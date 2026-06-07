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Kolombiya'da kömür madeninde göçük: 7 ölü

Kolombiya'da kömür madeninde göçük: 7 ölü
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Kolombiya'nın Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları 24 saat sürdü.

KOLOMBİYA'nın Cundinamarca bölgesindeki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 7 işçi hayatını kaybetti.

Kolombiya'nın Cundinamarca yönetim bölgesindeki Sutatausa kasabasına bağlı Las Penas köyünde işletilen bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Yetkililer, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda maden kurtarma ekibi ve acil durum personeli sevk edildiğini belirtti.

Cundinamarca Valisi Jorge Emilio Rey Angel, yaklaşık 24 saat süren arama kurtarma çalışmalarının ardından göçük altındaki 7 işçinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Hayatını kaybeden işçilerin ailelerine başsağlığı dileyen Angel; kurtarma ekiplerine, acil durum personeline ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kolombiya Ulusal Madencilik Ajansı ise kömür madenindeki kazanın nedenlerinin belirlenmesi için soruşturma yürütüleceğini duyurdu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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