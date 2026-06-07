Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da toplu taşıma aracında yaşanan şiddet olayı ülkede büyük tepki çekti. Bir grup tarafından hedef alınan genç, otobüs içerisinde tekme ve yumruklarla darbedildi. Saldırganların olay anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alarak paylaşması infial yarattı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerin ardından yetkililer harekete geçerken, saldırıya karışan kişilerin tespit edilmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi.
- Belçika'da bir otobüste bir grup göçmen, genç bir yolcuyu tekme ve yumruklarla darp etti.
- Saldırganlar darp anını cep telefonu kamerasıyla kaydetti ve görüntüler sosyal medyada yayıldı.
- Resmi makamlar olayla ilgili inceleme başlattı ve şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor.
Belçika'da meydana gelen olayda, bir toplu taşıma aracında bulunan genç bir erkek yolcu, bir grup tarafından hedef alındı. Görüntülerde saldırganların genci otobüsün zeminine düşürdüğü, tekme ve yumruklarla darbettiği görülüyor.
Saldırı sırasında otobüste bulunan diğer yolcuların yaşananları şaşkınlıkla izlediği dikkat çekiyor.
SALDIRI ANI KAMERAYA ALINDI
Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise saldırganların darp anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda alması oldu. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. Videoda mağdur gencin kendisini korumaya çalıştığı, saldırganların ise şiddeti sürdürdüğü görülüyor.
BELÇİKA'DA TEPKİ ÇEKTİ
Yerel basında ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler sonrası olay geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar toplu taşıma araçlarında artan şiddet olaylarına dikkat çekerken, saldırganların tespit edilerek cezalandırılması çağrısında bulundu.
Olayla ilgili resmi makamların inceleme başlattığı ve görüntüler üzerinden şüphelilerin kimliklerinin belirlenmeye çalışıldığı aktarıldı.