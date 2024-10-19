AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne Serra Dalkılıç, Sercan Şimşek ile dünyaevine girdi. Başakşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah merasimi AK Parti Grup Toplantısını aratmadı.

ŞAHİTLER SAY SAY BİTMEDİ

Çiftin nikah şahitleri arasında Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda eski bakanla milletvekili yer aldı. Törende anons yapan sunucunun çiftin nikah şahitlerini sayarken zorlandığı görüldü. Genç çifti, mutlu gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj göndererek tebrik etti. Öte yandan Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreni nedeniyle Bahçeşehir içinde trafik ve otopark sorunu yaşandığı öğrenildi.