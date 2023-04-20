Bakan Çavuşoğlu: Ne demek 28 eyalete böleceksiniz Türkiye'yi

ALANYA'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne demek 28 eyalete böleceksiniz Türkiye'yi ? İşte belediyeleri aldıkları zaman oranın gelirlerinin hepsi PKK'ya, dağa gidiyordu. Nasıl eyalete böleceksin sen Türkiye'yi, kime söz verdin, olmaz" dedi.

Ramazan Bayramı'nı memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde geçirecek olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya Ziraat Odası hizmet binasının açılış törenine katıldı. Bakan Çavuşoğlu, kendisinin de çiftçi bir aileden geldiğini belirterek, bölgedeki çiftçilerin her zaman sorunlarına kulak verdiğini söyledi. Hükümet süreleri olan, 20 yılda tarım girdi oranlarını artırdıklarını belirten Çavuşoğlu, "2002-2003 yılında 37 milyar TL'lik bir hasıla elde ediyormuşuz. Geçen sene 407 milyarın üzerine çıktık, yani 11 kat artış var" dedi.

Konuşmasının ardından protokol üyeleri Bakan Çavuşoğlu'na çeşitli hediyeler taktim etti ve ardından açılış kurdelesi kesildi.