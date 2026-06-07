ABD'de festival alanında silahlı saldırı: 12 yaralı

ABD'nin Ohio eyaletinde bir festival alanında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Ohio eyaletine bağlı Toledo şehrinde bir festival alanında art arda ateş açıldığı belirtildi. Toledo Polis Departmanı, yerel saatle 17.37'de gelen ihbar üzerine ekiplerin, Delaware ve Glenwood caddeleri bölgesindeki festival alanına gittiğini açıkladı. Polis, olayın 2 kişinin birbirine ateş açması sonucu meydana geldiğinin değerlendirildiğini aktardı. Saldırganı yakalama çalışmalarının devam ettiğini ifade eden yetkililer, saldırıda 12 kişinin yaralandığını kaydetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı