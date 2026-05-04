Günay ve Batuhan'a büyük şok! Samsunspor maçı başlarını yaktı

Yeni sezon planlamasına başlayan Galatasaray, kaleci rotasyonunu güçlendirmek için harekete geçti.

HEDEFTE DENİZ ERTAŞ VAR

Sarı-kırmızılıların, Konyaspor forması giyen 21 yaşındaki kaleci Deniz Ertaş ile ilgilendiği öğrenildi. Genç file bekçisinin, Uğurcan Çakır’a alternatif olarak kadroya dahil edilmesi planlanıyor.

YEDEK KALECİ PERFORMANSI TATMİN ETMEDİ

Bu sezon Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleyi devralan Günay Güvenç ve Batuhan Şen’in performansı beklentilerin altında kaldı. Galatasaray, bu süreçte Süper Kupa’yı kaybederken Türkiye Kupası’na da erken veda etti.

GELECEĞİN YILDIZI OLARAK GÖRÜLÜYOR

2005 doğumlu olan ve alt yaş milli takımlarında düzenli forma giyen Deniz Ertaş, 1.93’lük boyuyla dikkat çekiyor. Genç kaleci için “geleceğin yıldızı” yorumları yapılıyor.

JANKAT YILMAZ GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Galatasaray, sözleşmesi sona erecek Batuhan Şen ile yollarını ayırmayı planlıyor. Eyüpspor’da kiralık olarak forma giyen Jankat Yılmaz ise sezon sonunda takıma dönerek kadroda yer alacak.