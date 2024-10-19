Üye Girişi
Haberler

AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne Serra Dalkılıç'ın düğünü Bahçeşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende gelinin nikah şahitleri anons edilirken ilginç anlar yaşandı. Sunucunun saymakla bitiremediği isimlerin tamamı AK Parti hükümetlerinde başbakanlık, bakanlık ve milletvekilliği yapmış isimlerden oluştuğu görüldü.

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne Serra Dalkılıç, Sercan Şimşek ile dünyaevine girdi. Başakşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleşen nikah merasimi AK Parti Grup Toplantısını aratmadı.

ŞAHİTLER SAY SAY BİTMEDİ

Çiftin nikah şahitleri arasında Eski Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda eski bakanla milletvekili yer aldı. Törende anons yapan sunucunun çiftin nikah şahitlerini sayarken zorlandığı görüldü. Genç çifti, mutlu gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj göndererek tebrik etti. Öte yandan Bahçeşehir Kültür Merkezi'nde düzenlenen nikah töreni nedeniyle Bahçeşehir içinde trafik ve otopark sorunu yaşandığı öğrenildi.

AK Parti Grup Toplantısı değil nikah töreni

AK Parti Grup Toplantısı değil nikah töreni

AK Parti Grup Toplantısı değil nikah töreni

AK Parti Grup Toplantısı değil nikah töreni

AK Partili Halis Dalkılıç'ın kızı Hanne'nin nikah töreni AK Parti Grup Toplantılarını aratmadı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika

Halis Dalkılıç Milletvekili Başbakanlık Bahçeşehir Politika İstanbul AK Parti 3-sayfa Yaşam

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia: Bana İran suikast düzenledi

İHA saldırısı sonrası sığınaktan çıkamayan Netanyahu'dan çarpıcı iddia

 Bakan Memişoğlu, bebek katili 'Yenidoğan Çetesinin' nasıl çökertildiğini açıkladı

Bebek katili 'Yenidoğan Çetesi' nasıl çökertildi?

 Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler: Operasyon çok gizli ilerledi

Bakan Memişoğlu'ndan 'Yenidoğan çetesi' hakkında dikkat çeken sözler
Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt

Ruhsatı iptal edilen hastaneden bebeklerini almak isteyen ailelere akılalmaz yanıt
500

Yorumlar (1)

Mehmet hakan Çelik:

Türkiye cumhuriyeti tarihinde millet akpden nefret ettiği kadar hiçbir partiden nefret etmedi

7
3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alex de Souza istifa mı edecek? Antalya teknik direktörü Alex istifa mı ediyor? ICARDI GOLLERİ İZLE | Icardi kaç gol attı? Antalyaspor- Galatasaray maçı Icardi golleri izleme linki var mı? OSIMHEN GOL İZLE! Antalyaspor- Galatasaray maçı Osimhen röveşata golü izleme linki var mı? Antalyaspor- Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Antalyaspor- Galatasaray maç özeti! TRT1 20 EKİM YAYIN AKIŞI | TRT 1 kesintisiz izleme linki var mı? TRT 1'de hangi diziler ve filmler var? 20 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 20 EKİM Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Şebnem Korur Fincancı kimdir? Şebnem Korur Fincancı kaç yaşında, nereli? Trabzonspor- Başakşehir maçı kaç kaç bitti? Trabzonspor- Başakşehir maç özeti! Celta Vigo- Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı? Arda Güler neden yok?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.