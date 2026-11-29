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Eski Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın adı, siyasi kulislerde olası bir cumhurbaşkanı adaylığı senaryosu için geçmeye başladı. Kulislerde Dedetaş’tan söz edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in bu isim üzerinde anlaşabileceği öne sürüldü.

"ÖZEL İLE KILIÇDAROĞLU, DEDETAŞ ÜZERİNDE ANLAŞABİLİR"

Gazeteci Sinan Burhan, tv100'de yaptığı açıklamada, iddiaya ilişkin şunları söyledi: " Sinem Dedetaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için isminin geçtiği ifade ediliyor. Özgür Özel'in kadın aday olması durumunda Dedetaş üzerinde durduğu, Özgür Özel ile Kılıçdaroğlu'nun bu isimde anlaşabilecekleri öne sürülüyor. Kemal Bey de geçtiğimiz günlerde Dedetaş'ı ziyaret etmişti."

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan ve "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilen Sinem Dedetaş'ı geçtiğimiz hafta evinde ziyaret etmişti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Dedetaş'ın başarılı bir belediye başkanı olduğunu belirterek, bir an önce görevine dönmesini istemişti.

Kılıçdaroğlu, "Bir an önce adaletin gerçekleşmesini, Sinem Hanım'ın tekrar görevine başlayarak Üsküdarlılara hizmet etmesini istiyorum. En büyük arzumuz bu. Başarılı bir belediye başkanı, hizmet etme aşkı içinde görevine hazır. Morali de gayet iyi ama adaletin bir an önce tecelli etmesini istiyorum." demişti.