Poğaça tarifi! En kolay poğaça tarifleri! Yapımı kolay poğaça tarifi!

Poğaça hem 5 çaylarının hem de zaman zaman kahvaltılarımızın vazgeçilmezidir. Durum böyle olunca çeşit çeşit poğaça tarifleri hem el kitaplarımızda hem de internetin tozlu raflarında dolaşır oldu Peki, basit poğaça tarifi nasıl olur? En kolay poğaça tarifleri! Yapımı kolay poğaça tarifi!

Poğaça yapımı oldukça kolay ve sizi hızlıca doyuran, içine koyduğunuz malzemelere göre değişse de sizi uzun vadede tok da tutan bu geleneksel yiyecek oldukça popüler ve yaygın. Peki, basit poğaça tarifi nasıl olur? En kolay poğaça tarifleri! Yapımı kolay poğaça tarifi!

SÜTLÜ POĞAÇA TARİFİ



Malzemeler:

1/2 su bardağı ılık süt

1/2 su bardağı ılık su

1/2 su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

3 silme yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kuru maya

4 su bardağı un

İçi için:

150 gram ufalanmış beyaz peynir

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı susam

Hazırlanışı:

Derince bir yoğurma kabına 3 su bardağı unu alın ve kuru mayayı da ekleyerek güzelce karıştırın. Unun ortasını havuz gibi açın ve ortaya ılık sütü, ılık suyu, sıvı yağı, şekeri ve tuzu ilave edip, yanlardan yavaş yavaş un alarak yoğurmaya başlayın. Güzelce yoğurduktan sonra 1 su bardağı daha unu ekleyin ve yoğurmaya devam edin. Hafif ele yapışan bir hamur elde edeceksiniz. Hazırladığınız hamurun üstünü örtün ve ılık bir ortamda yarım saat kadar mayalanmaya bırakın. Mayalandıktan sonra, hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartın, elinizle yuvarlayın ve avucunuzla açın. Ortasına biraz beyaz peynir ekleyin ve kenarlarından birleştirip kapadıktan sonra tekrar yuvarlayarak yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine yerleştirin. Üstlerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, üstleri kızarana dek yaklaşık 16 dakika pişirin ve ılıklaştıktan sonra servis edin.

YAPIMI KOLAY SUSAMLI POĞAÇA

Malzemeleri:

4,5 su bardağı un

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı kuru maya

Yarım çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:

Öncelikle bir kaba ılık su, maya ve şekeri alın. Karışımı sıcak bir ortamda maya aktifleşene kadar bekletin. Ayrı bir kaba sıvı yağ, yoğurt, yumurta ve tuzu ardından aktifleşmiş mayayı ekleyin. Sıvı karışımı iyice karıştırın, ardından elekten geçirdiğiniz unu yavaşça karışıma ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar hamuru iyice yoğurun. Ardından hamuru nemli bir bezle örtün ve çalışan fırının üzerinde mayalanmaya bırakın. Kabarmış hamuru nazikçe biraz daha yoğurun. Poğaçalarınıza istediğiniz şekli verin. Üzerine yumurta sarısı sürün. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar 30-35 dakika pişiriyoruz. İlk sıcağı çıktıktan sonra servis edebilirsiniz.

PATATESLİ POĞAÇA

Malzemeler:

1 su bardağısüt

1 su bardağıılık su

1 yemek kaşığıinstant maya

1 su bardağısıvı yağ

1 yemek kaşığıtuz

5.5 su bardağıun

1 adetyumurta

1 yemek kaşığışeker

5 adetpatates

1 adetkuru soğan

1.5 demetmaydanoz

1 çimdikkarabiber

1 çorba kaşığısalça

1 adetyumurta sarısı

1.5 su bardağıçörek otu (arzuya göre susam)

Hazırlanışı:

Patateslerin kabuklarını soyun, yıkayıp geniş bir tencereye koyun. Üzerini geçecek kadar su ekleyip, kaynamaya bırakın. Un hariç hamur için gerekli olan malzemeleri bir kaba alın ve karıştırın. Ardından unu azar azar ekleyerek elinize yapışmayacak türden bir hamur elde edin. Yoğurduğunuz hamurun üstünü nemli bir bezle kapatıp 1 saat kadar bekletebilirsiniz.

Haşlanan patateslerin suyunu süzün ve biraz süt ile çatal kullanarak ezin. Ilıması için bir kenarda bekletin. Sıvı yağ ve ince kıyılmış soğanı bir tavada içine koyarak kavurun. Ardından içerisine maydanozu, salçayı ve baharatları ekleyip kavurmaya devam edin. Son olarak ezmiş olduğunuz patatesleri de ekleyip 5 dakika kavurun. Dinlenmiş ve mayalanmış olan hamurdan yumurta büyüklüğünde bezeler alarak elinizle açın içerisine harçtan ekleyip kapatın, ardından elinizle yuvarlayın. Yağlanmış fırın tepsisine dizip, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirebilirsiniz.

SİRKELİ POĞAÇA

Malzemeler:

125 gramoda sıcaklığında tereyağı

3/4 su bardağıyoğurt

1/2 su bardağızeytinyağı

1 tatlı kaşığıtuz

1 adetyumurta

1 paketkabartma tozu

1 yemek kaşığısirke

3 su bardağıun

1 adetyumurta akı

2 adetyumurta sarısı(üzerine sürmek için)

1 yemek kaşığıçörek otu(üzerine serpmek için)

Hazırlanışı:

Fırını 170 dereceye ayarlayın. Unu geniş bir kaba eleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağını una yedire yedire karıştırın. Yumurta akı, yumurta, yoğurt, zeytinyağı, tuz, kabartma tozu ve sirkeyi unlu tereyağlı hamura yedirin. Homojen bir kıvam alıncaya kadar yoğurun ve hamuru 10-15 dakika dinlendirin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine parmaklarınızla bastırarak yerleştirin. Yumurta sarısını hamur bezelerinin üzerine sürün ve çörek otu serperek fırınlayın. İyice kızarana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Fırından çıkan poğaçaları ızgara tel üzerinede dinlendirerek soğutun. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

KURU MAYALI POĞAÇA

Malzemeler:

1 su bardağı ılık su

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

1 çay bardağı yoğurt

6 su bardağı un

1 paket kuru maya

1 çorba kaşığı şeker

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1/2 kase susam

Hazırlanışı:

Suyu, yağı, sütü ve yoğurdu bir kaba alıp, karıştırın. Maya ve şekeri ekleyin ve karıştırın. Ardından tuzu da ekleyin ve bir kez daha karıştırın. Unu ise azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Un miktarını kendinize göre ayarların, ortalama 6-7 bardak yeterli olacaktır. Elde ettiğiniz kulak memesi kıvamındaki hamurun üzerine streç film ile kapadıktan sonra bir kenara alarak 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyin. Mayaladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alın ve ister elinizle yuvarlayarak, yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı olarak dizin. Hepsini bu şekilde dizdikten sonra üzerlerine yumurta sarısı sürüp, susam serptikten sonra fırına verin. 180 derecelik fırında üst kısımları kızarana kadar pişirin. Oda sıcaklığına geldikten sonra sevdiklerinizle tüketebilirsiniz.

HER ZAMAN FAVORİ AÇMA

Malzemeler:

2 adetyumurta

2 adetyumurta beyazı

1 su bardağıyoğurt

1 su bardağısüt

1 su bardağısıvı yağ

100 gramtereyağı

2 tatlı kaşığıtuz

6 yemek kaşığıtoz şeker

1 paketyaş maya(veya 2 paket kuru maya)

7 su bardağıun

Üzeri için:

2 adetyumurta sarısı

Hazırlanışı:

Bir su bardağı süt, bir su bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurdu küçük bir tencereye alıp biraz karıştırdıktan sonra ocakta hafifçe ılık olacak şekilde ısıtın. Sıcak olmamasına dikkat edelim. Ilıklaşan karışımı bir yoğurma kabına alıp üzerine 2 adet tam yumurta, 2 yumurta akı, 6 tatlı kaşığı şeker,2 tatlı kaşığı tuz, 2 paket toz maya ya da 1 paket yaş maya ekleyin. Pürüzsüz olana kadar karıştırın. Karışımın üzerine 7 su bardağı unu ekleyip yoğurun. Hafif ele yapışan ve orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar en az 3 dakika yoğurun ve yaklaşık 50 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamuru maya kokusu olmaması için birkaç kez katlayın. 100 gram tereyağını bir tencerede eritin. Ellerimizi bolca tereyağlayarak hamurdan bezeleri ayırmaya başlayın. Bezeye tereyağ sürerek tezgah üzerinde elinizle açın. Rulo şeklinde sarın biraz sıktıktan sonra döndürerek düğüm atar gibi birleştirin. Yaklaşık 30 dakika tepsi mayası için bekletin.Kabardıktan sonra üzerlerine yumurta sarısı sürün.

Önceden ısıtılmış alt üst ayar 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp biraz dinlendirdikten sonra açmalarınız yenmeye hazır!

BAYATLAMAYAN MARGARİNLİ POĞAÇA

Malzemeler:

3 su bardağıun(elenmiş)

125 grammargarin(oda sıcaklığında)

1 adetyumurta

2/3 su bardağıyoğurt

1/2 çay bardağısıvı yağ(zeytin veya ayçiçek)

1 paketkabartma tozu

1 tatlı kaşığıtuz

1 tatl kaşığışeker

1 tatlı kaşığısirke(elma veya üzüm)

Üzeri için:

1 adetyumurt sarısı

1/2 çay bardağısusam(arzuya göre)

Hazırlanışı:

Genişçe bir kaseye yumurta, yoğurt ve sıvıyağı koyun. Bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırın ve homojen hale getirin. Aynı kabın içerisine şeker, tuz ve sirkeyi sırayla ekleyin ve karıştırın. Margarini küçük parçalar halinde bu sıvı karışım içeresine ekleyin. Üzerin elemiş olduğunuz un ve kabartma tozunu dökün. Önce bir spatula yardımıyla karıştırarak ardından malzemeler bir araya geldiğinde elinizle yoğurmaya devam edin. Hamur kıvamını bulduğunda yuvarlak haline getirerek düz bir zemine alın. Hamuru elinizde bastırarak düzleştirin gerekirse merdane yardımıyla inceltin.Bu işlemi yaparken hamuru unlayarak merdanenin hamura yapışmasını engelleyin. Yuvarlak açtığınız hamuru pasta dilimi kesermiş gibi uzun üçgenler oluşturacak şekilde kesin. Yaklaşık 10-12 adet üçgen elde etmiş olacaksınız. Her bir üçgeni tekrar yuvarlak top haline getirin elinizle bastırarak düzleştirin. İçini doldurmak isterseniz bu aşamada içini doldurun. Elinizle hamurun ortasından yuvarlayarak poğaçalara klasik eliptik şekli olan uçları sivri ortası bombeli olarak şekil verdin.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye poğaçaları yerleştirin ve fırında vermeden önce üzerlerini yumurta sarısını bir fırça yardımıyla sürün. Dilerseniz bu aşamada üzerlerine susam veya çörek otu serpebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğunuz 200 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.

MAYALI PEYNİRLİ POĞAÇA

Malzemeler:

1 tatlı kaşığıayçiçek yağı

1 tatlı kaşığıeritilmiş tereyağı

1 adetyumurta

1/2 çay bardağısüt

1/4 paketyaş maya

1/4 su bardağıılık su

3 su bardağıun

1/2 tatlı kaşığıtuz

İçi için:

150 gramlor peyniri

1/2 su bardağırendelenmiş kaşar peyniri

1/4 demetincecik kıyılmış maydanoz

Üzeri için:

1 adetyumurta sarısı

Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında çözdürdüğünüz yaş mayayı, ılık suyla karıştırdıktan sonra mayanın aktive olması için 5 dakika kadar bekletin.

Elenmiş unu geniş bir karıştırma kabına alın. Orta kısmını havuz gibi açtıktan sonra eritilmiş tereyağı, ayçiçek yağı, yumurta, oda sıcaklığında süt ve maya karışımını katın.

Unun kenar kısımlarına tuzu serpiştirin. Kenar kısımlarda kalan unu azar azar ortaya alıp hamuru toparlanana kadar yoğurun. Pürüzsüz bir kıvam alan poğaça hamurunu, üzerini streç bir filmle kapladıktan sonra oda sıcaklığında 60 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı için; lor peyniri, rendelenmiş kaşar peyniri ve incecik kıyılmış maydanozu ayrı bir yerde karıştırın. Mayalanıp büyüklüğünün iki katına ulaşan hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp yağa batırdığınız elinizle avuç içinizde açın. Orta kısımlarına peynirli harç ekleyip kapatın. Avuç içinizde yuvarlayarak şekil verdiğiniz peynirli poğaçaları, tabanına yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin. Üzerlerine hafifçe bastırdıktan sonra bir fırça yardımıyla çırpılmış yumurta sarısı sürün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında, tabanı ve üzerleri hafif bir şekilde kızarana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırından çıkan sıcak poğaçaları, kısa bir süre dinlendirdikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

ZEYTİNYAĞLI GEVREK POĞAÇA TARİFİ

Malzemeler:

2 çay bardağızeytinyağı

1,5 çay bardağısüt

2 adetyumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

2 paketkabartma tozu

1 tatlı kaşığıtuz

1 tatlı kaşığıelma sirkesi

4 su bardağıun

İçi İçin:

150 grambeyaz peynir

Üzeri için:

1 adetyumurta sarısı

1 yemek kaşığısıvı yağ

2 yemek kaşığıçörek otu

Hazırlanışı:

Yağları, sütü, yumurtaları bir kaba alın ve üstüne kabartma tozlarını ekleyin. Üstüne elma sirkesi ekleyerek köpürtün.Tuzunu da ekleyip yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın.Ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak. Hamurdan cevizden biraz büyük parçalar kopartın elinizle yuvarlayıp avucunuzla ezin ve ortasına peynir koyup, yarım ay şeklinde kapatın. Yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin. Kenara ayırdığınız yumurta sarısını, 1 yemek kaşığı yağ ile çırpın ve üstlerine sürün. Son olarak çörek otu serpip, önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika pişirin. Fırından alın, ılık ya da soğuk servis edin. Afiyetler olsun!

SODALI POĞAÇA

Malzemeler:

1 su bardağıılık süt

3/4 su bardağısıvı yağ

1 su bardağısoda

1 yemek kaşığıtoz şeker

1 silme tatlı kaşığıtuz

1 küçük paketyaş maya

2.5-3 su bardağıelenmiş un

1 adetyumurta sarısı

İç harcı için

100 grambeyaz peynir

100 gramkaşar loru

1 dalfesleğen

1'er dalince kıyılmış dereotu, maydanoz, nane

Hazırlanışı:

Ilık süt, şeker ve yaş mayayı bir kapta karıştırın ve yaş mayayı sütün içerisinde iyice eritin. 5 dakika kadar bu şekilde beklesin. Elenmiş unun önce 2.5 bardağını bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın ve yumurta sarısı dışındaki bütün malzemeleri havuza koyun. Tüm malzemeyi elinizle iyice karıştırın, eğer hamur yapış yapış ise kontrollü olarak un eklemeye devam edin. Yumuşak ama yapışmaz bir hal alınca, hamurun üzerini örtüp dinlenmeye bırakın. 30 dakika 1 saat kadar mayalandıktan sonra, elinizi hafif unlayıp, ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avcunuzun içiyle yuvarlayın. Hafif bastırıp ortasına iç harcı yerleştirin ve tekrar yuvarlayın. Yağlı kağıtla kapladığınız tepsiye aralıklarla yerleştirin, üzerine hafif nemli bir bez örtün ve 20 dakika kadar 2. mayalanmaya bırakın. Fırını 180 derecede ısıtın. Sürenin sonunda, yumurta sarılarını sürün, çatalın tersiyle çizikler atın ve önceden ısınmış fırına atın. Üzeri kızarana kadar pişirin.

YUMUŞAK PASTANE POĞAÇASI

Malzemeler:

6,5 bardakun

1 paketyaş maya

4 yemek kaşığışeker

1 su bardağısıvı yağ

1 su bardağısüt(ılık)

2 adetyumurta (1 yumurta sarısı ayrılacak)

1 su bardağısu(ılık)

1,5 tatlı kaşığıtuz

Üzeri için:

1,5 yemek kaşığısusam ve çörek otu karışımı(arzuya göre)

Hazırlanışı:

Ilık suda mayayı eritin. Üzerine toz şeker ekleyip karıştırın ve 15 dakika bekletin.

Yoğurma kabına süt, sıvı yağ, yumurta ve tuzu alın ve karıştırın. Eriyen mayayı yoğurma kabının içerisine alın. Unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayın. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun. Yoğurulan hamurun üzerini kapatın ve 30 dakika mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan eşit yuvarlak bezeler hazırlayın ve elinizde ortadan bastırıp dilediğiniz malzemeyi ortasına yerleştirip kapatın. Fırın tepsisine dizdiğiniz poğaçaların üzerine yumurta sarısı sürün. Arzuya göre susam ve çörek otu serpiştirdiğiniz poğaçaları 180 derecede 25-30 dakika pişirin.