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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı.

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda yeni başkanını seçiyor.

OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI 

Adaylar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi için oy kullanma işlemi başladı. Oy kullanma işlemi saat 17'de bitecek. Seçimde 44 bin 741 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Katılımın en az 20 bin olması bekleniyor.

BEYAZ PUSULA SAFİ, SARI PUSULA YILDIRIM

Beyaz pusula Safi'yi, sarı pusula Yıldırım'ı temsil ediyor. Kazanan aday seçim sonunda kürsüye gelerek konuşma yapacak.

ADAYLARIN LİSTESİ

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU:

  • Barış Göktürk
  • Mahmut Nedim Uslu
  • Nihat Özbağı
  • Mustafa Çağlar
  • Ahmet Önder Fırat
  • Cihan Kamer
  • Fatih Öztürk
  • Batuhan Özdemir
  • Tanju Kaya
  • Murat İman
  • Özgür Peker
  • Yusuf Buğra Tanık
  • Mehmet Aydın
  • Mehmet Selim Kosif

HAKAN SAFİ'NİN YÖNETİM KURULU:

  • Ali Aytemiz
  • Metin Doğan
  • Agah Ruşen Çetin
  • Metin Sipahioğlu
  • Dağlarca Çağlar
  • Rahmi Mertay Türk
  • Mustafa Ömer Topbaş
  • Özgür Özaktaç
  • Mehmet Atakan Altınbaş
  • Orhan Turan
  • Selahattin Süleymanoğlu
  • Ogün Doğan
  • Şanser Özyıldırım
  • Taha Gökberk Doğan
Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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