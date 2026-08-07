Adalet Bakanı Gürlek: Suç Örgütlerinin Bir Adım Önündeyiz

ADALET Bakanı Akın Gürlek, bakanlık olarak gelişen teknolojik imkanları da kullanarak suç örgütleriyle sonuna kadar mücadele etmekte kararlı olduklarını belirterek, "Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbiri bir yere kaçamaz. İşledikleri suçları yanlarına bırakmayacağız. Çünkü bu konuda devletimiz kararlı ve güçlüdür. Her suçlu Türk adaletinin acı tadını alacaktır" dedi. Bakanlığı döneminde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmalarına da değinen Bakan Gürlek, "Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanın geçmiş olması faillere güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır" diye konuştu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Iğdır'a geldi. Iğdır Valiliği'ni ziyaret ederek Vali M. Fırat Taşolar ile görüşen Bakan Gürlek, burada basın açıklaması yaptı. Terörsüz Türkiye sürecinin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Bakan Gürlek, "Yüzyılımızın en önemli devlet aklı ile inşa edilen adımlarından biri olan 'milli birlik ve kardeşlik' başlığı altında 'Terörsüz Türkiye' sürecini tamamlamak üzereyiz. Iğdır halkı terör belasından ciddi mağduriyetler yaşadı. Bölge insanımızın 40 yılı aşkın kanayan yarası, devletimizin gelişmesi, kalkınması ve huzur ortamının en büyük tehdidi olan terör belasından kurtulma arifesindeyiz. İnşallah kısa zaman içinde siyasetin tüm kesimlerince sahiplenilmiş, milletimizin tüm kimlikleri ile kucaklanmış bu proje teorik safhasından fiili duruma doğru bitiş noktasına yaklaşmıştır. Cumhur İttifakımızın değerli liderlerinden Sayın Devlet Bahçeli'nin bu sürece olan katkıları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın icra makamındaki kararlı duruşu ve Gazi Meclisimizin başkanlığında siyasi partilerimizin samimiyeti ile 'Terörsüz Türkiye' şafağı ülkemizin üzerine doğmaya başlamıştır. Allah'ın izni ve milletimizin şuurlu duruşu ile bu defter kapanacak ve ülkemiz için bembeyaz bir sayfa açılacaktır. Ülkemiz tüm enerjisini ekonomik kalkınma ve bölgesel huzur, güven ve refah noktası olarak hak ettiği konuma erişecektir. Iğdır halkımıza bu süreçteki vakur duruşu için ayrıyeten teşekkürlerimi sunarım. Sizler sağduyulu davranmasaydınız bu süreci bu noktalara getirmemiz mümkün olmazdı. Tüm provokasyonlara, tüm iç ve dış nifak merkezlerine karşı doğusu, batısı, Türk'ü, Kürt'ü el ele gönül gönüle verdiniz ve bu güzel vatanın ufkunu güzel yarınlara açtınız. Sizleri gönülden kutluyorum" diye konuştu.

'GÜVENLİĞİMİZ İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇILDI'

Geçen hafta TBMM'den geçen 12'nci yargı paketiyle huzur ve güvenlik için yeni bir sayfa açıldığını kaydeden Bakan Gürlek, şunları söyledi:

"Iğdır'ın üç ülkeye sınırı bulunan özel konumu, devletimizin güvenlik ve adalet hizmetlerini sunan birimlerine ayrıca önemli sorumluluklar yüklemektedir. Uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, silah kaçakçılığı, suç gelirlerinin aklanması ve organize suç yapılanmalarıyla mücadele; yalnızca bir asayiş meselesi değil, milli güvenliğimizin ve hukuk düzenimizin korunması meselesidir. Bugünün suç örgütleri yalnızca sokakta faaliyet göstermiyor. Dijital platformları, kripto varlıkları, paravan şirketleri, yasa dışı ödeme sistemlerini ve uluslararası finans ağlarını da kullanıyorlar. Hepsinin farkındayız ve bakanlığımız ile birlikte ilgili kurumlarla gelişen teknolojik kaynakları en verimli şekilde kullanıp bu suç yapılanmalarına müsaade etmeyeceğiz. Biz artık suç örgütleri ve illegal yapılanmaların bir adım önündeyiz. Hiçbir yere kaçamaz ve işledikleri suçlar yanlarına kar kalamaz. Çünkü bu konuda da devletimiz kararlı ve güçlüdür. Her suçlu Türk adaletinin acı tadını alacaktır. Hukuki düzenlemeler kanun ve yasalar ihtiyaç duyulan her safhada Gazi Meclisimizde değerlendirilip milletimizin hizmetine sunulmaktadır. Geçen hafta 12. Yargı Paketimiz Resmi Gazete'de yayımlanmış ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş, huzur ve güvenliğimiz için yeni bir sayfa daha açılmıştır. İhtiyaç duyulan her alanda yeni kanuni düzenlemeler için çalışmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ilgili bütün kurumlarımızla güçlü koordinasyon ve eş güdüm içerisinde; kara para aklama, yasa dışı bahis, kumar, sokak çeteleri, tefeciler, uyuşturucu ticareti, organize suçlarla mücadelemizi, sosyal medya terörü, milli ve dini değerlere olan mesnetsiz saldırılar ile tavizsiz biçimde hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Suç ve suçlu ile mücadele tavizsiz manifestomuzdur."

'DEMİR YUMRUKLA MÜDAHALE EDİYORUZ'

Uyuşturucunun toplumun temel taşı olan aileleri parçalayan, gençlerin geleceğini çalan, organize suç yapılanmalarını finanse eden ve toplumun huzurunu hedef alan çok yönlü bir güvenlik tehdidi olduğunu vurgulayan Bakan Gürlek, "Son dönemde Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen kapsamlı operasyonlarla uyuşturucunun üretim, sevk, satış ve finansman zincirinin bütün halkalarına devletin demir yumruğu ile müdahale ediyoruz. Uyuşturucuyu üreten, taşıyan, satan, finanse eden ve gençlerimizi bu bataklığa sürüklemeye çalışan kim olursa olsun; torbacısından baronuna kadar herkes hukuk önünde hesap verecektir. Iğdır gibi sınır kapılarına haiz bir vilayetimizde adli yapımızı daha güçlü kılıyor, başta Ticaret Bakanlığımızın ilgili birimleri ile önleyici tedbirler ve suçüstü hallerde en hızlı şekilde hareket koordinasyonu kurduk ve bunu en ileri noktalara taşıyacağız. Aynı kararlılığı yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelede de sürdürüyoruz. Yasa dışı bahis artık yalnızca bir kumar meselesi değildir. Bu sistem; suç gelirlerinin aklanmasına, vatandaşlarımızın dolandırılmasına, ailelerin ekonomik olarak çökertilmesine ve organize suç örgütlerinin finansmanına hizmet eden büyük bir suç ekonomisine dönüşmüştür. Banka hesapları, ödeme kuruluşları, kripto varlıklar ve dijital ağlar üzerinden yürütülen bu suç düzeninin yalnızca görünen yüzüne değil, mali altyapısına da müdahale ediyoruz. Yakın zamanda ifade ettiğimiz gibi gençlerimizin emeğini, ailelerimizin huzurunu ve milletimizin geleceğini hedef alan yasa dışı bahis ve sanal kumar düzenine asla geçit vermeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütünün adı, kullandığı yöntem veya arkasındaki güç ne olursa olsun; milletimizin huzuruna kasteden bu yapıları hukuk içerisinde etkisiz hale getirmekte kararlıyız. Suçtan elde edilen kazancın izini sürecek, suç örgütlerinin mali kaynaklarını kurutacak ve kamu düzenimizi tehdit eden yapılara devletimizin gücünü en kararlı biçimde göstereceğiz" diye konuştu.

'HİÇBİR CİNAYET UNUTULMAYACAK, HİÇBİR DELİL GÖZARDI EDİLMEYECEK'

Konuşmasında yeni oluşturdukları Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın çalışmaları hakkında da bilgi veren Bakan Gürlek, şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimiz günden itibaren üzerinde hassasiyetle durduğumuz en önemli alanlardan biri, faili meçhul suçların ve yıllardır aydınlatılmayı bekleyen dosyaların yeniden ele alınmasıdır. Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde kurduğumuz Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı aracılığıyla, ülke genelinde gerçekleştirdiğimiz taramalar sonucunda yüzlerce dosya yeniden mercek altına alınmış; kurumsal kapasitemiz en üst seviyeye çıkarılmıştır. Son dönemde çok sayıda faili meçhul cinayet, günümüzün teknolojik ve kriminal imkanlarından yararlanılarak aydınlatılmıştır. DNA eşleştirmeleri, HTS ve daraltılmış baz analizleri, kamera görüntüleri, dijital materyaller, mali hareketler, yeniden alınan tanık beyanları ve ileri kriminal incelemeler sayesinde, yıllarca karanlıkta kalmış dosyalarda maddi gerçeğe ulaşıyoruz. Bizim bu konudaki irademiz nettir. Ortada bir cinayet varsa devlet bu cinayeti aydınlatmak için tüm imkanlarını seferber etmek zorundadır. Zamanın geçmiş olması faillere güvence sağlamaz. Hiçbir cinayet unutulmayacak, hiçbir delil göz ardı edilmeyecek, hiçbir fail geçen zamana güvenerek adaletten kaçamayacaktır. Kayıp vatandaşlarımızın, faili meçhul cinayetlerin ve yıllarca kapanmamış acıların üzerindeki sis perdesini kaldırmakta kararlıyız. Bizim derdimiz bu işlerden siyasi bir kazanım ya da medyatik reyting sağlamak değil, bizim derdimiz kimsesizlerin kimsesi olmak. Mazlumun acısına merhem olup, içinde yanan adalet arayışı ateşini söndürmektir. İşte Hz. Ömer'in 'Fırat'ın kenarında bir kuzuyu kurt kapsa bunun sorumlusu benim' dediği anlayışla, Van Gölü'nün kenarında, Tunceli'nin barajında kuzu kadar masum kızlarımızı katleden sırtlan ruhlardan hesap sormak, ülkemizin neresi olursa olsun adalet arayışındaki tüm yurttaşlarımızın hakkını aramak Türk devletinin asli görevidir. Ucu nereye giderse gitsin, maddi gerçeğin üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz."

'ÜZERLERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK'

Yaz sezonu nedeniyle yaşanan orman yangınlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Akın Gürlek, "İçinde bulunduğumuz yaz sezonunda ormanlarımız, tarım alanlarımız, meralarımız ve doğal varlıklarımız yangın riskine karşı büyük bir hassasiyet taşımaktadır. Yeşil Vatan'a yönelik her saldırı, milletimizin ortak varlığına, milli servetimize ve gelecek nesillerimizin hakkına yönelmiş bir ihanettir. Kasten orman yakanların, ihmali ve sorumsuz davranışıyla yangına sebebiyet verenlerin, sabotaj girişiminde bulunanların ve bu felaketlerden çıkar sağlamaya çalışanların üzerine hukuk içerisinde kararlılıkla gidilecektir. Cumhuriyet başsavcılıklarımızca yürütülen soruşturmalar titizlikle takip edilecek; kamera kayıtlarından iletişim verilerine, kriminal bulgulardan saha incelemelerine kadar bütün deliller süratle toplanacaktır. Hiç kimse, milletimizin ciğerlerini yakmanın cezasız kalacağını düşünmesin. Yeşil Vatan'a kastedenlere, işledikleri suçun bedelini hukuk devletinin bütün imkanlarını kullanarak ödeteceğiz. Bütün doğal zenginliklerimizi korumak devletimizin de milletimizin de ortak sorumluluğudur" dedi.

Bakan Gürlek'in basın açıklamasında yanında Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar, AK Parti Milletvekili Cantürk Alagöz, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Dede de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı