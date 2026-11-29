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Futbol tarihinin en önemli kalecileri arasında yer alan Manuel Neuer, kariyerini noktalamaya hazırlanıyor.

NEUER FUTBOLU BIRAKIYOR

Bayern Münih'in 40 yaşındaki deneyimli file bekçisi, katıldığı bir taraftar kulübü ziyaretinde sezon sonunda futbola veda edeceğini duyurdu.

''KALAN ZAMANIN TADINI ÇIKARIYORUM''

Neuer, kariyerinin son dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede ''Bu yazdan sonra kariyerime devam etmeyeceğimi düşünüyorum. Şimdilik kalan zamanın tadını çıkarmaya çalışıyorum.'' sözlerini sarf etti.

KALEYE URBIG GEÇECEK

Tecrübeli kalecinin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde sona erecek. Neuer'in takımdan ayrılmasının ardından Bavyera ekibinde kaleyi 22 yaşındaki Jonas Urbig'in devralması ve birinci kaleci konumuna geçmesi planlanıyor.