Düzensiz göçe karşı tavizsiz tutumumuz sayesinde vize, vize muafiyeti ve ikamet süresi biten 374 bin yabancı da kendiliğinden çıkıp ülkelerine gitti. Düzensiz göçle mücadelede entegre sınır yönetimi kuran, son teknolojiyi sahada uygulayan bir devletiz. Sınırlarımızda bin 323 kilometre güvenlik duvarı, bin 755 kilometre devriye yolu inşa ettik. Bu dönemin en önemli yeniliklerinden biri de mobil göç noktası araçlarımızdır. 81 ilimizde 375 mobil göç noktasıyla sahadayız. En çarpıcı sonuç ise şudur: Bakın, mobil göç noktası araçları ilk devreye girdiğinde kimlik kontrolü yapılan her yüz kişiden 75'i düzensiz göçmen çıkıyordu, son bir yılda bu oranın yüzde 1,4'e kadar düşmesi bu modelin hem caydırıcı hem de tespit edici gücünü ortaya koyuyor. 8 Aralık 2024'ten bu yana 590 bin Suriyeli gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkesine döndü. 2016 yılından bu yana ise ülkelerine gönüllü dönüş yapan Suriyeli sayısı 1 milyon 330 bine ulaştı" değerlendirmesinde bulundu.

