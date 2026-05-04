Haberler

Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti. Bu sezon Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleyi devralan Günay Güvenç ve Batuhan Şen’in performansı beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, bu süreçte Süper Kupa’yı kaybederken Türkiye Kupası’na da erken veda etti.

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

HEDEFTE DENİZ ERTAŞ VAR

Sarı-kırmızılıların, Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş ile ilgilendiği öğrenildi. Genç file bekçisinin, Uğurcan Çakır’a alternatif olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

YEDEK KALECİ PERFORMANSI TATMİN ETMEDİ

Bu sezon Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleyi devralan Günay Güvenç ve Batuhan Şen’in performansı beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, bu süreçte Süper Kupa’yı kaybederken Türkiye Kupası’na da erken veda etti.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYOR

2005 doğumlu olan ve alt yaş milli takımlarında düzenli forma giyen Deniz Ertaş, 1.93’lük boyuyla dikkat çekiyor. Genç kaleci için “geleceğin yıldızı” yorumları yapılıyor.

JANKAT YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Batuhan Şen ile yollarını ayırmayı planlıyor. Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen Jankat Yılmaz ise sezon sonunda takıma dönerek kadroda yer alacak.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
ABD, Hürmüz’e yığıldı! Destroyerler ve hava unsurları görevde

Trump'tan talimat geldi, yığınak başladı! Savaş hazırlığı gibi
Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak mı? Kabine bugün toplanıyor

Kabine toplanıyor! Milyonların merak ettiği soru bugün yanıt bulacak
Gaziantep'i 'süper hücre' vurdu! 23 kişi yaralandı, okullar tatil edildi

Depremden sonraki en korkunç gün! Şehri bu kez süper hücre vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
İstanbul'a gelmişlerdi! Arsenal ile Galatasaray arasındaki anlaşma tamam

Taraftarı heyecanlandıran gelişme! Arsenal ve Galatasaray anlaştı

Ünlü şarkıcıdan Hatice'den itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş

Ünlü şarkıcıdan itiraf! Hiç sahneye çıkmasa da servet kazanıyormuş
Uşak’ta 7 aracın karıştığı feci kaza: 4 ölü, 17 yaralı

Malatya'dan sonra yürekler bir kez daha yandı
İran, sokak olaylarına karışan Mossad'la bağlantılı 3 kişiyi idam etti

Komşu casusların kalemini kırdı
Gaziantep ile Şanlıurfa'yı sağanak ve şiddetli fırtına vurdu

İki şehrimizde süper hücre kabusu! 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
Kasımpaşa kümede kalma yolunda önemli bir avantaj elde etti

Haftaya 1 puan alırlarsa ligde kalacaklar