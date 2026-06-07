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Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi

Türkiye tatilinde ilginç kriz! Rus kadınlar birbirini eleştirdi
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Türkiye'de tatil yapan bir Rus kadın, yolda karşılaştığı diğer Rus turistlerin açık kıyafetlerini cep telefonuyla kayda alıp eleştirdi. "Biri onlara Türkiye'de olduklarını söylesin" notuyla paylaşılan görüntüler, sosyal medyada kıyafet tercihleri üzerinden tartışma başlattı.

  • Bir Rus kadın, Türkiye'de tatil yapan iki Rus kadının açık kıyafetlerini kaydederek sosyal medyada eleştirdi.
  • Videoda 'Biri onlara Türkiye'de olduklarını söylesin' ifadesi kullanıldı.
  • Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kıyafet tercihleri üzerine tartışma başlattı.

Türkiye'ye tatil için gelen Rus turistler bu kez kendi vatandaşlarını hedef alan bir paylaşımla gündeme geldi.

Bir Rus kadın, gece saatlerinde bir turizm bölgesinde yürüyen iki kadını cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntülerde kadınların oldukça açık kıyafetler tercih ettiği görülürken, videoyu paylaşan kişi bu durumu eleştiren ifadeler kullandı.

"TÜRKİYE'DE OLDUKLARINI SÖYLEYİN"

Videoda Rusça olarak, "Biri onlara Türkiye'de olduklarını söylesin" ifadelerine yer verildi. Paylaşımda ayrıca kadınların giyim tarzı için alaycı yorumlar yapıldığı görüldü.

Görüntülerin üzerine eklenen mesajlarda, söz konusu turistlerin kıyafet seçimleri eleştirilirken paylaşımın sosyal medyada geniş yankı uyandırdığı belirtildi.

GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATTI

Paylaşımın ardından bazı kullanıcılar turistlerin kıyafet tercihinin kişisel bir seçim olduğunu savunurken, bazıları ise kamusal alanlarda daha dikkatli davranılması gerektiğini öne sürdü.

Böylece Türkiye'de tatil yapan Rus turistler arasında başlayan kıyafet tartışması, sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Kaynak: Haberler.com
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