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Galatasaray forması uzatıldı ama... Kerem Aktürkoğlu'ndan tepki çeken hareket

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A Milli Takımımız ile FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarına devam eden Kerem Aktürkoğlu, taraftarlarla bir araya geldiği esnada kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı. Bazı taraftarlar Kerem'in bu hareketine tepki gösterdi.

  • Kerem Aktürkoğlu, Venezuela maçı öncesi milli takım kampında taraftarlarla buluştu.
  • Kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamayı reddetti, yalnızca fotoğraf çekildi.
  • Bu hareketi sosyal medyada tepki çekti ve eski takımının formasını imzalamaması eleştirildi.

A Milli Futbol Takımımız ile FIFA 2026 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Venezuela ile oynanacak maç öncesi kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi. Yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan milli oyuncunun, kendisine uzatılan Galatasaray formasını imzalamaması ise sosyal medyada ve taraftarlar arasında büyük yankı uyandırdı.

GALATASARAY FORMASINI İMZALAMADI

Milli Takım kampında turnuva öncesi moral depolayan futbolcular, kendilerini desteklemeye gelen futbolseverlerle buluştu. Fotoğraf çektirmek ve imza almak isteyen taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşan Kerem Aktürkoğlu, herkesle yakından ilgilenmeye çalıştı. Ancak imza töreni esnasında yaşanan bir an, günün en çok konuşulan olayı haline geldi.

İMZA ATMADI, FOTOĞRAF ÇEKİLDİ

Bir taraftarın kendisine uzattığı Galatasaray formasını geri çeviren ve imzalamaktan kaçınan Aktürkoğlu, taraftarla fotoğraf çekilmeyi tercih etti.

ELEŞTİRİLER ANINDA GELDİ

Milli oyuncunun bu hareketi bazı futbolseverlerin tepkisini çekti. Sosyal medyaya düşen görüntüler üzerine taraftarlar, ne olursa olsun eski takımının formasını imzalamamasının kırıcı olduğunu ve milli yıldızın ayıp ettiğini savundu. 

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