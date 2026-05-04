Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanıyor. Kritik toplantıda hem iç politika hem de dış gelişmeler masaya yatırılırken, milyonların merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi de ele alınacak.

GÜNDEMDE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE BÖLGESEL KRİZLER VAR

Kabinenin ana gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” süreci yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen zirvenin ardından sürecin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verilmişti. AK Parti kaynakları, önümüzdeki süreçte atılacak yasal adımların da toplantıda değerlendirileceğini belirtiyor. MİT’in yürüttüğü doğrulama ve teyit mekanizmasına ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Dış politikada ise Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ile ABD/İsrail-İran hattındaki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR VE EKONOMİ MASADA

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmada gelinen son durum da Kabine’de değerlendirilecek. Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve piyasalardaki son gelişmeler detaylı şekilde analiz edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Toplantının en çok merak edilen başlıklarından biri ise Kurban Bayramı tatilinin süresi olacak. Kabine’de alınacak kararla bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı netleşecek. Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

