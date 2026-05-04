Haberler

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine, 2 haftalık aranın ardından bugün toplanıyor. Gündemde “Terörsüz Türkiye” süreci, bölgesel krizler ve ekonomi yer alırken, faili meçhul dosyalar da ele alınacak. Milyonların merak ettiği Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı da toplantı sonrası netleşecek.

  • Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağını kararlaştırmak üzere toplanıyor.
  • Kabine toplantısında 'Terörsüz Türkiye' süreci, Gazze'deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve faili meçhul dosyalar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 2 haftalık aranın ardından bugün Beştepe’de toplanıyor. Kritik toplantıda hem iç politika hem de dış gelişmeler masaya yatırılırken, milyonların merak ettiği Kurban Bayramı tatili süresi de ele alınacak.

GÜNDEMDE “TERÖRSÜZ TÜRKİYE” VE BÖLGESEL KRİZLER VAR

Kabinenin ana gündem maddeleri arasında “Terörsüz Türkiye” süreci yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen zirvenin ardından sürecin kararlılıkla sürdürüleceği mesajı verilmişti. AK Parti kaynakları, önümüzdeki süreçte atılacak yasal adımların da toplantıda değerlendirileceğini belirtiyor. MİT’in yürüttüğü doğrulama ve teyit mekanizmasına ilişkin detayların da Kabine üyeleriyle paylaşılması bekleniyor.

Dış politikada ise Gazze’deki insani kriz, Rusya-Ukrayna savaşı, Karadeniz güvenliği, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilim ile ABD/İsrail-İran hattındaki gelişmeler kapsamlı şekilde ele alınacak.

FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR VE EKONOMİ MASADA

Adalet Bakanlığı’nın yürüttüğü faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik çalışmada gelinen son durum da Kabine’de değerlendirilecek. Ekonomi başlığında ise enflasyonla mücadele kapsamında atılan adımlar ve piyasalardaki son gelişmeler detaylı şekilde analiz edilecek.

BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLACAK MI?

Toplantının en çok merak edilen başlıklarından biri ise Kurban Bayramı tatilinin süresi olacak. Kabine’de alınacak kararla bayram tatilinin 9 güne uzatılıp uzatılmayacağı netleşecek. Toplantı sonrası alınan kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Trump'ın 'Özgürlük Projesi' bugün başlıyor! Hürmüz'de 2 bin gemi mahsur

Özgürlük Projesi başlıyor! Trump mahsur kalan 2 bin gemi için devrede
Tepkilerin odağındaki Anneler Günü reklamı yayından kaldırıldı

Tepkilerin odağındaki reklam yayından kaldırıldı
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet Celikci:

HEFESLENMESİN İŞÇİ KESİMİ MEMURUNA VERİR

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBÜLENT ÇELEBİ:

Zaten bir iş yapan yok arayı birleştirin 19 mayıs da arada olsun 15 temmuza kadar memurlar izinli sayılsın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar
Dev kamyon kalabalığa daldı, 3 kişi öldü 40 kişi yaralandı

Canavar kamyon kontrolden çıktı ortalık kan gölüne döndü
Sahnede anlattığı fıkra Kayserililerin tepkisini çekti! Mustafa Keser'den açıklama

Sahnede anlattığı fıkra, bir şehrimizin tepkisini çekti
İspanya Başbakanı Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

İspanya Başbakanını taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı
Gençlerbirliği'ni deviren Fatih Karagümrük ligde kalma umutlarını sürdürdü

Felaketi yaşadı!
İtalya Serie A'da şampiyon Inter

Ülkenin en büyüğü onlar! Milli yıldızımızın şampiyonluk sevinci