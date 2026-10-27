Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spordata'da canlı bahisleri 7 saniye geciktiren veri analisti O.B. tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spordata'da veri analisti O.B.'nin canlı bahisleri 7 saniye geciktirip ortaklarına skor sonrası bahis oynattığı ve şirketi ve bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. O.B. tutuklandı; bağlantılı 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 4'üne adli kontrol uygulandı.

Spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek, skor belli olduktan sonra ortaklarına bahis oynattığı tespit edilen 'Spordata' isimli firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin, şirketi ve yasal bahis firmalarını 12 milyon lira zarara uğrattığı tespit edildi. Tutuklanan O.B.'nin hesaplarında 192 milyon liralık para giriş çıkışı belirlenirken, olayla bağlantılı 8 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, 'Spordata' isimli firmanın yasal bahis alanında faaliyet gösteren kurumsal müşterilerine, bahis oynanacak müsabakalara ilişkin altyapı desteği sağladığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, firmada veri analisti olarak çalışan O.B.'nin tenis ve voleybol başta olmak üzere çeşitli spor müsabakalarındaki canlı bahisleri 7 saniye geciktirerek açtığı tespit edildi. O.B.'nin, bahis firmalarında hesap açtırdığı ortaklarına skor belli olduktan sonra bahis oynattığı ve bu yöntemle 'Spordata' ile firmanın hizmet verdiği bahis şirketlerini toplam 12 milyon lira zarara uğrattığı belirlendi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmanın devamında şüpheliye ait MASAK raporunda, hesaplarında toplam 192 milyon liralık para giriş çıkışı bulunduğu ve yüklü miktarda para transferi yaptığı tespit edildi. Tutuklanan O.B. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 8 kişi daha belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklanırken 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 42 sitede yayınlandı.
Hazal Subaşı: Biraz fazla yoğunuz evlenmek için

Hazal Subaşı’ndan evlilik açıklaması: Seneye belki
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var

Sarıgül soruşturmasında 3 tutuklama daha! Aralarında Altınbaş da var
Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor

Ne vize ne pasaport gerekiyor! Türkler bu ülkede 1 yıl boyunca kalabiliyor
Ankara'da 14 yaşındaki Arda'yı 6 kurşunla öldüren çocuk hakkında kan davası iddiası

Parkta 14 yaşındaki Arda'yı vurdu! Arkasında kan davası iddiası
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında hastanedeki iddialarla ilgili suç duyurusu

Hastalara eziyet, ölüm saatlerinde değişiklik
İbrahim Tatlıses derbiyi kızı Elif Ada’yla izledi

İbo'dan derbi pozu: Altın ufağım ne derse o!
Trump'tan seçime günler kala olay vaat! Bunu yapan 1 milyon dolar kazanacak

Olay vaat! Bunu yapana 50 milyon lira verecek
Gaziantep'te çocukların kavgası ölümle bitti! Kadınların saç saça, erkeklerin yumruk yumruğa girdiği anlar kamerada

Çocukların kavgası ölümle bitti! O anlar saniye saniye kamerada