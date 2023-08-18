Adıyaman Belediyesi ve Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Arasında Ek Protokol Sözleşmesi İmzalandı

Adıyaman Belediyesi ve Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası arasında Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde; Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adıyaman Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç'ın katılımlarıyla Ek Protokol Sözleşmesi imza töreni gerçekleştirildi.

Emekçi işçilerin ve tüm çalışanların haklarını koruyan ve savunan, her koşulda onları destekleyen, demokratik bir toplumsal düzen için tüm koşulları sunan Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası arasında çalışan personel ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik Ek Protokol Sözleşmesi imzalandı. Programa Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ın ev sahipliğinde; Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ve Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan, Adıyaman Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç katıldı.

Programda konuşma yapan Adıyaman Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç: "Geçmişten bugüne taşeron sisteminin belediyelerde ve kamuda ortadan kaldırılması için büyük bir mücadelenin sonucunda Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle bir köle düzenine son verilmiştir fakat Hak-İş çatısı altında ve Genel Başkanımız önderliğinde mücadelemiz devam etmektedir. Bundan sonraki süreçte kamu çerçeve protokolünün belediyelere de uygulanması 6772 sayılı yasa gereği verilen ilave hediye ikramiyenin belediye çalışanlarına da verilmesi ve belediye çalışanlarının, belediyenin daimi kadrolarına geçmesi için mücadeleye devam edeceğiz. Yaşadığımız zorluklar ücret artışlarını zorunlu hale getiriyor. Ek protokol görüşmelerinde insanları yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışanlarını enflasyona ezdirmeyen ve çalışanlardan yana tavır koyan Adıyaman Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a bir kez daha teşekkür ediyorum." şeklinde sözlerini dile getirdi.

Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış ise: "Öncelikle yaşadığımız büyük felaket sürecinde her an sahada olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ve ekibine bu süreci en olağan ve hızlı şekilde yürüttükleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada bunca zorluğa rağmen, durmadan çalışan gayret sarf eden emekçi işçi kardeşlerimiz ve tüm personellerimiz için imzalayacağımız Ek Protokol Sözleşmesi'nin hayırlara vesile olmasını diliyorum." şeklinde sözlerini ifade etti.

Her daim işçinin ve emekçinin hakkını koruyan ve savunan, insan onuruna yakışır bir şekilde çalışma koşulları sağlayan Hak-İş/ Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan : "Ülke olarak asrın felaketi şeklinde adlandırdığımız olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Bütün bu acılarına rağmen hayata tutunmaya çalışan, günlük işlerine kendisini vermiş, bir şekilde şehri normalleştirmek için çaba sarf eden başta Belediye Başkanımız, yöneticilerimiz, çalışanlarımız hep beraber gerçekten takdiri hak ediyorsunuz. Belediye Başkanımız'ın bu felaketler döneminde burada görevde olması gerçekten Adıyaman için büyük bir şans oldu. Depremden hemen sonra geldiğimizde de Başkanı görmüştüm, bütün bu büyük sorumluluk büyük yıkıma rağmen o dik duruşunu soğukkanlı duruşunu ve bir kenara çekip ağıt yakmak yerine aynı anda bu şehri ayağa nasıl kaldıracağız konusundaki çabalarına şahit olmuştum, onun için kendisini ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Süleyman Bey ile 4 yılı aşkındır beraber çalışıyoruz ve buraya hep güzellikleri paylaşmak için geldik, her gelişimizde Başkan'ın çalışanlara yönelik attığı adıma şahit olmak için geldik. Bu şehirde çok Belediye Başkanları gördük, çok Belediye Başkanları ile çalıştık ama Süleyman Bey ile çalışmak ayrı bir keyifti. Önümüzde bir seçim var ve kalbimiz gönlümüz Başkan'ın önümüzdeki dönemde de Adıyaman'ın Belediye Başkanı olarak devam etmesini arzu ederiz. Bu törenimizin amacı biliyorsunuz toplu iş sözleşmelerimiz yürürlükte iş sözleşmelerimizi yaparken çok iyi bir toplu sözleşme yaptığımızın şahidiyim ancak yaşadığımız yüksek enflasyon, hayat pahalılığının enflasyonun çok üzerinde olmasına İl Başkanımız, Şube Başkanımız'ın çabalarına Başkanımız da karşılık verince bugün bu güzelliği ortaya çıkardık. Sözleşmenin herkes için hayırlı olmasını diliyorum." şeklinde sözlerini ifade etti.

Göreve geldiği ilk günden bu yana tüm personellerinin ve emekçi işçilerin haklarını koruyan ve savunan, ekonomik anlamda yaşanan olumsuz durumlara rağmen her koşulda personelinin yanında olan ve onları destekleyen, insanca çalışmak ve insanca yaşayabilmek için tüm gücünü seferber eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: "6 Şubat'ta asrın depremi diyebileceğimiz bir felaketle karşı karşıya kaldık. Dünya tarihinde böyle bir felaket yok ve bu neslin vermiş olduğu imtihan kadar ağır bir imtihan yok. İnsanların biraz daha mutlu olabilmesi için en büyük iş bize düşüyor. Bu anlamda da depremin ilk anından itibaren bire bir şahidim. Gerek temizlik ekibimiz, gerek su işleri, gerek fen işleri ve ulaşım diğer tüm birimler her an sahadaydı. Çok yakınlarını kaybetmelerine rağmen, ertesi gün işe gelen personellerimiz de vardı. Bunların hiçbirini zorlamadık hepsi kendi istekleriyle geldi. Büyük bir insani bir vaziyet. Dolayısıyla sizleri canı gönülden tebrik ediyorum ve kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız, iyi ki böyle bir ekiple birlikte çalışıyoruz. Otuz beş tane vefat eden personelimizin yakınlarını işe almamız gerektiğini düşündük. Çalışan personelimize de hiç zorlama olmadan mümkün mertebe işe gelmelerini istedik. Çünkü işe geldikleri zaman rahatlayacak ve bir nevi psikoterapi olacağını düşündük. Üreten insan mutlu olur, verimli olur. Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Allah buyuruyor işini iyi yapanı Allah sever. Bizim aslında temel mottomuzun bu olması lazım. İlk baştan itibaren başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Bakanlarımız, Milletvekillerimiz, teşkilatımız, sivil toplum örgütleri, hayır kuruluşları canla başla sahadaydı. Şu an çok hızlı bir şekilde konutlar ve sosyal yardımlar devam ediyor. Tüm kısıtlılığa ve tüm ekonomik krizlere rağmen hiçbir zaman sizi mağdur etmemeye çalıştık. Büyükşehirler ve çevre şehirler de dahil şirket elemanlarımıza verdiğimiz destek hepsinden çok daha iyi. Tabii arkadaşlarımız böyle bir şeyin sorumluluğumuz olmamasına rağmen sendikayla görüşmelerinde rakam olarak önce 3000 TL dediler. 3000 TL'nin az olduğunu düşündük ve çalışmalar devam etsin istedik. Sonra 4000 TL olacak şekilde anlaşmışlar ama ben de hem Mahmut Başkanım'ın hem Mustafa Başkanım, hem siz çok değerli çalışma arkadaşlarımızın hatrını kırmayarak; 5000 TL seyyanen zam olarak düşündüm. Gönül ister ki çok daha fazlasını verelim ama bu memleketin hizmete ihtiyacı var. Sizleri mağdur etmeyecek şekilde bu planlamaları yapmak zorundayız. Adıyaman Milletvekili Av. Mustafa Alkayış'a, Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan'a, Adıyaman Hak-İş/Hizmet-İş Sendikası İl Başkanı Hasan Kılınç'a ve siz değerli çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bu protokolün ilimize ve sizlere hayırlı olmasını diliyor, bahtınız, yolunuz açık olsun, Allah'a emanet olun." şeklinde sözlerini dile getirdi.