Gülistan Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un ifadesi ortaya çıktı! Son mesajı 'korkuyorum' olmuş

Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun dosyası 6 yıl sonra tozlu raflardan indirilerek yeniden araştırılmaya başladı. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in tutuklandığı dava sıradan bir kayıp vakasından çok "cinayet" temeline otursa da Doku'nun cansız bedeni halen bulunmadı. Soruşturmaya ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Doku'nun eski sevgilisi Zeinal Abarakov'un Tunceli Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade ortaya çıktı. İfadede, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce yurt yerine öğretmeninin evine gittiği ve buradan Abarakov'a "korkuyorum" mesajı gönderdiği detayı dikkat çekti.

GÜLİSTAN DOKU'NUN KAYBINA İLİŞKİN KRİTİK İFADE

Sabah'tan Hüseyin Kaçar'ın haberine göre; Zeinal Abarakov ifadesinde Gülistan Doku'nun kaybolmadan önceki gün kendi evlerinde bulunduğunu, daha sonra evden ayrıldığını ve geceyi yurtta değil öğretmeninin evinde geçirdiğini anlattı.

Abarakov, Doku'nun kendisine gönderdiği "korkuyorum" mesajıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Gülistan'ın bana gönderdiği 'korkuyorum' mesajından anladığım dışarıda kaldığı, yurda yetişemediğidir. Ertesi gün ben Gülistan'ın mesaj atarken öğretmeninin evinde olduğunu öğrendim.

Öğretmenin evindeyken bana neden 'korkuyorum' diye mesaj attığını bilemiyorum. Benim Gülistan'a 'yurda veya Küba'ya git, gittiğin zaman beni ara' dememdeki kasıt onun adına endişelendiğim içindir, güvenli bir yere geçmesini sağlamak için öyle bir mesaj attım. Tam olarak hatırlamıyorum ancak Gülistan'ın beni aramadığını ve mesaj atmadığını hatırlıyorum. Gülistan'ın bana 'bizim için zaman bitti' cümlesindeki benim anladığım bizim ilişkimizin bittiğidir. Gülistan'ın 15 gün boyunca benimle iletişime geçmeyip 4 Ocak'ta iletişime geçmek istemesinin sebebini bilmiyorum."

"ARABAYLA TAKİP ETTİM"

Abarakov, Gülistan Doku'nun kaybolmadan önce yurda gitmek yerine farklı bir güzergaha yöneldiğini görünce aracıyla peşinden gittiğini söyledi.

Bu konudaki ifadesinde şunları kaydetti:

"Gülistan yurda giderken her zaman kullandığı kısa yolu kullanmadı farklı bir yola yönelince bende arkasından araba ile devam ettim. Kendisine arabaya binmesini ve gideceği yere bırakmak istediğimi söyledim. Ancak Gülistan teklifimi reddetti. Gülistan yaya olarak gitti ben de arabanın içinden yavaş yavaş ilerleyerek takip ettim."

"BİRAZ ÇEKİŞTİRDİM"

Abarakov, daha sonra Doku'yu araca bindirmeye çalıştığını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Sonra yine yanına yanaştım, araçtan indim ve kendisine yurda geç kalacaksın ısrarla bırakmak istediğimi tekrar ettim. Ben Gülistan'ı yurda bırakmak istediğimde Gülistan bana trip atarak teklifimi kabul etmedi ben de yurt yönüne değil de diğer yöne doğru gittiğini gördüğüm için kolundan tutarak arabaya bindirmeye çalıştım. Biraz çekiştirdim. Gülistan daha sonra bana bağırmaya başladı. Ancak Gülistan yine reddetti."

"KASTIM EVLİLİKTİ"

Gülistan Doku'nun herhangi bir tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmediğini söyleyen Abarakov, mesajlarında bahsettiği "yardım" ifadesine ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Ben Gülistan Doku'nun bir şeye şahit olup olmadığını ya da tehdit veya şantaja maruz kalıp kalmadığını bilmiyorum. Gülistan Doku'nun da birilerini tehdit edip etmediğini bilmiyorum. Uzun süredir Gülistan Doku'dan haber alamadığım için kendisinin zorla bir yerde tutulduğunu düşündüm. Mesajlarımda bahsettiğim yardım, Gülistanın bulunduğu durumdan kurtarma yoludur. Kurtarma yolundan kastım evlenip hayat kurmaktır."

"ÜZGÜN, DURGUN VE KAYGILIYDI"

Abarakov, Gülistan Doku'nun son görüşmelerinde üzgün ve kaygılı göründüğünü belirtti. Genç kızın arkadaşlarının kendisini aramasıyla kayıp olduğunu öğrendiğini, ancak ilk aşamada durumun bu kadar ciddi olduğunu düşünmediğini ifade etti.

"TEHLİKEDE OLABİLECEĞİNİ HİÇ DÜŞÜNMEDİM"

İfadesinde, Doku'nun başının dertte olabileceğinin aklına gelmediğini söyleyen Abarakov, günlük hayatına devam ederken çevrede onu aradığını ancak tehlikede olabileceğini düşünmediğini belirtti.