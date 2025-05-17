Bakan Ersoy: Türkiye Kültür Yolu Festivali, dünyanın en kapsamlı festivali konumuna geldi (2)

'MANİSA İL HALK KÜTÜPHANESİ'Nİ AÇTI

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programı kapsamında Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde AK Parti Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu ve Manisa Valisi Vahdettin Özkan da söz aldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılış törenindeki konuşmasında, "Göreve geldiğimiz günden bu yana kütüphanelere hep ayrı bir önem verdik. Arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda ülkemizin hangi noktasında olursa olsun hiçbir evladımızın kütüphaneye ulaşma konusunda sıkıntı yaşamaması gerektiğini vurguladım. 'Gençlerimiz, evlatlarımız kitaba ulaşma konusunda bir sorun yaşamayacak' dedik. Şükürler olsun ki bu anlayışla çıktığımız yolda çok kısa süre içinde ülkemizin dört bir yanında yeni kütüphaneler inşa ettik" dedi.

'YENİ KÜTÜPHANELERİ ŞEHİRLERİMİZE KAZANDIRDIK'

Bakan Ersoy, "Toplumun, halkımızın ihtiyaçlarını gözeterek birbirinden farklı alanlarda ve mekanlarda yeni kütüphaneleri şehirlerimize kazandırdık, kütüphanelerdeki eser sayılarımızı artırdık ve kütüphanelerimize yeni bir boyut kattık. Çünkü biz, kütüphanelerin toplumların kültürel mirasını koruyup, aktaran en önemli kurumlar arasında yer aldığına inandık. Bilginin saklandığı ve paylaşıldığı bu mekanlar, zamanla yalnızca bilgi depolama alanları olmanın ötesine geçerek, toplumların düşünsel ve kültürel gelişiminde kritik bir rol üstlenmiştir. Günümüzde ise kütüphaneler, bu alandaki küresel ve yerel hizmet stratejilerinin dönüşümü ve teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte tamamen farklı bir boyut kazanmıştır. Fiziksel ve sanal ortamlarda bilgiye erişimin kolaylaşması, kütüphaneleri sadece kitapların bulunduğu yerlerden çok daha fazlası haline getirmiştir. Artık kütüphaneler, araştırmaların yapıldığı, yaratıcı fikirlerin geliştirildiği, sanatsal etkinliklerin gerçekleştirildiği ve eğitimle sosyal etkileşimin bir arada bulunduğu yaşam merkezleri haline gelmiştir" diye konuştu.

'ÜRETİM VE FIRSAT MERKEZİNE DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEF HALİNE GETİRİYORUZ'

Kütüphanelerde milyonlarca kullanıcıya bilgi okuryazarlığından, bilgi ve bilişim teknolojilerine; çevresel sürdürülebilirlikten, insani bilimlere; sanattan, hobilere; tasarımdan, dil becerilerine kadar çok geniş bir yelpazede eğitim ve kültür içeriği sunulduğunu söyleyen Bakan Ersoy, "Yaşayan kütüphane' yaklaşımıyla son yıllarda geleneksel kütüphane anlayışının ötesine geçerek halk kütüphanelerimizi, bilgiye erişim sağlayan mekanlar olmanın yanında bireylerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarına yönelik faaliyetler sunan yapılara dönüştürdük. Yeni hedefimiz olan 'üreten kütüphaneler' yaklaşımıyla bu iddiamızı bir adım daha öteye taşıyor ve kütüphaneleri ülkemizin sosyal, kültürel, bilimsel ve hatta iktisadi kalkınmasına katkıda bulunacak birer üretim ve fırsat merkezine dönüştürmeyi hedef haline getiriyoruz" dedi.

'1300'DEN FAZLA KÜTÜPHANE İLE HİZMET VERİYORUZ'

"Üreten kütüphaneler, okuma kültürünü yaygınlaştırmanın yanı sıra bireylere deneyimleme yoluyla öğrenme ve bu şekilde farklı alanlarda üretime katılma imkanları sunacak" diyen Bakan Ersoy, "İhtisas kütüphaneleri aracılığıyla da belirli sektörler için uzmanlaşmış bilgi kaynakları geliştirilecek. Sanat, edebiyat ve el sanatlarına yönelik etkinlik ve atölyelerle bireyler sanatsal ve kültürel üretime teşvik edilirken, inovasyon ve girişimcilik süreçlerini destekleyerek kütüphanelerimiz birer fikir ve proje geliştirme merkezi haline getiriliyor. Üreten kütüphaneler bireylerin sadece bilgi tüketicisi değil, aynı zamanda bilgi ve içerik üreticisi olmalarına olanak tanıyan bir bütüncül sistem sunmayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşımla ülkemizin dört bir yanında 1300'den fazla kütüphane ile hizmet veriyoruz. Bugün itibarıyla, ülke genelinde 26 müstakil bebek kütüphanemiz, 81 çocuk kütüphanemiz, 20 ihtisas ve edebiyat müze kütüphanemiz, 12 alışveriş merkezi kütüphanemiz ve havalimanı kütüphanelerimiz faaliyet göstermektedir" ifadelerini kullandı.

'KÜTÜPHANE KULLANIM ALANI SON 6 YILDA YAKLAŞIK 750 BİN METREKAREYE ÇIKARILDI'

Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"78 gezici kütüphanemizle yerleşik kütüphanelerden yararlanamayan vatandaşlarımıza kütüphane hizmeti götürüyor, köy ve kasaba okullarımızda on binlerce öğrencimizle buluşuyoruz. Toplam kütüphane kullanım alanını sadece son 6 yıl içinde 410 bin metrekareden yaklaşık 750 bin metrekareye çıkarken, oturma kapasitesi ise 97 binden yaklaşık 150 bine çıktı. 2024 yılı sonunda halk kütüphanelerinde üye sayısının 6,7 milyona, kullanıcı sayısının 38,7 milyona, toplam kitap sayısının ise 25 milyona ulaşmasıyla bu 3 alanda da tüm zamanların rekorları kırıldı. Kullanıcı sayımız tek 1 yılda 5 milyondan fazla artış gösterdi. Bu artışta son 2 yılda hizmete açtığımız 170'ten fazla yeni ve yenilenmiş kütüphanenin, kapalı kullanım alanımızdaki büyük oranlı büyümenin, gelişen ve zenginleşen kitap koleksiyonlarımızın ve yoğunlaşan teknoloji kullanımının büyük etkisi bulunmaktadır. Kütüphanelerimizde geniş çaplı bir dijital dönüşüm gerçekleştiriyoruz. 'Yapay Zeka Temelli Kütüphaneler' projesi ile sesli iletişim kurulabilen dijital kütüphane asistanları ile bilgiye erişim sınırlarını genişletiyoruz. Milli Dijital Kütüphane Projesi ile Milli Kütüphane'deki milyonlarca bilgi kaynağını hızla dijitalleştirerek erişilebilir hale getirdik. Engelli vatandaşlarımızın bilgi kaynaklarına erişimi de öncelikli hedeflerimizden biri oldu."

'ÖRNEK ÇALIŞMALAR ARASINDA YER ALDIK'

Türkiye'nin dört bir yanında kütüphane çalışmalarını arttırmayı sürdüreceklerini belirten Bakan Ersoy, "Ülke çapında yürüttüğümüz yeni kütüphane hizmet binası yapım ve dönüşüm projelerinde çevre dostu teknolojilere yatırım yapıyoruz. Bu çerçevede uluslararası alanda önemli başarılar elde ettik. 2024 yılında ülkemizin ilk tarım kütüphanesi olarak hayata geçirdiğimiz Banaz İlçe Halk Kütüphanesi ve ardından Burdur İl Halk Kütüphanesi'yle de Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu tarafından örnek çalışmalar arasında yer aldık. Biz, kitaba, kültüre, sanata değer veren medeniyetin temsilcileriyiz. Bu çerçevede Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir yanında kütüphane çalışmalarını arttırmaya devam edeceğiz. Kültüre ve sanata dönük yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz" dedi.

'İL HALK KÜTÜPHANESİ AYNI ANDA BİN KULLANICIYI AĞIRLAYACAK'

Manisa'da bakanlığa bağlı olarak hizmet veren İl Halk Kütüphanesi ile birlikte 16 ilçe halk ve 2 kasaba ve 3 çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 21 halk kütüphanesi bulunduğunu ifade eden Bakan Ersoy, "Sizlerle Manisa İl Halk Kütüphanesi'nin inşa ettiğimiz yeni binasının açılışını gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. 7 bin 500 metrekare kullanım alanına sahip kütüphanemiz, geniş alanları ve modern tasarımlarıyla bin kullanıcıyı aynı anda ağırlayacak kapasiteye sahip. Serbest çalışma mekanlarında sunulan temel kütüphane hizmetiyle birlikte kütüphanelerimizde 0-3, 4-6 ve 7-14 yaş ve gençler için farklı mekanların yanı sıra etkinlikler için ayrılan mekanlarda edebi okuma etkinlikleri, kültürel söyleşiler, bilimsel okuma ve atölyeler, sanatsal uygulamalar gerçekleştirilecek. Seminerlerinden farkındalık eğitimlerine kadar zengin bir içerik sunulmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak dün olduğu gibi bugün de yarın da güzel şehrimiz Manisa'nın kültür ve turizm hayatına, turizmine, tanınırlığına katkı sağlamaya devam edeceğiz. Her zaman sizlerin yanındayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesen Bakan Ersoy, daha sonra Manisa İl Halk Kütüphanesi'nde bulunan 'Geleneksel Manisa Bezi' ve 'Osmanlı Oyuncakları' sergilerini de ziyaret etti.

Seza Nur ALPDÜNDAR-Ersan ERDOĞAN/MANİSA,