Aday olacak mı? Fenerbahçe'de gözler Aziz Yıldırım'da

Fenerbahçe’de yaklaşan seçim süreci öncesinde tüm dikkatler eski başkan Aziz Yıldırım’a çevrildi.

“ADAY OL” BASKISI ARTIYOR

Sarı-lacivertli camiada, Aziz Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olması yönünde yoğun bir beklenti oluştu. Tecrübeli ismin bugün kamuoyuna önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

GEÇİŞ FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Kulislere yansıyan bilgilere göre Yıldırım’ın kısa vadeli bir plan üzerinde durduğu ifade ediliyor. Deneyimli ismin, “1 yıl başkan olayım, ardından bırakayım” şeklinde bir geçiş süreci hedeflediği öne sürülüyor.

“HENÜZ KARAR VERMEDİM” DEMİŞTİ

Aziz Yıldırım daha önce yaptığı açıklamada, adaylık konusunda net bir karar vermediğini belirtmişti. Yıldırım, “Her şey berraklaşsın. Kim aday kim değil görelim, sonra açıklama yapacağım. Fenerbahçe’ye katkı sağlayabilirsek bakarız” ifadelerini kullanmıştı.

SEÇİM YARIŞI KIZIŞIYOR

Fenerbahçe’de seçim öncesi Barış Göktürk ve Hakan Safi adaylıklarını açıklarken, Mehmet Ali Aydınlar’ın da adaylık için hazırlık yaptığı belirtiliyor.