Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek. Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın en az 20 bin olması bekleniyor.

BEYAZ PUSULA SAFİ, SARI PUSULA YILDIRIM

Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil ediyor. Kazanan aday seçim sonunda kürsüye gelerek konuşma yapacak.

ADAYLARIN LİSTESİ

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU:

Barış Göktürk

Mahmut Nedim Uslu

Nihat Özbağı

Mustafa Çağlar

Ahmet Önder Fırat

Cihan Kamer

Fatih Öztürk

Batuhan Özdemir

Tanju Kaya

Murat İman

Özgür Peker

Yusuf Buğra Tanık

Mehmet Aydın

Mehmet Selim Kosif

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU: