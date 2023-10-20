Adıyaman Belediyesi Haberleri - Adıyaman Belediyesi Haber - Haberler

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Adıyaman Belediyesi Haberleri

Adıyaman Belediyesi haber, Adıyaman Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Adıyaman Belediyesi Şehirde Kaldırım ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Şehirde Kaldırım ve Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 20.10.2023
Adıyaman Belediyesi Filistin'e 10 Milyon TL Yardım Yapacak

Adıyaman Belediyesi Filistin'e 10 Milyon TL Yardım Yapacak

Adıyaman Belediyesi - 18.10.2023
Adıyaman'da FRIT Projesi Kapsamında İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman'da FRIT Projesi Kapsamında İçme Suyu Hattı Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 18.10.2023
Japon heyet 'imar' deneyimini paylaşmak için geldi

Japon heyet 'imar' deneyimini paylaşmak için geldi

Adıyaman Belediyesi - 17.10.2023
Japon heyet 'imar' deneyimini paylaşmak için Türkiye'ye geldi

Japon heyet 'imar' deneyimini paylaşmak için Türkiye'ye geldi

Adıyaman Belediyesi - 17.10.2023
Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği Düzenlendi

Depremzede Çocuklara Moral Etkinliği Düzenlendi

Adıyaman Belediyesi - 16.10.2023
Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şehri Ayağa Kaldırmak İçin 7/24 Çalışıyor

Adıyaman Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Şehri Ayağa Kaldırmak İçin 7/24 Çalışıyor

Adıyaman Belediyesi - 13.10.2023
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Adıyaman'da Deprem Konutlarını İnceledi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Adıyaman'da Deprem Konutlarını İnceledi

Adıyaman Belediyesi - 13.10.2023
Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personellerini tebrik etti

Kılınç, park ve bahçeler müdürlüğü personellerini tebrik etti

Adıyaman Belediyesi - 12.10.2023
Adıyaman'daki depremzedelere Cumhuriyet Bayramı'nda konut teslimi

Adıyaman'daki depremzedelere Cumhuriyet Bayramı'nda konut teslimi

Adıyaman Belediyesi - 11.10.2023
Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Desteği

Adıyaman Belediyesi - 10.10.2023
Adıyaman Belediyesi Konteyner Kentlerde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Konteyner Kentlerde Asfaltlama Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 10.10.2023
Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Gıda Üretiyor

Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastaları İçin Glütensiz Gıda Üretiyor

Adıyaman Belediyesi - 09.10.2023
Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarını Tam Mesai Sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarını Tam Mesai Sürdürüyor

Adıyaman Belediyesi - 07.10.2023
Adıyaman'da Yıkım Sırasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Yıkım Sırasında Çıkan Kavgada 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman Belediyesi - 05.10.2023
ADIYAMAN-BAE ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL DHAHERİ ADIYAMAN'DA KONUŞTU: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA DEVAM EDECEK

ADIYAMAN-BAE ANKARA BÜYÜKELÇİSİ AL DHAHERİ ADIYAMAN'DA KONUŞTU: TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA DEVAM EDECEK

Adıyaman Belediyesi - 05.10.2023
Balıkesir'de düzenlenen 3. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı başladı

Balıkesir'de düzenlenen 3. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı başladı

Adıyaman Belediyesi - 04.10.2023
Adıyaman Belediye Başkanı İtfaiyecilerle Buluştu

Adıyaman Belediye Başkanı İtfaiyecilerle Buluştu

Adıyaman Belediyesi - 04.10.2023
BAE, Adıyaman'daki Öğrencilere Yardım Etti

BAE, Adıyaman'daki Öğrencilere Yardım Etti

Adıyaman Belediyesi - 03.10.2023
Adıyaman Belediyesi, 4. Murat Çevre Yolu çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi, 4. Murat Çevre Yolu çalışmalarını inceledi

Adıyaman Belediyesi - 03.10.2023
Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Kışa Hazırlık Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 02.10.2023
Adıyaman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor

Adıyaman Belediyesi, Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi'nde Depremzedelerin Yaraları Sarılıyor

Adıyaman Belediyesi - 30.09.2023
Adıyaman Yeni Mezarlıkta Çevre Düzenlemesi ve Temizlik Çalışmaları

Adıyaman Yeni Mezarlıkta Çevre Düzenlemesi ve Temizlik Çalışmaları

Adıyaman Belediyesi - 29.09.2023
Orta Refüj ve Kavşaklar Modern Hale Getiriliyor

Orta Refüj ve Kavşaklar Modern Hale Getiriliyor

Adıyaman Belediyesi - 28.09.2023
Adıyaman Belediyesi, Milli Mücadele Ruhunu Yansıtan Park Projesinde Sona Yaklaşıyor

Adıyaman Belediyesi, Milli Mücadele Ruhunu Yansıtan Park Projesinde Sona Yaklaşıyor

Adıyaman Belediyesi - 28.09.2023
Adıyaman Belediye Başkanı Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi

Adıyaman Belediye Başkanı Kent Meydanı Projesi'ni İnceledi

Adıyaman Belediyesi - 25.09.2023
Adıyaman Belediyesi Refüj ve Kavşaklarda Bakım ve Peyzaj Çalışmaları Yapıyor

Adıyaman Belediyesi Refüj ve Kavşaklarda Bakım ve Peyzaj Çalışmaları Yapıyor

Adıyaman Belediyesi - 21.09.2023
Adıyamanlı Gazeteci Fadıl Binzet'in Eşi Suzan Binzet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyamanlı Gazeteci Fadıl Binzet'in Eşi Suzan Binzet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Adıyaman Belediyesi - 21.09.2023
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar Adıyaman'da

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Ahmet Berat Çonkar Adıyaman'da

Adıyaman Belediyesi - 21.09.2023
Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Samsun'da Güzel Bir Gezi Yaptı

Adıyaman Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Öğrencileri Samsun'da Güzel Bir Gezi Yaptı

Adıyaman Belediyesi - 20.09.2023
Milli Mücadele Parkı'nda sona yaklaşıldı

Milli Mücadele Parkı'nda sona yaklaşıldı

Adıyaman Belediyesi - 19.09.2023
Adıyaman Belediyesi, Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Maddi Destek Sağlıyor

Adıyaman Belediyesi, Üniversiteyi Kazanan Öğrencilere Maddi Destek Sağlıyor

Adıyaman Belediyesi - 19.09.2023
Felaket gecesinde durmuştu! 45 yıldır şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek

Felaket gecesinde durmuştu! 45 yıldır şehrin simgesi olan saatler artık hep 04.17'yi gösterecek

Adıyaman Belediyesi - 16.09.2023
Adıyaman Saat Kulesi'ndeki Saatler, Depremin Olduğu Anı Gösterecek

Adıyaman Saat Kulesi'ndeki Saatler, Depremin Olduğu Anı Gösterecek

Adıyaman Belediyesi - 16.09.2023
Adıyaman Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesinden üniversiteyi kazanan öğrencilere destek

Adıyaman Belediyesi - 14.09.2023
Koç Holding, depremzedelere destek için Umut Kentleri kuruyor

Koç Holding, depremzedelere destek için Umut Kentleri kuruyor

Adıyaman Belediyesi - 14.09.2023
Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da depremzede çocuklara yardım eli uzattı

Sultangazi Belediyesi, Adıyaman'da depremzede çocuklara yardım eli uzattı

Adıyaman Belediyesi - 14.09.2023
Adıyaman Belediyesi FRIT Projesi ile İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Adıyaman Belediyesi FRIT Projesi ile İçme Suyu Hattını Yeniliyor

Adıyaman Belediyesi - 13.09.2023
Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi Şehir Genelinde Peyzaj Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 11.09.2023
Adıyaman'da kaynak yaparken çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman'da kaynak yaparken çıkan yangın kontrol altına alındı

Adıyaman Belediyesi - 09.09.2023
Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi

Adıyaman Belediyesi'nden Çölyak Hastalara Glütensiz Pasta Sürprizi

Adıyaman Belediyesi - 08.09.2023
Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Pasta İkram Etti

Adıyaman Belediyesi Çölyak Hastalarına Glütensiz Pasta İkram Etti

Adıyaman Belediyesi - 08.09.2023
Adıyaman Belediyesi, Çocuk Oyun Parklarının Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi, Çocuk Oyun Parklarının Bakım ve Onarım Çalışmalarına Devam Ediyor

Adıyaman Belediyesi - 07.09.2023
GES Projesi'nde İlk Etap Tamamlandı

GES Projesi'nde İlk Etap Tamamlandı

Adıyaman Belediyesi - 05.09.2023
Adıyaman Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi'nde İlk Etap Tamamlandı

Adıyaman Belediyesi Güneş Enerji Santrali Projesi'nde İlk Etap Tamamlandı

Adıyaman Belediyesi - 05.09.2023
SMA Hastası Esmanur'a Anlamlı Hediye

SMA Hastası Esmanur'a Anlamlı Hediye

Adıyaman Belediyesi - 05.09.2023
Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Adıyaman Belediyesi'nden Çocuklara Kültürel ve Sosyal Gelişim için Sinema Etkinlikleri

Adıyaman Belediyesi - 01.09.2023
Adıyaman Belediyesi Çocuklara Sinema Etkinlikleri Düzenliyor

Adıyaman Belediyesi Çocuklara Sinema Etkinlikleri Düzenliyor

Adıyaman Belediyesi - 01.09.2023
Adıyaman Belediyesi Çocuk Oyun Grubu Parkı Yaptı

Adıyaman Belediyesi Çocuk Oyun Grubu Parkı Yaptı

Adıyaman Belediyesi - 31.08.2023
AK Parti Ağustos Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

AK Parti Ağustos Ayı İlçe Danışma Meclisi toplantısı yapıldı

Adıyaman Belediyesi - 30.08.2023
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