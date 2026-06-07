Hürmüz Boğazı'nda kritik gelişme! ABD iki İran İHA'sını düşürdü

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) yaptığı açıklamada Amerikan güçlerinin Hürmüz Boğazı üzerinde uçan iki İran yapımı tek yönlü saldırı insansız hava aracını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

CENTCOM'un sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün erken saatlerde Orta Doğu'daki ABD güçleri, Hürmüz Boğazı'nda uluslararası deniz trafiğini tehdit eden iki İran tek yönlü saldırı İHA'sını düşürdü. Amerikan güçleri İran'ın saldırganlığına karşı savunma yapmaya hazır olmaya devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

ABD ordusu, düşürülen İHA'ların ticari gemilerin güvenliğini tehdit ettiğini savunurken, olayın tam olarak hangi noktada gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN STRATEJİK ÖNEMİ

İran ile Umman arasında bulunan Hürmüz Boğazı, dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor. Küresel petrol sevkiyatının yaklaşık beşte biri bu dar su yolundan geçiyor.

Bu nedenle bölgede yaşanacak herhangi bir askeri gerilim, yalnızca Körfez ülkelerini değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkiliyor. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik risklerinin artmasının petrol fiyatlarında dalgalanmalara yol açabileceğini belirtiyor.

GERİLİM SON GÜNLERDE ARTTI

ABD ile İran arasında son günlerde askeri gerilim dikkat çekici şekilde yükseldi. Amerikan ordusu daha önce de Hürmüz Boğazı ve çevresinde faaliyet gösteren İran'a ait çeşitli İHA'ları düşürdüğünü açıklamıştı.

Washington yönetimi, İran'ın bölgedeki ticari gemiler ve müttefik ülkelere yönelik tehditlerini artırdığını öne sürerken, Tahran ise ABD'nin askeri varlığını bölgesel istikrarsızlığın temel nedenlerinden biri olarak gösteriyor.

Taraflar arasında karşılıklı açıklamalar sertleşirken, bölgedeki ABD üslerinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

ULUSLARARASI TOPLUM ENDİŞELİ

Bölgedeki gelişmeler uluslararası kamuoyunda da yakından takip ediliyor. Avrupa ve Körfez ülkeleri, Hürmüz Boğazı'ndaki ticaret yollarının açık tutulmasının küresel ekonomi açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar, tarafların doğrudan çatışmadan kaçınmasının bölgesel güvenlik açısından hayati olduğunu vurgularken, Hürmüz Boğazı'nda yaşanacak yeni olayların tansiyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulunuyor.