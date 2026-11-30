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Fransız futbolcu Kingsley Coman hakkında ortaya atılan Müslüman olma iddiası, uluslararası spor basınında geniş yer buldu. Al-Nassr forması giyen yıldız futbolcunun, 29 Kasım Pazar günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Camisi'nde İslamiyet'i kabul ettiği bildirildi.

Suudi Arabistan'ın Al-Riyadiyah gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Coman'ın Müslüman olduğunu duyurdu. İngilizce yayın yapan GOAL da gelişmeyi haberleştirerek Fransız futbolcunun İslamiyet'i kabul etme sürecine ilişkin ayrıntıları aktardı.

SADİO MANE VE SİMAKAN'IN ETKİSİ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Al-Riyadiyah'ın haberine göre Al-Nassr'ın Senegalli yıldızı Sadio Mane ile Fransız savunma oyuncusu Mohamed Simakan, geçen sezondan itibaren Coman'a İslamiyet'i tanıtma ve dini anlatma konusunda önemli rol oynadı.

Gazetenin özel kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Coman, yeni sezonun başlarında Al-Nassr'ın Dar Al-Nassr adlı antrenman merkezinde bazı takım arkadaşlarıyla birlikte birkaç kez cemaat namazına katıldı.

Haberde, futbolcunun İslamiyet'e yönelme sürecinin camideki açıklamasından önce başladığı ifade edildi.

RİYAD'DAKİ CAMİDEN GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Coman'ın Müslüman olduğu haberlerinin yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarında Riyad'daki bir camide çekildiği belirtilen fotoğraf ve kısa videolar dolaşıma girdi.

Görüntülerde Suudi kıyafeti giyen bir kişinin cami içerisinde başka bir kişiyle bir araya geldiği görülüyor. Bazı spor yorumcuları görüntülerin Coman'ın İslamiyet'i kabul ettiği ana ait olduğunu ileri sürdü.

Ancak görüntülerdeki kişinin Coman olduğu bağımsız biçimde doğrulanmış değil.

ULUSLARARASI BASIN DA HABERİ DUYURDU

Gelişme yalnızca Suudi Arabistan basınında değil, farklı ülkelerin spor yayınlarında da yer aldı.

İngiliz spor sitesi GOAL, Al-Riyadiyah'ın haberini kaynak göstererek Coman'ın Müslüman olduğunu ve Sadio Mane ile Mohamed Simakan'ın bu süreçte etkili olduğunu yazdı.

Londra merkezli Arabi21 de Fransız futbolcunun Riyad'daki bir camide İslamiyet'i kabul ettiğini bildirdi. Senegal merkezli Seneweb ise haberi Fransızca yayımlayarak Coman'ın İslamiyet'i kabul ettiğine ilişkin haberlerin dikkat çektiğini aktardı.

Bununla birlikte Suudi Arabistan'ın Sabq gazetesi ile WinWin spor platformu, haberlerin yayılmasına rağmen Coman veya Al-Nassr kulübünden henüz resmî doğrulama gelmediğine dikkat çekti.

BAYERN MÜNİH'TEN AL-NASSR'A UZANAN KARİYER

13 Haziran 1996'da Paris'te dünyaya gelen Kingsley Coman, futbol kariyerine Paris Saint-Germain altyapısında başladı. Juventus ve Bayern Münih formalarını da giyen Fransız futbolcu, 2025 yazında Alman ekibinden ayrılarak Al-Nassr'a transfer oldu.

Bayern Münih'te geçirdiği 10 yılda 9 Bundesliga şampiyonluğu yaşayan Coman, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'e karşı attığı golle takımına kupayı kazandırmıştı.

Fransa Milli Takımı'yla da önemli turnuvalarda mücadele eden yıldız futbolcu, 2028 yılına kadar Al-Nassr ile sözleşmeli bulunuyor.