Bakan Memişoğlu: Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u bu yıl içinde ülkemize dönerek tekrar sağlık sistemimize katılmıştır. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. Bugün 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar, toplam 856 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız" dedi.

TBMM Genel Kurulu, Sağlık Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bütçe üzerine sunum yaptı. Türkiye'nin, bölgesine umut olan, kriz anlarında sağlık diplomasisiyle öne çıkan, şifa ulaştıran ve küresel dayanışmayı güçlendiren bir sağlık aktörü haline geldiğini belirterek, "Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız bu dönemde Sağlık Bakanlığı olarak sadece bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin sorumluluğuna da odaklanan bir vizyonla hareket ediyoruz. Geçtiğimiz yıl bu kürsüden sizlere açık bir taahhütte bulunmuştum; 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nın temellerini güçlendirecek; 'koruyan, geliştiren ve üreten sağlık' modelini hayata geçireceğiz' demiştim. Bugün, verdiğimiz sözün gereğini yerine getirme yolunda emin adımlarla ilerlemenin huzuruyla karşınızdayım" dedi.

'MEVCUT HASTANELERİMİZİN YÜZDE 80'İNİ YENİLEDİK'

Bakan Memişoğlu, sunumunda, sağlık sistemini daha etkin, daha erişilebilir ve vatandaş odaklı hale getirmek amacıyla yalnızca son bir yıl içerisinde 86 mevzuat düzenlemesini hayata geçirdiklerini belirtti. 2002 yılından bu yana, sağlık sisteminde köklü dönüşümler yaşandığını vurgulayan Bakan Memişoğlu, "2002 yılında toplam 379 bin olan sağlık çalışanı sayımızı yaklaşık 5 kat artırarak 1,5 milyona ulaştırdık. Hekim sayımızı 92 binden 234 bine, hemşire ve ebe sayımızı ise 113 bin'den 334 bine yükselttik. Kamuoyunda gündeme gelen, yanlış bir algıyı da düzeltmek isterim. Hekimlerimizin iyi hal belgesi alıyor olmaları, yurt dışına gittikleri anlamına gelmez. Resmi kayıtlara göre; toplam 234 bin hekimimizden, 2025 yılında yurt dışına gidenlerin sayısı sadece 412 olmuştur. Buna karşılık, önceki yıllarda yurt dışına giden hekimlerimizden 249'u bu yıl içinde ülkemize dönerek tekrar sağlık sistemimize katılmıştır. Son 23 yılda mevcut hastanelerimizin yüzde 80'ini yeniledik veya yeniden inşa ettik. 794 yeni hastaneyi hizmete alarak kamu hastanelerindeki toplam yatak kapasitemizi 173 bine çıkardık. Bugün 6 bin 308 kara ambulansı ve 3 bin 574 acil yardım istasyonuyla vatandaşlarımıza hızlı ve etkin hizmet veriyoruz. Bu yıl sonuna kadar, toplam 856 yeni ambulansımızı envanterimize katmış olacağız" ifadelerini kullandı.

'TOPLAM 40,8 MİLYAR LİRA YATIRIMLA, 109 SAĞLIK TESİSİNİ TAMAMLADIK'

2026 yılsonu itibarıyla yerli ve milli GÖKBEY helikopter ambulanslarının da görev başında olacağına dikkat çeken Bakan Memişoğlu, "Bu hava ambulanslarımız; Türkiye'nin kendi mühendisliğiyle, kendi gücüyle ürettiği, hayat taşıyan birer gurur kaynağıdır. Aile sağlığı merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinden oluşan birinci basamak yatırım programımız kapsamında, toplam bin 202 sağlık tesisimiz bulunmaktadır. Bunlardan 461'inin inşaatı devam etmekte, 628'i proje ve arsa, 113'ü ise ihale aşamasındadır. İkinci ve üçüncü basamakta ise toplam 435 sağlık tesisini hizmete almayı planlıyoruz. Bunlardan 165'inin inşaat çalışmaları devam ediyor. 234'ü proje ve arsa aşamasındayken, 36'sı ihale aşamasına gelmiştir. 6 Şubat depremlerinden etkilenen illerimizde; sağlık hizmetlerini sürdürmenin yanında, bölgenin yeniden ayağa kalkması için kalıcı sağlık altyapı yatırımlarını da hızlandırdık. Toplam 40,8 milyar lira yatırımla, 109 sağlık tesisini tamamladık" diye konuştu.

'ÜLKEMİZDE YILLIK KİŞİ BAŞINA HEKİME MÜRACAAT SAYISI 12,2, OECD ORTALAMASI İSE 6,5'

Evde sağlık hizmetleriyle bugüne kadar 3 milyon 237 bin vatandaşın kapısına şifa götürdüklerini söyleyen Memişoğlu, "Palyatif bakım hizmetleriyle son bir yılda 100 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Kamu hastanelerimizde, 438 MR ve 689 BT cihazımızla hizmet sunuyoruz. Bugün ülkemizde yıllık kişi başına hekime müracaat sayısı 12,2'dir. OECD ortalaması ise 6,5'dir. Bu rakamlar, ülkemizde sağlık hizmetine erişimde yapısal bir sorun olmadığını net bir şekilde göstermektedir" dedi. Aile hekimliği sistemini güçlendirerek, değer bazlı ödeme sistemine geçildiğinin altını çizen Bakan Memişoğlu, 'Teşvik miktarlarını 3 katına çıkardık. Böylece aile sağlığı çalışanlarının motivasyonunu artıran, koruyucu hizmetleri önceleyen bir yapıya geçtik. Son bir yılda 302 yeni aile sağlığı merkezini hizmete aldık, 698'ini de en kısa zamanda hizmete sunacağız. Bugün itibarıyla, 8 bin 310 aile sağlığı merkezi ve 29 bin 763 aile hekimiyle ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Bu yatırımlar sayesinde aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2 bin 889'a kadar düşürdük. Aile hekimlerimiz son bir yılda 35 milyon kronik hastalık taraması yaptı; 7,3 milyon kişiye yeni tanı koydu, böylece tedavilerini erken başlattık. Kanser taramalarıyla 19 bin kişiye erken evrede tanı koyarak, hayatlarının akışının değişmesine vesile olduk. Gezici sağlık hizmetlerimizle belde belde, köy köy gezerek 5,5 milyon vatandaşımıza sağlık hizmeti ulaştırdık. Yeni sistem sayesinde, uzun yıllardır hiç aile hekimine başvurmamış 15 milyondan fazla vatandaşımızı ilk kez aile hekimiyle buluşturduk" şeklinde konuştu.

'PRİMER SEZARYEN ORANINI İLK KEZ DÜŞÜRDÜK'

2002 yılında yüz bin canlı doğumda 64 olan anne ölüm oranını, 2024 yılında 11,5'e düşürdüklerine ve bu oranın tarihin en düşük seviyesi olduğuna dikkat çeken Memişoğlu, şöyle devam etti:

"2002 yılında bin canlı doğumda 31,5 olan bebek ölüm hızı, 2024 yılında 8,9'a kadar gerilemiştir. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde, Ekim 2024 tarihinde başlattığımız Normal Doğum Eylem Planı neticesinde, primer sezaryen oranını ilk kez düşürdük. Sadece son bir yıl içinde, yüzde 12,3'lük bir düşüş sağladık. Ayrıca 3 bin 400 koordinatör ebe ve 1524 gebe okuluyla anne adaylarını, bilinçli şekilde doğuma hazırlıyoruz. Gebenin, hamilelik ve doğum sürecini öğreneceği, bilgileneceği Annelik Yolculuğu Mobil Uygulaması'nı hayata geçirdik. 'Dumansız Türkiye' hedefiyle tütünle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Ücretsiz danışmanlık ve ilaç temin ettiğimiz, Sigara Bırakma Polikliniklerimizin sayısını iki katına çıkarttık. Tütün kullanımı ve bağımlılıkla mücadeleye yönelik yapacağımız mevzuat düzenlemeleriyle, yeni uygulamalara başlayacağız. Aşırı kiloyla mücadelede önemli adımlar attık. 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyasının sadece ilk 3 ayında 81 ilde 10 milyondan fazla vatandaşımızın boy ve kilo ölçümlerini gerçekleştirdik. Bu ölçümlerin sonucunda, vatandaşlarımızın yüzde 65'inin kilosunun fazla olduğunu tespit ettik ve kendilerini, sağlıklı hayat merkezlerimizdeki diyetisyenlerimize yönlendirdik. Toplum genelinde sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırmak için 'Sağlıklı Yaşam Strateji Belgesi'ni hazırlıyoruz. Bu belgeyle beslenmeden, fiziksel aktiviteye, ruh sağlığından, kronik hastalıkların önlenmesine kadar önümüzdeki 10 yılın yol haritasını oluşturarak, kurumlar arası eşgüdümü güçlendireceğiz."

'HER YIL ORTALAMA 5 BİN ORGAN NAKLİ'

150 nakil merkezinde her yıl ortalama 5 bin organ nakli gerçekleştiğine işaret eden Memişoğlu, şunları söyledi

" 'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' anlayışıyla, organ bağışı sürecini kolaylaştıran önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Meclisimizin çıkardığı kanunla, vatandaşlarımız artık e-Devlet üzerinden organ bağışı yapabilmektedir. Bu sayede, şimdiye kadar benimle birlikte, 45 bin vatandaşımız, e-Nabız üzerinden organ bağışında bulundu. Bilimi, ürüne dönüştürerek hem ekonomik, hem stratejik açıdan kendi kendine yeten bir sağlık ekosistemi inşa ediyoruz. Bu doğrultuda, 41 stratejik öncelikli ürün belirledik. 13 farklı aşı için teknoloji transferi ve yerli üretim süreçlerini başlattık, kritik tanı ve yaşam destek cihazlarını yerli imkanlarla üretmek için yoğun bir çalışmaya girdik. Üreten Sağlık Modeli'nin, en yenilikçi adımlarından biri olan 'Fikirden Ürüne Portalı' sağlık alanındaki fikirlerin hayata geçirilmesini kolaylaştıran dijital bir platformdur. Doktor, mühendis, sağlık çalışanı ya da girişimci fark etmeksizin herkes, bu portal üzerinden fikrini sisteme yükleyebiliyor. Sistem, mülkiyet hakkını koruyarak fikri değerlendiriyor, uygun finansman, laboratuvar ve üretim kapasitesiyle eşleştirip ürün haline getirmek için destek sağlıyor. Klinik araştırma izninden, sertifikasyona, prototipten seri üretime kadar tüm süreç tek kanaldan, hızlı ve şeffaf bir şekilde yönetiliyor. Artık 'fikrim var, nereye başvuracağım?" sorusunun devri kapandı. Biz fikrin yanında duruyor; ürüne dönüşmesini bizzat destekliyoruz."

Önümüzdeki dönemde sağlık sistemini daha da güçlendirmek amacıyla koruyucu hizmetleri yaygınlaştıracaklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Obezite ve bağımlılıkla mücadeleyi artıracak, normal doğumu teşvik eden politikaları hayata geçireceğiz. Hasta ve çalışan haklarını geliştirecek, sağlık iletişimini güçlendirecek ve evde sağlık, palyatif bakım gibi alanlarda bütüncül ve entegre hizmet modellerini yaygınlaştıracağız. İlaç fiyatlandırmasından geri ödeme sistemine, kamu hastanelerinden üniversite hastanelerine kadar pek çok yapısal alanda reform adımları atacağız. Yerli üretimi destekleyerek, Health Türkiye Portalı ve USHAŞ öncülüğünde sağlık turizmi kapasitemizi, daha da ileriye taşıyacağız. Sağlığı önceleyen, bilim temelli ve insan odaklı bir anlayışla bu hedefleri kararlılıkla gerçekleştireceğiz" dedi.